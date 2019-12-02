Sadece zeka yetmez, ahlak da lâzım!

Gustave Mark Gilbert…

Amerikalı askeri bir psikolog…

Columbia Üniversitesi’nden doktorası var...

Gilbert’in psikoloji alanındaki eserleri…

Hala pek çok üniversite ve kolejlerde çalışma konusu...



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Mark Gilbert…

Nürnberg duruşmaları sırasında…

Yüksek rütbeli Nazi liderlerinin cezaevi psikoloğu olarak görev yaptı…

Yargılamalar sürecinde…

Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Hans Frank, Oswald Pohl, Otto Ohlendorf, Rudolf Hess ve Ernst Kaltenbrunner’in sırdaşı oldu…



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İlk başta kendisinin Yahudi olduğunu onlara söylemedi…

Ama sonra etnik kökenini açıkladığında…

Mahkûmların çoğu bu duruma aldırmadı...

Önemsemediler…

Dertleşmeler devam etti…

İletişimi kesmek istemediler…

Onu küçümsemediler!



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Gustave M. Gilbert…

1946 yılında yargılamalardan sonra ABD’ye döndü…

Araştırma ve kitap yazma ile meşgul oldu...

1947 yılında…

“Nürnberg Günlüğü” başlığı altında…

Alman mahkûmlar ile yapılan…

Röportajlar, sorgulamalar ve gözlemlerinin yer aldığı günlükleri yayınlandı…

Bu çalışma…

Büyük yankı uyandırdı…

Neden mi?

Anlatayım…



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Amerikalılar…

Bir dönem dünyayı titreten…

Dünyayı yönetmeye kalkan…

Senelerce millete kök söktüren…

Nazi Almanyası yöneticilerinin…

IQ seviyesini ölçtü…

Bu görev…

Psikolog Gustave M. Gilbert’e verildi…



***



Amerikalılar…

Nürnberg yargılamaları başlarken…

Bu adamlar acaba çok mu zeki…

Ondan mı bu çılgınlıkları yaptı diye…

Merak edip…

Çok ilginç bir yaklaşımda bulundular...

Nazi yöneticilerine IQ testi uyguladılar…

Düşmanının IQ’sunu ölçtüler!



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Gustave M. Gilbert…

Yargılanma sürecinde Nazi yöneticilerle beraber hareket etti…

Yeri geldiğinde dertleşti…

Yeri geldiğinde sırdaş oldu…

Ancak…

Önemli bir görevi vardı!

Görüşmeler sırasında…

Yüksek rütbeli Nazi yöneticilerine…

IQ testi yaptı!



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Çıkan sonuçlar çok çarpıcı!

- Hjalmar Schacht (Nazi Almanyası Ekonomi Bakanı) IQ’su 143

- Arthur Seyss-Inquart (Nazi Almanyası Reich Bakanı) IQ’su 141

- Hermann Goering (Gastapo ve Alman Hava Kuvvetleri Kurucusu) IQ’su 138

- Karl Doenitz (Alman Donanma Komutanı) IQ’su 138

- Franz von Papen (Hitler'in iktidara gelmesinde önemli rol oynayan Alman devlet adamı) IQ’su 134

- Albert Speer (Nazi Almanyası Silahlanma Bakanı) IQ’su 128

- Rudolf Hess (Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ndeki Vekili) IQ’su 120



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Yüksek rütbeli Nazi subaylarının…

IQ ortalamaları yaklaşık 130-135 dolayında çıktı...

Öylesine…

Tesadüfi hareket eden değil…

Zeki insanlardı bunlar!

İşte…

Zaten bu yüzden…

Bu kadar yıkıcı oldular!

Zeka notları yüksekti…

Ancak…

Ahlak notları düşüktü!