ÖSYM güncelleme yapmış! (Maç oynanırken kural değişiyor)

‘Kervan yolda dizilir’ deyimi, adeta bizim eğitim sistemi için söylenmiş…



Sınav sistemi de bundan nasibini alıyor…



Gün geçmiyor ki, yeni kurallar eklenmesin!



Maç oynanırken kural değişiyor…



LGS’yi söylemeye gerek bile yok, kevgire döndü!



En son, sınavların açıklanacağı tarih değişti…



Önce 22 Haziran’da açıklanacağı söylendi…



İki gün önce 26’sında açıklayacağız dediler…



Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağını bilmiyoruz…



Kılavuzun hangi tarihte açıklanacağı belirsiz…

YÖK ve ÖSYM de kervana katıldı…



Onlar da kervenı yolda dizeriz anlayışındalar…



YKS ilk açıklandığında kural şöyleydi: TYT ve AYT'de adayların, puanlarının hesaplanması için gerekli testlerin her birinden 0,5 net alması gerekiyor.



Yani…



TYT'de puanların hesaplanabilmesi ve adayın yoluna devam edebilmesi için Türkçe ve Temel Matematik testlerinin her ikisinden de en az 0,5 net alması gerekiyordu…

Bu iki testten 0,5 net alamayan adaylar, üniversite defterini kapatıyordu…



***

Dün sabah, ÖSYM’den bir duyuru: “YKS'nin iki oturumu TYT ve AYT'de adayların, puanlarının hesaplanması için gerekli testlerin her birinden 0,5 net alması şartı, "en az birinden 0,5 net şartı" şeklinde değiştirildi.”



‘2018-YKS Adaylarının Dikkatine’ adlı, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, “Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup, 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi…



Duyurunun son kelimesine dikkat!



‘… güncellenmiştir’ diyor!



Hükümetler ‘zam yaptık’ demezler, ‘fiyatlarda birtakım güncellemeler yaptık’ derler…

Bu da onun gibi bir şey işte…



ÖSYM’de güncelleme yaptı!



Aslında doğru olanı, yapılması gerekeni yaptı!



Adayların lehine bir güncelleme oldu, zam gibi değil…



Ancak ortada trajikomik bir durum var…



Sınava sayılı günler kala güncelleme yapıldı!



Al gözüm seyreyle…



***

24 Mart tarihli ‘Bu YKS çok can yakar!’ adlı köşe yazımızda bu konuya değindik!



Tarihe dikkat edin, 24 Mart…



ÖSYM’nin güncellemesine dikkat edin, 5 Haziran!



Peki, bunca zamandır aklınız neredeydi?

Bu durumdan dolayı ümitsizliğe kapılıp, çalışmayı bırakan çocukların durumu n’olacak?

Bunun hesabını kim verecek?



İşin başındaki kişilerin, bu olumsuzluğu sınava sayılı günler kala fark edip düzeltmesi, bence affedilir bir durum değil!



***

Şayet bu yanlıştan dönülmeseydi, zamanında bas bas bağırmasaydık ne mi, olurdu?

Bir bir sıralayalım…



1. Adayların çoğunun TYT puanı hesaplanmaz, TYT puanı hesaplanmayan AYT’ye giremezdi...



2. Puanı hesaplanmayan, dolayısıyla yarıştan kopan 700-800 bin dolayında aday olurdu…



3. Puanı hasaplanmayan adaylar tercih yapamayacağından kontenjanlar boş kalırdı…



4. Üniversiteler sinek avlardı…



5. YÖK, yine anket yapardı…



6. Sözel ve Dil alanındaki öğrenciler dökülürdü…



7. Meslek lisesi öğrencileri hayata küserdi…



8. Temel Matematik testindeki soru çözüm ortalaması düşerdi…



9. Sıfırcılar artar, sıfır çeken okul birincileri sayısı da artardı…



10. Üniversite tarihindeki en az yerleştirme kontenjanı gerçekleşirdi…



11. Ek yerleştirme yapılmaz, çünkü ek yerleştirmeye katılacak aday kalmazdı vb.





Şimdi iyi oldu, en azından herkesin puanı hesaplanır, kimse yarıştan kopmaz…