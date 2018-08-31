Sadık Gültekin YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi

Yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin ve YÖK’ün yayınladığı sayısal verilere değinmeyeceğim, zaten bunlar ortada...



Orta olup, görmezden gelinen bir konuya değineceğim...



Yerleştirme oranlarını istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz, başarı gibi de gösterebilirsiniz...



Bu durum, olaya neresinden baktığınıza bağlı...



YÖK, bardağın dolu tarafını görmek istiyor deyip, konuyu tatlıya bağlayalım...



Ancak...



Karşımızda tatlıya bağlanmayacak bir bir tablo var!



Peki, bu ucube tablonun ressamı kim?



YÖK mü, yoksa MEB mi?



Bu kara tablo kimin eseri?



***

İşte, çarpıcı bir iki örnek...



Kamu yönetimi, önemli bir bölüm...



Mülki amir, yerel yönetimlerde görev alan yetkili kişileri yetiştiren bölümden söz ediyoruz...



Bu bölümden vali, kaymakam, belediye başkanı yetişecek...



Çok önemli...



Bu bölüm için ‘dolu’ olmak gerekiyor...



İşin şakası yok!



Tarih, siyaset, ekonomi bilgisi şart, her şeyden önemlisi okumayı sevmek gerekiyor...



Kültür lazım, sanat da...



Sorumluluk, disiplin olmazsa olmaz...



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Peki, Fırat Üni. Kamu Yönetimi (İÖ) bölümüne girmek için ne gerekiyor?



180 puanı aşmak!



180 zaten baraj puanı, bu puanı alamayan dört yıllık tercih yapamıyor!



180’in üzerine bir de Ortaöğretim Başarı Puanı ekleniyor...



Diploma notu 100 üzerinden 60 olan öğrenciye 36 puan doğrudan eklenecek...



180+36=216 yapıyor...



Fırat Üni. Kamu Yönetimi kaç puan istiyor?



EA’dan 199 puan!



200 bile değil...



Bu bölüm için iki sınavda acaba kaç net yapmak gerekiyor?



Daha doğrusu vali, kaymakam, müşavir olmak için acaba kaç net gerekiyor?



Adayın diploma notunun 100 üzerinden 60 olduğunu var sayarsak...



İlk sınavda, yani TYT’de...



Türkçe testindeki 40 sorudan 7 net



Sosyal Bilimler testindeki 20 sorudan 5 net



Temel Matematik testindeki 40 sorudan 3 net



Fen Bilimleri testindeki 20 soruda 0 net yapmak gerekiyor...



İkinci sınav, AYT’de ise...



Türk Dili ve Edebiyatı testindeki 24 sorudan 7 net



Tarih-1 testindeki 10 sorudan 2 net



Coğrafya-1 testindeki 6 sorudan 1 net



Matematik testindeki 40 sorudan 5 net yapmak yeterli oluyor...



Hepsi bu kadar!



İki sınavda sorulan 200 sorudan 30’unu yapan vali, kaymakam olacak!



Mülki amir olup, bizi yönetecek...



Hadi canım sende...



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Hukuk...



Çok önemli!



En çok tercih edilen bölüm, tercihlerde ilk sırada yazılıyor...



Geçerli olduğu için tercih ediliyor...



Hukuk fakültelerindeki durum da çok vahim!



Bu fakültelerin sayısı abartıldı, oraya hiç girmeyeceğim...



Nicelik abartılırken, nitelik zayi oldu...



Örneğin...



Gaziantep Üni. Hukuk Fak. geçen yıl 413 puanla öğrenci alırken, bu yıl 376 puanla aldı...



Hukuk kan kaybetti!



Hacettepe Üni. Hukuk Fak. geçen yıl 441 puanla öğrenci alırken, bu yıl 426 puanla alacak...



Diğer hukuk fakülteleri de aynı, hepsi adaletli (!) davranıp, puanlarını düşürmüş...



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ÖZET: Üniversitelerin işi zor, hem de çok zor...



Dört yıla çok şey sığdırmaya çalışacaklar; lisenin eksiğini kapatacaklar, dil öğretecekler, hayata hazırlayacaklar, meslek kazandıracaklar, kültürlü vatandaş yetiştirecekler vb...



Daha da önemlisi hukukçu, vali ve kaymakam yetiştirecekler; hem de bu puan ve bu netlerle!



Haydi kolay gelsin...



YARIN: Diğer bölümlerde durum nasıl? Tavsiyelerimiz işe yaradı!Katsayı eleştirilerine yanıt...

YKS SONUÇLARI NEYİ İFADE EDİYOR?