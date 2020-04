Kayıp mektup!

Curtis LaFrance adında 10 yaşında Amerikalı bir çocuk...

Saturday Evening Post gazetesinde...

Türk lideri Mustafa Kemal hakkında...

Yayınlanan yazıdan çok etkilenir ve o çocuksu heyecanıyla...

Atatürk’e bir mektup yazar...

***

1923 yılının ekim ayında...

Atatürk’ün yaveri...

Elinde bir zarfla odaya girer...

“Paşam, bir mektubunuz var. Amerika’dan!” der...

***

Zarftaki isme bakan Atatürk...

İsmi tanımaz...

Mektubu...

Merakla okumaya başlar...

Mektup, Curtis LaFrance adlı birinden gelmiştir...

***

“Sayın efendim, ben on yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye’ye ve yeni hükümetine büyük bir ilgi duyuyorum. Siz ve bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defterim var ve şimdiden siz ve bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen Amerikalı bir çocuğa, bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün, Türkiye’yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla, Curtis LaFrance.”

***

Mektubu okuyan Atatürk...

Bir hayli duygulanır ve hemen sonrasında...

“Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı” başlıklı bir kağıt alır...

Başka bir cumhurbaşkanına yazarmışçasına...

Ciddi bir üslupla Amerikalı çocuğun mektubunu yanıtlar...

***

“Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm; Türkler hakkında her işittiklerine gerçekmiş gibi bakmayıp, kanılarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermelidir. Başarılar ve mutluluklar dilerim. Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal."

***

Mektup...

İngilizceye çevrilerek...

Aslıyla birlikte Curtis LaFrance’a yollanır...

***

LaFrance’in, gelen mektup sonrası...

Türkiye merakı ve Atatürk sevgisi daha da artar...

Elinden geldiğince...

Türkiye’den gelen haberleri takip etmeye çalışır...

LaFrance...

Yale Üniversitesi’nde okuduktan sonra...

Columbia Üniversitesi’nde master yapar...

***

Okulu bitince...

İtfaiye araçları üreten aile firmasının başına geçer...

Bu arada...

Ankara’ya da satış yapar...

Çok sonradan tanıştığı bir Türk’e...

Mektuptan söz eder...

Doğal olarak kimseyi inandıramaz...

Daha sonra Ankara’da arşivler karıştırılır...

Mektup ortaya çıkar...

***

LaFrance...

Atatürk’ten gelen mektubu yıllarca saklar...

1998’de 75. yıl kutlamaları için Türkiye’ye davet edilir...

Ziyareti sırasında...

Atatürk’ün yolladığı fotoğraflı mektubu...

Kültür Bakanlığı’na bağışlar...

***

Curtis LaFrance...

11 Kasım 2012’de, 99 yaşında hayata veda eder...

***

Aşağıda...

Columbia Üniversitesi’nin...

Vefat eden LaFrance hakkında...

Yayınladığı metnin orijinalini göreceksiniz...

“Mr. LaFrance had a life-long interest in history probably kindled at the age of ten, when, in 1923, he wrote a letter to Mustapha Kemal Ataturk, the new President of the new Turkish Republic. Ataturk responded with a letter “to an American boy” which Mr. LaFrance saved and treasured for many years. The young Mr. LaFrance’s correspondence sparked wide coverage in LIFE Magazine at the time because Ataturk’s response was the first letter written by him to any Western country. In 1998, Mr. LaFrance was able to give this letter to the National Ataturk Museum in Ankara--with great fanfare in the press-- when he traveled there with his daughter Karen under auspices of the Turkish Minister of Culture.”

***

Gelelim...

Kültür Bakanlığı’na bağışlanan mektubun akıbetine...

LaFrance, bu mektubu...

Anıtkabir’de sergilenmek üzere bağışlar...

Ancak...

Mektup sırra kadem basar...

Anıtkabir arşivinde ya da emanetinde böyle bir mektup yok!

***

Bu mektup...

Hangi kurumun ya da kişinin elindeyse...

Mutlaka bulunup...

Yerine konulması gerekir!