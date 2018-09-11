Sınıf dizilimi kırk yıl öncesi ile aynıysa ortada bir problem yok mu?

Scientix Türkiye Elçisi ve Fizik Öğretmeni Betül Sarıca’dan faydalı bir e-posta geldi, paylaşıyorum…



“Okuldan sıkılan, sevmeyen hatta nefret eden öğrencilerin neden böyle hissettiklerini hiç düşündünüz mü? Günümüz öğrencilerini cep telefonu, tablet gibi aletlerin bağımlıları olarak suçlamak kolay ama böyle bir teknoloji çağına doğmuş insanları televizyonun bile yaygınlaşmamış olduğu dönemdekine eş değer bir sınıf ortamına mahkum etmek nasıl bir eziyettir hiç aklınıza geldi mi?



Düşünün ki ‘ders işlenen bir sınıfın resmini yapın’ diye bir istekte bulunulsa veya arama motorlarına ‘sınıf’ yazıp görseller aratılsa önümüze çıkacak resim, tahtaya dönük bir şekilde arka arkaya dizilmiş sıralarda oturan öğrenciler ve onların önünde ayakta anlatımda bulunan öğretmenden oluşur. Bu tablo aslında yıllar yılı değişmeyen eğitim yöntemlerinin bir yansımasıdır. Hala sınıf dizilimi kırk yıl öncesi ile aynıysa ve yaygın bir şekilde, “iyi ders işlenen sınıf, öğrencilerin ‘çıt çıkarmadan’ dinlediği sınıftır” algısı devam ediyorsa, ortada bir problem yok mudur?

Artık ne dünya kırk yıl öncesindeki dünya ne de öğrenciler o devrin öğrencileri. Bildiğiniz üzere, yeni bir endüstriyel çağa başlama eşiğindeyiz. ‘4. Sanayi Devrimi’ olarak da nitelendirilen bu yeni çağı yakalamak için eğitim sistemimizi de buna göre düzenleyip öğrencilerimize çağın gereken becerilerini kazandırmamız gerekiyor.

Aksi takdirde geçmişteki endüstriyel devrimleri kaçırma hatamızın yinelenmesi olasıdır. Değişimi başlatmak için bize yardım edebilecek olan ve aslında bize hiç de uzak olmayan bir oluşum bulunuyor: Scientix



Scientix, Avrupa’da STEM eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, üretim ve buluş yapmaya dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan 30 Avrupa ülkesinin katılım sağladığı bir topluluk. 2014 yılından itibaren Türkiye ‘ulusal destek noktası’ olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde projeye dâhil oldu.

Proje, öğrencilerini bilim insanlığına, mühendisliğe yönlendirmek amacıyla öğrencileri için STEM projeleri geliştiren öğretmenler ve eğitimciler topluluğu oluşturmaya çalışıyor.



Ücretsiz olarak kaydolabileceğiniz Scientix portalı ile Avrupa’daki fen eğitimi projelerinden haberdar olabilir, fen, matematik, mesleki ve teknik alan öğretmenleri için derslerde kullanılabilecek ders materyallerine ulaşabilir, çevirimiçi eğitimlere katılabilir ve webinar olarak adlandırılan web seminerlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.



Scientix portalında yayınlanan ders materyallerinin Türkçeleştirmesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar çok talep olursa dilimize tercüme edilme ihtimali o kadar yüksek olacak. Ayrıca hemen hemen her ilde ‘Scientix Elçisi’ olarak adlandırılan Scientix temsilcileri bulunmaktadır.



İlinizde bulunan Scientix elçileriyle iletişime geçerek Scientix ve STEM çalışmalarıyla ilgili yardım alabilirsiniz.



Scientix, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathemathics (Matematik) kelimelerinin başharflerinden oluşarak adlandırılan STEM eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye, buluş yapmaya dayalı eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine, ailelere ve STEM eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir proje.

Son yıllarda ülkemizde de önemi keşfedilen STEM eğitimi, öğrencilerin hayatımızı kolaylaştıracak bir ürün geliştirirken veya bir soruna çözüm bulurken bilimsel kuralları kullanarak bir tasarım oluşturmasına dayalıdır. Bu ürünü ortaya çıkarırken matematiksel hesaplamalardan da yararlanıldığı için fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kavramları bir bütün halinde harmanlanmış oluyor.



‘Üreterek, yaparak öğrenme’ ilkesine dayalı bu sistemle öğrencilerin becerileri ve ufukları gelişiyor.



Eğitimde dönüşümü başlatmak, hayalini kurduğumuz sistemi oluşturmak biz öğretmenlerin elinde. Öğrencilerin okuldan sıkılmasını önleyerek onların ve ülkemizin geleceğini kurtarmak için ‘STEM’e evet!’ diyelim!