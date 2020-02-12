Schalke 04'e ırkçılık cezası!

Internette dolaşırken…

“Schalke 04’e federasyondan ırkçılık cezası!” başlıklı habere takıldım…

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’e…

Almanya Kupası'nda konuk ettiği Hertha Berlin maçında…

Taraftarlarının yaptığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle…

50 bin Euro para cezası verilmiş...

Maçın ardından…

Hertha forması giyen Jordan Torunarigha’nın…

Sürekli ırkçı saldırıların hedefi olduğunu söylemesiyle…

Federasyon tarafından…

Schalke aleyhine ceza kararı çıkmış…

***

Peki…

Neden bu habere takıldım?

‘Suçumuz Neydi’ adlı romanı yazarken…

Yaptığım araştırmalarda gözüme çarpmıştı…

Konu gerçekten ilginç…

Dilim döndüğünce anlatayım…

***

Schalke 04…

7 şampiyonluğunun…

6 tanesini Hitler döneminde kazanmış!

Bu bir tesadüf olabilir mi?

***

Hitler…

Schalke 04 hayranıydı…

Aslına bakarsanız…

Schalke bir işçi takımı...

Ruhr bölgesinin devrimci işçileri…

1904’te bu takımı kurmuşlar…

***

Gel gör ki…

Schalke, kuruluş amacına çok aykırı bir sürecin esiri olur!

O aykırı takımı…

Hitler sever!

Schalke…

Hitler’in rüyalarını süsleyen takım olur…

Ancak…

Sevgisinin nedeni asla bilinmez!

***

O dönemlerde de…

Şu anda olduğu gibi…

Almanya’nın en güçlü ve önemli takımı…

Bayern Münih’tir...

Ancak…

Gariptir ki…

Hitler döneminde hiç şampiyon olamadılar!

En son kupalarını…

1932’de müzelerine götürdüler…

1933’ten itibaren iklim değişti ve Münih…

Çok uzun bir süre…

Bir daha kupa yüzü göremedi!

***

Bayern’in…

Çok az yahudi üyesi vardı…

Buna rağmen…

Nazilerce ‘Yahudi kulübü’ olarak fişlenir!

***

Münih…

Hitler için aslında kitleleri peşinden sürüklemek için muhteşem bir seçenekti...

Ama…

Böyle bir şey asla söz konusu olamazdı!

Çünkü…

Bavyera temsilcisinin başkanı Yahudi’ydi…

Bu durum…

Führer’i öfkelendirmek için yeterli bir nedendi!

***

Ayrıca…

Schalke 04’ün…

1933-1939 arası başkanlığını yapan Fritz Unkel ile…

1939-1940 arası başkanlığını yapan Henrich Tschenscher…

Naziler’in kurduğu sosyal bir örgüte üyeydiler!

Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte…

Ligi domine eden Schalke…

Bir daha tarihinde görmeyeceği şekilde…

Harikalar yaratır!

9 yılda tam 6 şampiyonluk kazanır…

***

Schalke…

57/58, 41/42, 39/40, 38/39, 36/37, 34/35, 33/34 sezonlarında şampiyon oldu…

Hitler döneminde şampiyon olamadıkları sezonlarda da…

Şampiyonlukları kıl payı kaçırdı!

Hitler’den sonra…

Sadece 1958’de şampiyon olabilen Schalke…

1963 yılında kurulan Bundesliga’da…

Bir daha şampiyon olamadı!

***

İlginç bir bilgi daha…

Borussia Dortmund ile Schalke 04…

Ezeli rekabet içindedirler….

O dönemin Dortmund başkanı…

Hitler’e katılmayı reddeder ve sonunda…

Bayer’in başkanı gibi…

O da hapsi boylar!

Dortmund’un birçok taraftarı da tutuklanır...

20 ekim 1940 yılındaki maçta…

Tuhaftır…

Dortmund, Schalke’ye 10-0 yenilir!

***

Yıl olmuş 2020…

Aradan geçmiş 87 yıl…

Değişen pek bir şey yok…

Aynı tas aynı hamam!