Jack Ma, “Dünya Ekonomik Forumu Buluşması”nda, eğitim ile ilgili önemli konulara değiniyor…

İşte, Jack Ma’nın konuşmalarından satırbaşları…

Robotlar, 2030 yılına kadar 800 milyon kişinin işini elinden alabilir…

Eğitim, şu anda büyük bir meydan okuma ile karşı karşıya…

Eğer öğrenme şeklimizi değiştirmezsek, 30 yıl sonra başımız derde girecek…

Çünkü öğretme şeklimiz, çocuklarımıza öğrettiğimiz şeyler, geçen 200 yılınki ile aynı temelli…

Bu şekilde gidersek, çocuklarımıza makinelerle rekabet etmeyi öğretemeyiz…

Makineler daha akıllılar…

Öğretmenler, bilgiyi öğretmeyi bırakmalılar. Benzersiz şeyler öğretmek zorundayız…

Böylece bir makineler, bizimle aynı düzeye gelmeyi asla başaramaz…

Çocuklarımıza öğretmemiz gereken şeyler, sosyal becerilerdir…

Değerler, inanç, bağımsız düşünce, takım çalışması, diğerlerini önemsemek…

İşte, bunlar insani becerilerdir, sosyal becerinin parçalarıdır…

Bilgi size bunları öğretemeyecektir…

Bu yüzden, çocuklarımıza öğretmemiz gereken şeyler; spor, müzik, resim, sanattır…

Böylelikle insanların makinelerden farklı olduğundan emin olabiliriz.

Öğrettiğimiz her şey, makinelerden farklı olmak zorunda…

Eğer makine, bizden daha iyisini yapabiliyorsa, oturup düşünmemiz gerekir!

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’dan mesaj var!

Sanna Marin, ‘Finlandiya’da haftalık mesai 24 saat oluyor’ dedi…

Marin, ilk icraat olarak haftada 4 gün, günde 6 saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini duyurdu…

Bunun edenini şöyle açıkladı…

Marin “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli” dedi…

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Kızılderililer’den mesaj var!

1944’te Lancaster’da…

ABD’li yetkililerle Kızılderili temsilciler arasında bir anlaşma görüşülüyor….

ABD’li yetkililer, Kızılderililerin erkek çocuklarını üniversiteye göndermeleri halinde masrafları devletin üstleneceğini belirtir...

Kızılderililer teşekkür ederek bu teklifi geri çevirir ve şöyle derler:

“Biz gençlerin eğitimi konusunda sizden farklı düşünüyoruz. Bazı gençlerimiz sizin üniversitelerinizde eğitimi gördü; her türlü bilgiyi aldılar, ama geri döndüklerinde onların iyi koşamadıklarını, ormanı tanımadıklarını, avcılık ve savaşçılık konularında hiçbir şey bilmediklerini gördük. ABD’nin eğittiği erkekler bizim hiçbir işimize yaramıyor. Teşekkür ediyor ve şükranlarımızın ifadesi olarak bazı Virginia’lı gençleri eğitim için bize göndermenizi öneriyoruz. Onlara bildiğimiz her şeyi öğretir, birer erkek olarak sizlere geri göndeririz.”

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Bakan’dan mesaj var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Teneffüs kelimesine dikkat edin. ‘Teneffüs’, denizin dibine dalarak sünger çıkartan birinin, bir süre sonra nefes almasına benziyor. Yani ders öyle algılanıyor ki, buna teneffüs deniyor. Türkiye’de kavramların ele alınması lazım” dedi…

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Çocuklardan mesaj var!