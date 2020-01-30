Okulsuz eğitim nedir?

Günümüzde…

Mevcut eğitim sistemlerine tepki olarak doğan…

Hızla yaygınlaşan bir kavram var…

‘Okulsuz eğitim’…

Yani…

Orijinal adı ile…

‘Unschooling’...

***

Okulsuz eğitim…

Türkiye için oldukça yeni bir kavram…

Altyapısal anlamında eksikleri bir hayli fazla…

Bizim için yeni olan bu kavramı…

Yakından tanımakta yarar var...

***

Bu sistem…

Eğitimi belirli standartlara…

Okul binaları içerisine sığdırmaya karşı çıkıyor!

Eğitimde…

Kalıplaşmış ve günlük hayatta kullanılmayan bilgilerin…

Hafızada depolanmasının…

Bir anlamı olmadığını…

Bu durumun…

Bireyi mutlu etmeyeceğini vurguluyor…

‘Okulsuz eğitim’ için…

Önemli olan…

Bireyin İlgi duyduğu alanlara yönelmesi!

***

Okulsuz eğitim…

Beceri ve üretkenliğin…

En etkili biçimde…

Ancak…

Bu yolla ortaya çıkacağını savunuyor…

***

Bu eğitim modelinde…

Önceden belirlenmiş müfredat…

Ders başlıkları, öğrenim saatleri, bireyselleşmemiş hedefler yok!

Amaç…

Öğrendiklerinden keyif almayı öğretmek!

Yönergelere sorgulamadan uyan bireyler yetiştirmek yerine…

Düşünebilen ve kendi kararlarını verebilen gençler yetiştirmek…

Bu sistemin misyonu…

***

Okulsuz eğitimde…

Öğrenme her yerde olabilir!

Kitaplar, internet, aile, müzeler, geziler ve doğanın kendisi…

Birer eğitim materyalidir aslında...

Kısacası hayatın kendisi bir okuldur!

***

‘Okul ne işe yarar?’ diye sorduğumuzda…

Genelde bir çoğumuz…

“Çocukları gelecekteki mesleklerine ve hayata hazırlayamaya” der…

***

Şimdi…

Kendi çocukluğumuzu bir sorgulayalım…

Kaçımız…

Bundan 25 yıl önce…

Şu anda var olan teknolojiyi…

Değişen koşulları öngörebiliyorduk?

***

Geleceğin nasıl olacağını tahmin bile edemezken…

Çocukların geleceğe hazırlanmak için…

Neler öğrenmeleri gerektiğini…

Bugünden nasıl ön görüyoruz?

***

Aslında biz onları…

Yarının mesleklerine değil…

Bugünün mesleklerine hazırlıyoruz!

Okullar günümüzde…

Çocuklara…

Gelecekte hiç ihtiyaç duymayacakları…

İşlerine hiç yaramayacak…

Bilgi ve beceriler öğretiyor!

***

Görüş sunan uzmanlara göre…

Önümüzdeki 15-20 yıl içinde…

Eğitimde çok büyük değişiklikler bekleniyor…

Bu değişimlerden en önemlisi…

Okulsuz eğitim alanında olacak!

***

Gelecek dünyada…

Okulsuz…

Öğretmenin olmadığı…

Yeni bir eğitim modeli ön görülüyor!

2030 yılında…

Okuldaki derslerin yüzde 90’ının…

Internet üzerinden yapılması planlanıyor!

***

Avrupa ve Amerika…

Bu konuda oldukça ciddi hazırlıklar yapıp…

Bu konuya yüklü bir bütçe ayırırken…

Ülkemizde ise…



Eğitim tam bir çıkmazda!

***

Eğitimi sıkıntılı olan ülkenin…

Önemli bir sıkıntısı daha var!

Çocuklarımızın bir çoğu…

Eğitimsiz…

Daha da kötüsü…

Zaman yoksunu…

‘Zamansız’ aileler tarafından yetiştiriliyor!

***

Bu sebepten dolayı…

Okulsuz eğitim…

Birçokları için bir ütopya olabilir…

Ama bir distopya değil!

Büyük yangınlar…

Küçük bir kıvılcımla başlar!