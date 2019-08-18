- YÖK, "Yükseköğretim kurumlarında doluluk oranı 91.36 oldu" diyor...



Internetteki ilan: "Elektrik-Elektronik mühendisiyim. Diplomamı kiraya vermek istiyorum. İlgilenenler bana burdan ulaşabilir" diyor...



- YÖK, "Bu yıl sadece 71 bin 233 boş kontenjan kaldı" diyor...



İnternetteki ilan: "Gıda mühendisliği diplomamı kiraya vermek istiyorum. Kalite sistemleri ve hijyen belgelerim de mevcut. Diplomam, 'İstihdamı Zorunlu Personel' sözleşmesi için kiralıktır. Ankara, Giresun, Ordu, Samsun ve çevre iller tercihimdir" diyor...



- YÖK, "Vakıf üniversitelerinde yüzde 84.14 doluluk oranına ulaştık" diyor...



Internetteki ilan: "İstanbul ilinde inşaat mühendisliği diplomamı kiraya vermek için yapı denetim firması arıyorum. Sigortamı tam gün gösterecek ve ödemeleri aksatmayacak firma arıyorum" diyor...



- Gazetedeki haber: "Vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenler, bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha yüksek ücret ödeyecek" diyor...



Internetteki ilan: "... Üniversitesi İngilizce psikoloji bölümü mezunuyum. Uygumalı psikoloji yüksek lisans diplomam var. Diplomamı uygun şartlarda kiralamak istiyorum" diyor...



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Diploma kiralama...



Yeni bir kazanç kapısı...



Sektör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor!



İnternette...



Adeta kiralık diploma pazarı oluştu...



Bu iş için açılan özel web siteleri bile mevcut!



Mühendisler, eczacılar, hemşireler, pratisyen hekimler...



Diplomalarını aylık 500 ile 2 bin TL arası bir bedelle...



İnternet aracılığıyla kiralıyorlar...



Temiz iş!



İşe gitmeden...



Kolay kazanç kapısı...



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İş beğenmeyen, iş bulamayan, yorulmak istemeyen, kısa yoldan para kazanmak isteyen kişiler...



Diplomalarını başka firma ya da kişilere kiralayarak...



İşe gitmeden...



Kolay yoldan kazanç elde edebiliyor...



Diploma kiralama...



Diploma sahipleri açısından oldukça karlı bir sisteme dönüşüyor...



Kolay yoldan para kazanmak isteyen diploma sahipleri...



İşi kapabilmek için...



Bu fiyatları çok daha aşağılara çekebiliyor...



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Pratisyen hekimler diplomalarını güzellik salonlarına, spor salonlarına...



Veteriner hekimler gıda sektörüne...



İnşaat mühendisleri yapı denetim firmalarına...



Eğitim fakültesi mezunları anaokullarına...



İşletme mezunları muhasebe firmalarına kiralıyor...



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Bu uygulama...



Firmaların, kurumların da işine geliyor...



Diploma kiralama yöntemini...



Karlı bir sistem olarak görüyorlar...



Eleman istihdam edeceklerine...



Ayda 3 bin TL maaş vereceklerine...



Asgari ücretten işi bitiriyorlar!



Bir mühendis ile anlaşarak...



Büroyu onun adına açıyor...



Bütün işleri kendisi yapıyor...



Diploma sahibi mühendise ise aylık cüzi bir miktar ücret ödüyor...



Alan memnun, satan memnun...



Herkes mutlu!



***

Peki...



Etik bunun neresinde?



Mesleğe ve emeğe saygı bunun neresinde?



Alın teri bunun neresinde?



Meslek odaları...



Bu tür uyanık girişimcilerin (!)



Meslek ahlakına uyuşmayan bu girişimlerini (!)



Meslekten men edilme ve diplomaların iptali konusunda uyarıyor...



Ancak... Pek değişen bir şey olmuyor!