‘Pareto Prensibi’ni daha önce duydunuz mu?

Birden çok adı var…

Dengesizlik İlkesi, Asgari Çaba İlkesi veya 80/20 Kuralı olarak da adlandırılıyor…

Bu prensip..

İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından bulunmuş…

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19. yy. daki İngiltere ekonomisinin servet ve gelir dağılımını incelerken…

Servetin yüzde 80‘inin…

Nüfusun yüzde 20‘sine ait olduğunu fark ediyor...

Diğer ülkelerin verilerine baktığında…

Yine benzer sonuçlarla karşılaşıyor…

O dönemde…

Bu bulguyu ispat etmekte yetersiz kalmış...

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Daha sonraki zamanlarda…

George K. Zipf ve Joseph Moses Juran tarafından…

Bu kuram tekrar ele alınmış…

Vilfredo Pareto‘ya ithafen…

‘Pareto Prensibi’ olarak literatüre geçmiş...

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Pareto Prensibi…

Ekonomi ile ilgili bir terim olsa da…

Yaşamınızın büyük bir bölümüyle uyum sağlıyor...

Bu kurama göre…

Hayatımızdaki sonuçların yüzde 80‘i…

O işi yapmak için sarf ettiğimiz çabanın…

Yüzde 20‘sinden kaynaklanıyor…

Yani bir işin…

Öncelikli olan yüzde 20‘lik kısmını iyi yaparsanız…

İşin çoğunu halletmiş olursunuz!

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Pareto Prensibi…

Daha az çaba ile daha çok işi…

Verimli şekilde yapma fırsatı sağlıyor!

Bundan dolayı…

Şirket politikalarının hazırlanması ile…

Kişisel gelişime kadar birçok alanda…

Bu prensip karşımıza çıkıyor...

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Pareto Prensibi’ne göre…

Bağışların yüzde 80’i, toplumun yüzde 20’si tarafından yapılıyor!

Trafik kazalarının yüzde 80‘i, sürücülerin yüzde 20’sinden kaynaklanıyor!

Satışların yüzde 80’i, pazarlamacıların yüzde 20‘si tarafından yapılıyor!

Vaktimizin yüzde 80’i, tanıdıklarımızın yüzde 20’si ile geçiyor!

Dünya servetinin yüzde 86‘sı, toplumun yüzde 8‘inin elinde!

Şirketlere giren paraların yüzde 80’i, müşterilerin yüzde 20‘sinden geliyor!

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Bu oran…

Kesinkes 80/20 ya da toplamda 100‘e tamamlanmak zorunda değil...

70/30, 85/15, 80/16 da olabilir...

Aslında…

Bu prensipte vurgulanmak istenen asıl şey…

Neden ve sonuç arasındaki dengesizlik oranı!

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‘Pareto Prensibi’ der ki…

En fazla çabayı…

Size en fazla değer yaratacak eylemlere harcayın!

Microsoft…

En fazla raporlanan hataların yüzde 20’sini çözerek…

Çökmelerin yüzde 80’inin engellenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor...

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Prensip, birtakım tavsiyelerde de bulunuyor…

‘Yapılacak işler’ listesinin içinde boğulmayın!

Listenizde yapılacak işler çok fazlaysa, bunları gözden geçirin!

Diğerlerinden daha az öncelikli işleri ya hemen yapıp bitirin ya da listenizden çıkarın!

Zamanınızı katma değeri yüksek, yaratıcı ve kaliteli işler için harcayın!

Riskleri kontrol altına alın...

En çok sorun çıkaran noktalara öncelikle odaklanın…

Bu sorunları çözdüğünüzde, problemlerin yüzde 80‘inden kurtulmuş olursunuz diyor…

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Prensipte vurgulanan hususlar…

Sadece ekonomi ya da şirketler için değil…

Kişisel gelişimimiz için de önemli…

Kendinize yeni hedefler koyarken…

Başarının bizim için ne anlam ifade ettiğine karar verip…

Kritik aktivitelere öncelik vermeliyiz…

Önemsiz hedeflerle zaman yitirmemeliyiz!

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Hayatımızda azınlıkta olan...

Fakat daha önemli olan…

Yüzde 20‘lik kısmına önem vermeliyiz…

Böylelikle…

Zamanınızı ve hayatınızı…

Çok daha etkin ve verimli bir şekilde geçirebiliriz!