Kimya, sadece formülden ibaret değilmiş!
Onca yıl kimya okuduk...
Bir sürü formül ezberledik...
Çift yönlü...
Tek yönlü kimyasal denklemler öğrendik...
Kimyasal tepkimelere şahit olduk...
Çürük yumurta kokusunu soluduk...
Formülü H2SO4 olan...
Sülfürik Asiti...
'Hasan 2 Salak Osman 4' diye ezberledik...
Ancak...
Ne acıdır ki...
Aşağıdaki bilgiyi bize hiçbir kimya öğretmeni öğretmedi!
Belki de...
Bana anlatılmadı...
***
Florür...
Diş çürümesine karşı savaşta...
Yardımcı bir mineral olarak bilinir...
Bize böyle öğretildi!
Lakin...
Florür...
Vücuda girdikten sonra yok olmuyor...
Adı...
Birikimli biyokimyasallar arasında geçiyor...
Vücuda girdikçe...
Birikmeye devam ediyor...
Sürekli kullanıldığında...
İnsanı yavaş yavaş zehirleyip...
Düşünme gücünü ciddi ölçüde zayıflatıyor...
Vücuda girdiği andan itibaren...
Florür...
Epifiz bezi tarafından emiliyor...
Epifiz bezini…
Yok etme yolunda...
Sağlam adımlarla ilerliyor...
***
Kimyager Charles E. Perkins...
"Florür sürekli kullanıldığında zaman içinde yavaş yavaş zehirleyen ve bireyin beyin gücünü zayıflatan bir etki gösterir" der...
Epifiz bezi...
Fasulye tanesinden daha ufak bir organ...
Hipofiz bezinin hemen arkasında...
Bir oyuğun içinde bulunuyor...
Vücuttaki melatonin salınımını düzene sokan...
Melatonin dengesini sağlayan bir organ...
Aynı zamanda...
Biyolojik saatimizi düzene sokuyor...
Vücudun uyuması ve uyanması gibi birçok önemli görevi üstleniyor ...
Karar verme mekanizmasını yönetiyor...
***
Sodyum florür...
Kimyasal bir atık...
Dünyanın gelmiş geçmiş en sinsi zehirlerinden biri!
Nazi kamplarında kullanıldı...
Hitler’in kimyagerleri tutsakların sularına bu minerali katarak deneyler yaptı...
Amaç...
Nüfusun azaltılması...
Kadınlarda doğurganlığı kontrol altına alınmak...
Flor maddesinin temel özelliği...
Dünyada bulunan (-) eksi yüklü en ufak element olması...
Ayrıca...
Vücutta bulunan 83 enzimden 66'sını bloke edebilmesi...
Kısacası...
Bir enzim inhibitörü!
***
Kamplarda deneye maruz kalan tutsaklar...
Bir müddet sonra...
Pasif ruh haline bürünerek...
Emirlere itaat eder duruma geldi...
Çünkü...
Florür’ün yatıştırıcı…
Pasive edici etkisi var...
Bireyleri...
Toplulukları…
Düşünemez, sorgulayamaz duruma getiriyor!
Daha sonra...
Tutsaklarda ciddi ve kalıcı beyin hasarları oluştu...
Olay...
Delirmeye kadar gitti...
***
Japonya...
70'li yıllarda sulara florür eklenmesini yasakladı...
Küba'da...
90'dan beri şebeke suyuna florür eklenmesi yasak...
Hollanda'da...
1973'de sulara sodyum florür eklenmesi durduruldu...
***
Sabah...
Banyo dolabına elinizi uzattığınızda...
'Bir durun düşünün' derim...
Susadığınızda...
Eliniz bardağa uzandığında...
'Bir durun düşünün' derim...
Kullandığımız ürünler...
İçtiğimiz sular...
Sanıldığı kadar masum mu?
Ezcümle...
Florür...
Eksikliğinde ve fazlalığında...
Vücut için zararlı etkileri olan bir element!
Demek ki…
Kimya bize eksik öğretilmiş!
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