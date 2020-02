N’olacak bu yükseköğretimin hâli?

Times Higher Education (THE)…

Üniversiteler hakkında haberleri ve gelişmeleri bildiren…

Londra kaynaklı haftalık bir dergi…

Alanında…

Birleşik Krallık’ta ve dünyada önde gelen bir yayın…

Dergi…

Her yıl uluslararası saygınlığa sahip ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması’ yayınlıyor...

***

Bu sıralamada…

92 ülkeden yaklaşık bin 400 üniversitenin…

Öğretim, araştırma, bilgi transferi, yayın, atıf, uluslararası görünümdeki performansını ölçen…

Dikkatle seçilmiş 13 performansa bakılıyor...

Baştan…

Dünyanın en iyi 200 üniversitesini sıralayan THE…

Daha sonra bu sayısı 400’e, ardından 800’e...

Son olarak da bin ve üzerine çıkardı…

***

Times Higher Education (THE) dergisi…

2020 yılına ait en iyi üniversiteler listesini geçtiğimiz aylarda açıkladı…

Listeye göre ilk 10 üniversite:

1- Oxford (İngiltere)

2- California Institute of Technology (ABD)

3- Cambrige (İngiltere)

4- Stanford (ABD)

5- Massachusetts Institute of Technology (ABD)

6- Princeton (ABD)

7- Harvard (ABD)

8- Yale (ABD)

9- Chicago (ABD)

10- Imperial Colloge London (İngiltere)

***

İlk 10’da…

7 ABD, 3 İngiliz üniversitesi var…

Oxford, 4 yıldır birinciliği kimseye bırakmıyor…

ABD üniversiteleri…

İlk 200 içinde ağırlıklı yer alıyor...

Bu, hemen her yıl karşılaştığımız bir tablo…

Sürpriz değil!

***

İlginç olan…

İlk 400’de hiçbir Türk üniversitesinin olmaması!

İlk 500’de 2, ilk bin içinde 11 Türk üniversitesi var...

Çankaya ve Sabancı üniversiteleri…

Listede ilk 500 üniversite arasında yer aldı…

Hepi topu bu kadar!

***

İlk defa…

Hiçbir Türk üniversitesi, 2011'den bu yana…

İlk 400 arasında yer almadı!

23 Türk üniversitesi ise…

İlk binden sonra sıralamada yer buldu!

Listeye yeni girişlerin çoğu ilk bin dışında…

Mevcut üniversiteler…

Ya yerinde sayıyor ya da geriliyor!

***

Şimdi gelelim işin ‘acı’ kısmına…

Brunei…

Güneydoğu Asya’da Borneo adasında yer alan küçük bir sultanlık...

Ülkenin tek komşusu Malezya...

Nüfusu yaklaşık 500 bin kadar…

Yüzölçümü 6 bin km²…

Bizim Isparta kadar nüfusu, Edirne kadar yüzölçümü var!

Universiti Brunei Darussalam…

Sıralamada ilk 500 arasında yer alıyor!

***

Kıbrıs Rum Kesimi’nde 12 üniversite var…

Kıbrıs Rum Kesimi’nin nüfusu 1 milyon 200 bin…

Yüzölçümü 9 bin km²…

Bizim Balıkesir kadar nüfusu, Elazığ kadar yüzölçümü var…

Cyprus University of Technology…

2007’de akademik hayata ‘merhaba’ dedi…

Aradan sadece 13 yıl geçti…

Dünya sıralamasında ilk 350 arasında yer aldı!

***

University of Cyprus…

Kıbrıs Rum Kesimi’nin bir başka üniversitesi…

92 yılında 486 öğrenci ile akademik hayata atıldı…

Şu anda ilk 500 üniversite arasında bulunuyor!

Christopher Pissarides…

Bu üniversitenin öğretim üyesi…

Nobel Ödülü sahibi!

2010 yılında ekonomi alanında Nobel Ödülü almış…

Vay be!

Üniversite hem ilk 500’de hem de Nobel Ödüllü öğretim üyesi var…

Daha n’olsun!

***

Makao…

Çin’in güney kıyısında bulunan…

1999’a kadar Portekiz’e bağlı bir sömürge….

Bu tarihten itibaren Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi…

Toplam nüfusu 650 bin dolayında…

Bizim Sivas kadar nüfusu var…

İstanbul’un Tuzla ilçesi kadar yüzölçümü var…

Macau University of Science and Technology…

Sıralamada dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında yer alıyor!

Makao’nun bir diğer başarılı üniversitesi…

University of Macau ise…

İlk 350 üniversite arasında bulunuyor!

***

Kenya…

Başkenti Nairobi…

Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan bir ülke...

Etiyopya, Somali, Tanzanya sınır komşuları…

Kişi başı milli geliri…

Bizim 5’te birimiz…

Kenya’da 7 devlet üniversitesi var…

Bunlardan biri…

University on Nairobi…

İlk 800-1000 arasında bulunuyor!

***

The University of Crete…

Yunanistan’da bir üniversite…

73’te kurulmuş, ilk öğrencilerini 78’de almış…

14 bin dolayında öğrenci mevcudu var…

Sıralamada ilk 350-400 diliminde bulunuyor!

***

Şimdi gelelim bir başka hususa…

Üniversite…

Öyle ‘ha’ deyince kurulacak bir şey değildir…

Birikim gerektirir…

Kültürün, medeniyetin, deneyimlerin üzerine inşa edilir…

Bu topraklarda medeniyet…

MÖ 3 binli yıllarda başladı!

Bu topraklarda…

Koskoca bir imparatorluk…

Tam 700 yıl hüküm sürdü!

100 yıllık bir cumhuriyet hüküm sürüyor!

***

Bu toprakların…

Enderun, Medrese, Mekteb-i Mülkiye, Darülmaarif, Mekteb-i Osmani, Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Köy Enstitüleri, Öğretmen Okulları deneyimi var!

Bu kadar birikime ve zenginliğe rağmen…

Gel gör ki…

Bu ülkenin ilk 400’de üniversitesi yok!

***

Durup bir düşünmek lâzım…

‘Neden böyle, sorun nerede’ diye…

Ben, biraz kafa yordum…

Şu sonuca vardım:

- Üniversite sayısını artırmakla bu sorun çözülmez!

- Sadece ‘ders anlatan’ akademisyenlerle bu sorun aşılmaz!

- ‘Yüksek lise’ statüsündeki üniversitelerle bu iş yürümez!

- Tercih döneminde ‘reklam çığırtkanlığı’ yapanlarla bu listede yer alınmaz!

- Dizilere malzeme olan üniversitelerle bir yere varılmaz!

- ‘En çok bursu biz veriyoruz’ ifadesini bilimsel çalışma sananlarla yola çıkılmaz!

- Habire hukuk ve tıp fakültesi açarak, psikoloji bölümü kurarak yükseköğretim idare edilmez!