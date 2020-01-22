Görme engelliler kanser olmaz mı?

Hani…

- İstakozların kanı neden mavidir?

- Beyin neden acıyı hissetmez?

- Puding neden kurşun geçirmez?

- Kuşlar uçarken uyuyabilir mi?

- Yürürken kollarımızı neden sallarız?

Türünden…

Bilim ve yaşama dair…

İlginç sorular vardır ya…

Baştan anlamsız gelen…

Sonrasında kişiyi içine çeken…

İşte…

Geçenlerde bu tür bir soruyla karşılaştım…

***

Diş Hekimi Bünyamin Dal…

Sohbetin bir anında…

‘Görme engelliler neden kansere yakalanmaz’ dedi…

Soru çalışmadığım yerden gelmişti…

Afalladım…

‘Gerçekten mi’ diyebildim…

‘Bilmem, bir araştır bakalım’ dedi…

***

Araştırdım…

İlginç sonuçlara ulaştım…

Soru doğru gibi…

Ancak…

Yine de genelgeçer değil…

Elde ettiğim sonuçlar…

Doğrulanmaya muhtaç gibi!

***

1998 yılında…

İsveçli üç bilim insanı…

Maria Feychting, Bill Österlund ve Anders Ahlbom…

Tarafından yazılan ve sonrasında…

Birçok makale ile desteklenen…

Araştırmaya göre…

Görme engellilerde…

Kansere yakalanma oranı…

Görme engelli olmayanlara göre

Çok daha düşük çıkmış!

***

Bunun nedeni…

Hipofiz bezinin salgıladığı…

Melatonin adlı hormon olduğu varsayılıyor…

Melatonin…

Ağırlıklı olarak uykuda salgılanıyor...

Bu hormonun…

Bağışıklık sistemini desteklemek…

Biyolojik saatimizi ve vücudun biyoritmini düzenlemek…

Gibi görevleri var...

***

Hücre yenileyici…

Bağışıklık sistemini düzenleyici…

Melatonin hormonunu…

Gece…

Karanlıkta…

23.00 ila 03.00 arasında salgılanıyor…

02.00 ila 04.00 arasında tavan yapıyor…

Sabaha karşı etkisi azalıyor…

Uzun, kesintisiz ve düzenli bir uyku…

Bu salgıyı artırıyor…

Dolayısıyla…

Kansere karşı bağışıklığı artırıyor...

***

Melatonin denilen hormon…

Aslında 24 saat salınıyor…

Sanıldığı gibi…

Sadece karanlıkta değil!

Işık…

Bu salgının inhibitörü…

Yani baskılayıcısı!

Göze gelen ışık neticesinde…

Melatonin salgısı baskılanıyor…

İşte bu yüzden…

Karalık ortamda…

Gece uykusu çok önemli!

***

Melatonin…

Karanlık ortamda…

Asıl salınımını yapıyor…

Ancak…

24 saat karanlıkta kalmak…

Sürekli salgıya neden olmuyor!

Melatonin…

Belli bir orana kadar salgılanıyor…

Sonra duruyor!

***

Melatonin…

Işığa karşı son derece duyarlı!

Yapılan deneylerde…

Uyuyan kişinin hormon salgısının…

Işık açıldığında azaldığı…

Karanlıkta yoğun salgılandığı bilimsel bir gerçek!

ABD ve Avrupa’da…

Ailelerden…

Kanserli çocuklarını…

Kesinlikle karanlık ortamlarda yatırmaları isteniyor!

Karanlık-Kanser-Melatonin arasındaki ilişki…

Birçok araştırmaya konu olmuş…

Örneğin…

Gece çalışan hemşirelerde…

Meme kanserinin arttığı tespit edilmiş...

***

Yani…

Karanlık ile kanser arasında…

İlişki olduğu olduğu aşikar…

Ancak…

Görme engellilerde…

Öyle çılgınlar gibi bir salınım…

Söz konusu değil!

Ancak yine de…

Görme engellilerde kanser riskinin düşük olması…

Salınımın düzenli olmasına bağlanıyor!

***

Melatoninin güçlü salgılanmasının…

Kansere karşı koruyucu etki yarattığı…

Hücresel hasarın onarımında önemli rol oynadığı…

Bağışıklık sistemini destekleyici etkisi olduğu…

Meme tümörlerinin büyümesini azalttığı…

Kalp ve damar hastalıklarını yavaşlattığı…

Üreme fonksiyonunu artırdığı...

Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış…

Depresyonlu kişilerde…

Melatonin salınımı düşük çıkıyor…

İşte…

Birtakım hastalıklara yakalanma riski…

Direncin düştüğü bu anlarda ortaya çıkıyor!

***

Benim ulaştığım sonuçlar böyle…

Hekimlerimizin bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyorum…