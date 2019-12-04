PISA’da çabalar ürüne dönüştü…

Bulgarlar’dan 5…



Anderlecht’den 6 yerdik!



Yabancı takımlarla maçımız var diye…



Üzülürdük…



Bilirdik ki…



Yine fark yiyeceğiz…



Kabus gibiydi o günler!



***



80’li yıllarda…



İşin rengi değişmeye başladı…



Önce şerefli mağlubiyetler dönemi başladı…



Sonra beraberliklere üzülmeye başladık…



Daha sonra başarı sarhoşu olduk!



UEFA ve Süper Kupa Şampiyonluğu…



Bu dönemin ürünlerindendir…



***



Rahmetli Özal sayesinde…



Sahalar yeşillendi…



Tesisleşme önem kazandı…



Yabancılar ülkemize gelir…



Biz yabacılara gider olduk…



Ufkumuz genişledi…



Vizyonumuz değişti…



Misyon sahibi olduk…



Kabuğumuzu kırdık!



Çabalar ürüne dönüştü…



Ülke puanı yükseldi…



Benzer şekilde…



Sıralamamız yükseldi…



***

PISA’da…



Üç alanda da puanlarımız yükseldi…



Hem de…



Anlamlı bir seviyede yükseldi…



Matematik puanı…



2003’den bu yana…



En yüksek düzeyine ulaştı…



Fen puanı…



2006’dan bu yana…



En yüksek düzeyine yükseldi…



Hayrettir…



15 yılda 15 yaş grubu öğrenci sayısını…



En fazla artıran…



Ülkelerden biri olan Türkiye…



Her üç alanda da performansını artıran tek ülke oldu!



***



Eğitimin altyapısına önem…



Fiziki ve beşeri yatırımlara öncelik verildi…



Müfredatlar güncellendi…



Bilginin güncel hayattaki rolüne daha fazla önem verildi…



Bilgi güncel hayatla ilişkilendirildi…



LGS ve üniversite giriş sınavları PISA’ya uyarlandı…



Ölçme ve değerlendirmede revizyona gidildi…



Bakanlık…



Yıllardır…



Farklı mağlubiyetlerin…



Şerefli beraberliklerin…



Sonuçlarını analiz etti…



***



Sonuçta…



Çabalar ürüne dönüştü…



Ülke puanı yükseldi…



Benzer şekilde…



Sıralamamız yükseldi…



