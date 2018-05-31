LGS'nin şifreleri

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen yeni Liseye Geçiş Uygulaması (LGS), iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Birinci olarak, sınavla öğrenci alan okullara merkezi tercih ve yerleştirme sistemi ile öğrenci yerleştirilecek; ikinci olarak da, sınavsız öğrenci alacak okullara mahalli yerleştirme sistemi ile kayıt yapılacak. Her iki yerleştirme sisteminin nasıl yapılacağı ile ilgili lise tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanma tarihi belli oldu. Kılavuz, 25 Haziran’da yayınlanacak.

2017-2018 öğretim yılı sonunda yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci 8. sınıfı bitirecek. Bu öğrencilerden 126 bin 240’ı beş farklı türde sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilecek.



LGS’ye başvuru yapan 1 milyon adayın gerçek hedefi, bu beş okul türü içinde toplam kontenjanı 78 bin 480 olan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi veya Sosyal Bilimler liselerinden birine yerleşmek. Yani LGS’ye başvuran adaylardan yaklaşık yüzde 8’i hedefine ulaşacak.



90 SORU SORULACAK



TEOG’un yerine getirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. LGS, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü saat 09.30’da, ikinci bölümü ise saat 11.30’da başlayacak. LGS’nin birinci bölümü 50 soruluk SÖZEL alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, sınavın ikinci bölümde SAYISAL alandan adaylara 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.



SÖZEL bölümde, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden 10’ar olmak üzere 50 soru; SAYISAL bölümde ise, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.



İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.



Yanlış cevaplar, bu kez doğru cevaplarınızı etkileyecek. Üç yanlış yanıt, bir doğru yanıtın azalmasına yol açacak.



34 İLDE ANADOLU LİSESİ YOK



Merkezi sınavla öğrenci alacak 1.367 okulun yer aldığı listede, 298 Anadolu imam hatip lisesi, 309 fen lisesi, 89 sosyal bilimler lisesi, 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve 222 Anadolu lisesi yer alıyor.



MEB’in merkezi sınav kılavuzunda Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bartın, Burdur, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Yozgat’ta sınavla öğrenci alacak hiçbir Anadolu lisesi yok.

80 özel okul sınavla alacak



Özel Türk ve yabancı liseler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapacak. Bütün yabancı okullar da bu listeye dahil. Bu özel okullar, ortak takvim ve ortak kriterler üzerinden kayıt yapacaklar. Bu okulların dışında da sınav sonuçlarına göre öğrenci alacak özel okullar var. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, özel okullara kayıt için 10-15 günlük süre verecekler. Kayıtlar bittikten sonra, hem devlet okullarının, hem adrese dayalı okulların, hem de resmi sınavla öğrenci alan okulların tercihlerini beraber yapacaklar.



SİSTEMİN EKSİKLİKLERİ

Birçok il ve ilçede Anadolu lisesi sayısının az olması, bakanlığın açıkladığı listede 34 ilde Anadolu lisesi tercihinin bulunmaması, ayrıca öğrencilerin istemediği okul türü için tercih yapmak zorunluluğunun netleşmemesi sistemin en çok eleştirilen konuları oldu.



LGS’ye, Milli Eğitim Bakanlığı’nın beklentilerinin çok üstünde başvuru oldu. Bu sayı, en fazla 300 bin olarak bekleniyordu, ama yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava başvuru yaptı. Sınav kapsamındaki okul sayısı başta ‘600 dolayında olacak’ diye telaffuz edilmişti, ama sayı sonradan 1367’ye çıktı. Geçmiş yıllarda yüksek puanla öğrenci alan kimi Anadolu liselerinin bu listeye dahil edilmemesi, veli ve öğrencilerin tepkilerine neden olurken, “Onca başarılı, köklü Anadolu lisesi dururken, sınavla öğrenci alacak okullardan 747’sinin neden imam hatip ve meslek liselerinden oluştuğu” sorusunun cevabı da bilinmeyenler arasına katıldı.



LGS’DE NASIL BAŞARILI OLUNUR?

İlk kural sakin kalın, ikinci olarak da süreyi iyi yönetin!



Öğrenciler zorlu bir süreçten geçti. Sınavdan önce her öğrenci gibi heyecanlılar ancak hangi soru tipiyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için de karamsarlar. Ancak unutmasınlar ki durum eşit yani diğer adaylar bir adım önde değil. Bu yüzden sakinliği korumak birinci kural. Stres yapan kaybeder. Her zamankiden daha çok kontrollü, bol net çıkarmak için odaklanmak gerekiyor. Ancak üç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü de unutmamak gerekir. Bu yüzden riske girmek hata olur. Hedef, kendinin en iyisini yapmak.



İkinci dikkat edilmesi gereken nokta, Cumartesi günü sınav maratonu olacak. Süreci iyi yönetmek gerekiyor. Bu ne demek? Sabah girilen sınav istediğiniz gibi gitmeye bilir. Ya da o sınavda verdiğiniz bir kaç soruda aklınız takılabilir. Buna izin vermeyi çünkü aklınız biten sınavda kalırsa ikinci bölüme rahat giremezsiniz. Bu yüzden ilk bölüm nasıl geçerse geçsin verilen 1.5 saat arada kafanızı sıfırlayın ve ikinci bölüme o gün sanki ilk sınava giriyor gibi konsantre olun

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