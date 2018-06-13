LGS’nin farklı bir yorumu!

2 Haziran Cumartesi günü yapılan LGS’nin yankıları halen devam ediyor. Sistemin sıkıntıları, sınavda da kendini gösterdi. Sınavın ilk bölümünden güle oynaya çıkan öğrenciler, sınavın ikinci bölümünden ağlayarak çıktı! Dengesizlik, sınavın yapısında olduğu gibi, soru dağılımında da vardı. Sınavın yarısı kolay, yarısı zor olmaz; benim bildiğim, testin bütününe eşit dağıtılır. Sınavla ilgili genel kanı: SÖZEL GÜLDÜRDÜ, SAYISAL AĞLATTI! Sınavdan sonra pek çok yorum yapıldı. Matematik öğretmeni Tunç Ulu , olaya farklı bir boyuttan yaklaşıyor. İlginç noktalara değiniyor. Tespitleri doğru ve ilginç… MEB’in de, soruları ve testleri hazırlarken olaya bu açıdan bakmasını tavsiye ederim. Ulu Hoca’nın değerlendirmesini birlikte okuyalım…



Tam yapan çok az



“Bu yılki sınav, şu ana kadar ortaöğretime geçişte yapılan tüm sınavlardan başka bir karakterde gerçekleşti. Soru tipleri çok daha farklı olan bu sınavda, 2000’li yıllardaki gibi çok daha düşük netlerle okullara yerleştirmenin yapılacağı bir ölçme ve değerlendirme gerçekleşti… Bu sınavda, özellikle son 4 yıldaki gibi binlerce tam yapan öğrencilerin olması soru tipleri ve zamanlama açısından mümkün değil. Şu ana kadarki duyumlarımız da sınavda tam yapan ancak birkaç öğrenci olduğu yönünde. Elbette gerçek sonuçlar açıklanmadan bu konuda net bir sonuca varmak mümkün değil. Çocuklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, en tepede yığılma, ortalama 3-5 yanlış gibi gözüküyor. Pek çok okulda en iyi sonuçlar 6 yanlışla başlıyor. Özellikle iyi hazırlanan öğrencilerin 8-12 soru arasında kayıpları genel bir durum gibi gözüküyor. Kayıpların yüzde 90’ı sayısal bölümde. Sözel bölümden tam yapan öğrencilerin sayısının çok olması şaşırtıcı olmayacak.



Kelime sayısı iki kat



Bu yılki sınavın matematik bölümü ile ilgili niteliksel yorumlardan önce birkaç sayısal ayrıntıyı paylaşmakta yarar var. Öncelikle matematik sınavlarındaki kelime sayıları. TEOG II-2016 Matematik bölümünde 475 kelime, 10 adet çizimli soru; TEOG II-Mazeret 2016 Matematik bölümünde 374 kelime, 10 adet çizimli soru; 10 çizimli 1 tablolu soru vardı. TEOG II-2017 Matematik bölümünde 451 kelime, 9 adet çizimli soru; TEOG II-Mazeret 2016 Matematik bölümünde 355 kelime, 7 adet çizimli soru vardı. Bu yılki sınavda matematik bölümünde toplam -seçeneklerdeki ifadeler hariç- 861 kelime kullanılmış; 8 çizimli soru, 3’ü aynı soruda olmak üzere 5 adet tablo kullanılan soru vardı. Özetle sınava giren öğrencilerin matematik sorularına ayırması beklenen süre yüzde 33 azalırken (40 dakikadan yaklaşık 30 dakikaya), öğrencilerin sadece okuması yorumlaması gereken kelime sayısı yüzde 100 artmış. Analitik düşünme seviyesi üst seviyede olan pek çok öğrenci, hak ettikleri zaman verilmediği için gerçek performanslarını sergileyemedi.



Fen bilimleri de etkilendi



Fen Bilimleri sınavı oldukça uzun paragraflardan ve yorumlama yeteneği gerektiren sorulardan oluşuyordu. Matematik testinin zor olması, fen bilimlerini yetiştirme sıkıntısı yarattı. Sınavın kalitesi yüksek ve zor olduğu için fen sorularında 2 yanlış, 1 boş olan öğrencilerin sonuçları oldukça başarılı değerlendirilmelidir. Fen bilimleri testinde müfredat bilgisinin yanı sıra genel kültür gerektiren sorular da vardı. 26 Haziran’a kadar sınavla ilgili ya da hangi okula öğrencinin girebileceği ile ilgili değerlendirme yapmak, veri eksikliği nedeniyle hiçbir anlam ifade etmez. Bu bir sıralama sınavı olduğu ve her yılın dinamikleri farklı olduğu için, öğrencilerin puanları açıklandığında, okulların sıralamaları belli olmadığından, adayların hangi okullara gireceğini kestirmek pek mümkün olmayacak.”