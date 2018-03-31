MSÜ Sınavı, adayları yanlış yönlendirecek!

ÖSYM, ulusal ölçekte yılda ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunuyor…



Bu ölçekte, ülkemizde ve dünyadaki tek sınav merkezi…



Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kuruldu…



Kuruluş amacı sadece buydu!



Ancak Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre eklenen yeni sınavlarla yılda yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştü…



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) vb.



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Bu sınav zincirine en son, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) eklendi…



Milli Savunma Üniversitesi’nin ikinci seçim aşamasına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınav, ÖSYM tarafından yapılıyor...



Bu sınav, bizim için diğerlerinden farklı anlam taşıyor!



Neden mi?



TYT’nin benzeri, hatta ‘tıpkıbasım’ı da ondan…



Soru sayısı, süresi, test isimleri, puanlama yöntemi, puan türleri vb. hepsi TYT’nin aynısı…



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Sınav, 18 Mart tarihinde uygulandı…



Sınav sonuçları 12 Nisan'da açıklanacak…

Başvuru sayısı açıklanmadı, ancak 230 bin dolayında adayın başvurduğunu tahmin ediyorum…



Yani YKS’nin onda biri…



ÖSYM, soruların yüzde 10’unu açıkladı…



Geçtiğimiz yıllarda soruların yüzde 20’si açıklanıyordu…



Buna az diyorduk, şimdi yüzde 10’a razı olduk!



Başkan değişti, zihniyet değişmedi…



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Gelelim MSÜ Sınavı’na…



Sınavdan çıkan adayların yorumları şöyle:



TÜRKÇE: Örnek TYT kitapçığındaki sorulardan daha zordu. 25 Anlam Bilgisi, 12 Dil Bilgisi, 3 Yazım Kuralları sorusu çıktı…



TEMEL MATEMATİK: Şekilli sorular ağırlıktaydı. Problemler şekille birlikte soruldu. 27 Temel Matematik, 13 Geometri sorusu vardı. Geometri soruları, ‘kesme-katlama’ ağırlıklı sorulardan oluşuyordu.



SOSYAL BİLİMLER: Sorular, ‘bilgi-yorum’ ağırlıklıydı. Az da olsa bilgi içerikli sorular vardı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları zordu!



FEN BİLİMLERİ: Zorlayıcı soru yoktu, örnek TYT sorularına benziyordu...



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Sınavın genel anlamda kolay olduğunu, adayların zorlanmadığını ve bu duruma kendilerinin bile şaşırdığını söylemekte yarar var…



Şimdi…



Herkes bir beklenti içinde!



TYT’ye hazırlanan adaylar bu sorulara baktı…



Öğretmenler de baktı…



TYT de böyle olursa, işler kolay olur!

İstemeden de olsa, ‘MSÜ Sınavı’ adayları yanlış bir beklenti içine soktu…



Bir sınav, her yönüyle bir başka sınavın ‘tıpkı basım’ı olmamalı!



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TYT, MSÜ Sınavı’nın benzeri olsa da sorun yaratacak, olmasa da…



TYT, bu sınav gibi kolay olursa, adaylar nasıl elenecek?



AYT’deki 80 soru adayları elemek için yetmez, adaylar yığılır!



Bu yıl eleme unsuru taşıyacak olan OBP, çok baş ağrıtır…



Haksızlıklar ayyuka çıkar!



Bu sınavdan daha zor olursa, TYT puanının hesaplanması için Temel Matematik testinden ‘en az 0,5 net yapmak gerekir’ şartı, pek çok adayın başını ağrıtır…



TYT’den üç ay önce uygulanan bu sınav, uygulamadaki yanlışlara bir yensini daha ekledi…



MSÜ Sınavı’nın tek olumlu yanı var, o da ÖSYM’nin kendini test etmesi!



Bu sınav, 23 Haziran öncesi ÖSYM’nin kendini birçok bakımdan test etmesini sağlayacak…



Ancak adaylara ters köşe yapacak!