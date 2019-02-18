‘Kral çıplak!’ demek suç mu?

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan aradı…



Geçenlerde yazdığım ‘Holdingleşen vakıf üniversiteleri’ yazısına bozulmuş…



Sitem etti…



“Vakıf üniversitelerinin tümünü zan altında bırakmışsın” dedi…



“Hayır!” dedim…



Yazıda…



‘Bazı’ vakıf üniversiteleri ibaresini kullandığımı belirttim…



Yazıda sözü edilen eleştirilerin…



Herkesi ilgilendirmediği…



‘Üstüne alınanları’ ilgilendireceğini söyledim…



***

Sayın Cumhurbaşkanı…



Vakıf üniversitelerini eleştirdiği konuşmasında…



“İstisnalar hariç” dedi…



Ben…



“Bazı” dedim…



Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cahit Güran…



“Birtakım kişiler” dedi…



Kimse ‘tüm vakıf’ üniversiteleri demedi ki!



Neden böyle bir algı oluştu?



***

İşini iyi yapanlara sözümüz yok!



Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum…



Lafımız…



İşini iyi yapmayanlara…



Yazıda kimseye hakaret edilmedi!



Kimsenin adı da geçmedi?



Eee…



***

Müsaade edin de…



Bari eleştiride bulunalım!



Bu da bizim en doğal hakkımız…



Eleştirelim ki…



Doğruyu bulalım…



Varsa yanlışımız…



Söyleyin, düzeltelim…



Oturalım, tartışalım…



Lakin…



Bazı vakıf üniversiteleri bunu da yapmıyor!



Mahkemeye veriyor…



***

Mahkemeye veren…



Haksız yere eleştiren vakıf üniversitelerine tavsiyem:



Benle değil, işinizle uğraşın!



Buradan size ekmek çıkmaz!



Türkiye’nin en üst makamları da aynı şeyi söylüyorsa…



Naçizane ben de fikrimin ince gülünü yazıyorsam…



İşini iyi yapmayanların oturup bir düşünmesi lazım…



***

Bilkent hariç…



Diğer vakıf üniversitelerinin kuruluşunun üzerinden tam 25 yıl geçti…



Hala konuştuğumuz konulara bak!



Millet ‘yapay zeka’ diyor…



Bizimkiler ‘kırak çıplak!’ Demişsin diyor…



***

TEŞEKKÜR



Sözü edilen yazıları aklı selim değerlendiren…



Bilimin ışığından ayrılmayan…



Yazılardan gocunmayan…



Dolayısıyla üstüne alınmayan vakıf üniversitelerine de teşekkür ederim…