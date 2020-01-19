Pazar yazısı…

Bill Gates

Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek hayatta insanlar, kafelerden kalkıp işlerine gitmek zorundadır…

Okulda inek arkadaşlarınıza iyi davranın, bir gün onun çalışanı olabilirsiniz…

Öğretmeninizin gerçekten sert biri olup olmadığına karar vermek için, bir patronla tanışana kadar bekleyin derim…

Hayat, okul gibi sömestreler şeklinde yaşanmaz…

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Mark Zuckerberg

En sevdiğim hikayelerden biri, eski ABD Başkanı J. Kennedy, NASA’ya ziyarete gittiğinde, elinde süpürge ile duran bir temizlikçiye ‘ne yapıyorsun’ diye sorar. Temizlikçi yanıt verir: “Başkanım, Ay’a adam gönderilmesine yardımci oluyorum.”

Burada verilen mesaj, kendinden daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissedebilmek, onu özümseyebilmek…

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Oprah Winfrey

Yaralarınızı bilgeliğe dönüştürün. Hayatınız boyunca pek çok yara alacaksınız, çok hata yapacaksınız. Bazı insanlar buna başarısızlık deyecek. Ama ben öğrendim ki, başarısızlık Tanrı’nın sana ‘pardon, ama yanıl yolda ilerliyorsun’ demesidir. Hata, sadece bir deneyimdir…

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Jack Ma

Çeşitli işlere başvurdum, 30 kez reddedildim…

Polislik için başvurdum, ‘hayır, iyi değilsin’ dediler…

KFC, Çin’e ilk geldiğinde 24 kişi işe başvurdu, 23 kişi kabul edildi, 1 kişi reddedildi. O reddedilen kişi bendim…

Polislik için başvurdum. 5 kişiydik, 4’ü işe girdi, bir tek beni almadılar…

Harvard’a başvurdum, 10 kez geri çevrildim. Sonra dedim ki, ‘madem beni almıyorsunuz, ben de bir gün gelir burada öğretmenlik yaparım. Sonunda dediğimi yaptım.’