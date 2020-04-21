Hiçbir şey için geç değildir!

“Resimde” diyor, Paradjanov…

“Kişiler birbirine bakar, ama birbirleriyle konuşmazlar.”

“Filmde de durum farklı değildir” diyor…

“En iyi film, sağır ve dilsiz kişiler için yapılan filmdir. Çok fazla konuşuyoruz, çok fazla kelime var.

Benim niyetim, konuşmanın ötesine geçen saf güzelliği bulabilmektir.”

***

Nedendir bilmem…

Ne zaman film izlesem…

Ne zaman televizyon seyretsem…

Hep bu söz aklıma geliyor!

***

Bilhassa televizyon izlerken…

Hep bu açıdan yargılarım…

Dolayısıyla…

Hep bir rahatsızlık…

Hep bir huzursuzluk vardır…

***

Bu durumdan…

En çok çevremdekiler rahatsız olur…

Anlayacağınız…

Benimle televizyon izlemek…

Adeta bir işkencedir!

***

Geçen gece…

Bir belgesel kanalında…

‘Fit olma’ ile ilgili bir programa denk geldim…

Konuşmanın az, araştırmanın yoğun olduğu…

Paradjanov’un deyimiyle…

Saf güzelliği yakalayan bir programa şahit oldum…

Hiç eleştirmedim, yargılamadım!

Baştan sona soluksuz izledim…

***

Günde 2 dakikalık egzersizle…

Fit olmanın yollarını gösteriyordu…

Şayet…

Güç artırıcı egzersizler yapmazsak…

Her 10 yılda…

Kas kütlesinin ortalama yüzde 5′ini kaybediyormuşuz!

Bu, bilimsel bir gerçek!

35 yaşından sonra…

Her on yılda yaklaşık olarak kadınlar 1 kg…

Erkekler ise 1,5 kg kas kaybediyor...

***

Kas hücreleri...

Kalori yakarak aslında metabolik bir iş yapıyor…

Yaş aldıkça kas hücrelerinin azalması…

Bizim eskisinden daha az kalori yaktığınız anlamına geliyor…

Diğer bir deyişle…

Metabolik hızımız yavaşlıyor…

Bunun önüne geçmenin tek yolu…

Düzenli egzersiz yapmak!

***

Kaslar, yağ yakan fabrikalardır…

Kas kütlesi…

Kemik erimesini yavaşlatıyor, kilo almayı önlüyor…

İnsülin direncini azaltıyor, denge yeteneğini geliştiriyor vb.

Fiziksel aktivitenin artması…

Yiyeceklerin parçalanması sonucu oluşan şekerin…

Kas dokuları tarafından kullanılmasını hızlandırarak…

Kan şekerini düşürüyor...

Yani…

Kas kütlesinin korunması…

Her açıdan çok önemli…

Bunun da yolu…

Fiziksel aktiviteden geçiyor!

***

Programda…

Egzersiz yapmanın yaşı olmadığı…

Bunun için Hiçbir zaman geç kalınmadığı…

Her yaşa özgü fiziksel aktivite programının bulunduğu…

2 dakikalık…

Özgün egzersiz programıyla bile…

Bunun üstesinden gelineceği vurgulanıyordu…

***

‘Hiçbir şey için geç değildir’ demişken…

Aklıma başka örnekler geldi…

Tolstoy…

67 yaşında iken…

7 yaşındaki oğlu Vanichka’yı kaybeder…

Yaşadığı derin üzüntüden çıkmasına yardımcı olması için…

‘Moskova Bisikletseverler Derneği’…

Yazara bisiklet hediye eder…

Tolstoy, evladının yası ve 67 yaşı bir yana…

Kendini bu işe verir…

Günlük işlerini bitirir bitirmez…

Köylülerin şaşkın bakışları altında…

Her sabah bisiklete biner…

Tolstoy’un şöyle dediği rivayet olunur:

“Öyle sanıyorum ki, bir çocuk gibi kendinden memnun olmanın yanlış bir tarafı olamaz.”

***

Elbette bunu tek yapan tek kişi Tolstoy değildi!

Maria Cruie, nobel ödülü alsa da…

50’li yaşlarında yüzme öğrenmiş…

Kızları yüzmeyi öğretmiş!

Yaşlı olmasına rağmen…

Çok da güzel yüzüyormuş...

***

Miles Davis…

Uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemlerde…

Ünlü boksör Sugar Ray Robinson’i görüp…

Boks yapmaya başlamış…

Bu sayede uyuşturucudan kurtulmuş…

***

Aynı şekilde Eisenhower…

58 yaşında iken…

Henüz başkan olmadan önce…

Resim yapmaya başlamış...

Bu örnekler uzayıp gider…

Bize düşen…

Her ne yapacaksak…

Hemen şimdi başlamalıyız!