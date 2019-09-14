Sınırı olmayan organ ‘BEYİN’

Hani…

Bazen akli yeteneklerimizden şühpe eder…

Kendimizi yetersiz hissederiz ya…

Aslında…

Kendimize ve beynimize…

Ne büyük haksızlık ediyoruz…

Oysa…

Biraz gayret…

Biraz odaklanma ile neler yapılamaz…

Neler başarılamaz ki!



***



Aşağıda okuyacağınız yazı…

Gerçek olaylardan derlenmiştir…



***



16 yaşında…

Viyana’da bulunduğu sırada…

Albert Einstein sayesinde…

Sigmund Freud’la tanıştı…



***



Freud tarafından üzerinde bir takım psikolojik testler yapıldı…

Freud ile birlikte……

Telepati, düşünce aktarımı ve telkin deneyleri yaptı...

1927´de Hindistan´da…

Gandhi ile düşünce aktarımı deneyi yaptı...

Ondan geçer not aldı!



***



Zihinsel yeteneğini ilk olarak…

11 yaşında bindiği bir trende kullandı…

Trende…

Biletleri kontrol eden görevliyi…

Telkin yeteneğiyle…

Bir gazete parçasının…

Bilet olduğuna inandırdı...

***

Bugün…

Telepatik yetenekleri olduğu söylenen bir kişiden...

Wolf Messing’den söz edeceğiz…



***



1937’de bir kehanette bulunur…

Ortada henüz bir savaş yokken…

Hitler’in…

Sovyetler Birliği’ne saldırması durumunda…

Perişan olacağını söyler…

İki ülkenin saldırmazlık antlaşması yaptığı dönemde…

İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını…

Avrupa´nın Naziler tarafından işgal edileceğini…

1945´te savaşın sona ereceğini…

Sovyet tanklarının Berlin sokaklarını çiğneyeceğini söylemiştir…

İkinci Dünya Savaşı´nın ne zaman biteceğini kimsenin bilmediği günlerde…

Savaşın 1945 Mayıs’ta biteceğini söyler…

Hitler’i rahatsız eden bu görüşler nedeniyle…

Messing'in başına 200 bin mark ödül koyulur...



***



Bir Nazi askeri tarafından kimliği sorulunca…

Deşifre olan Messing…

Tutuklanır…

Sorgulama odasından…

Polislerin ve askerlerin zihinlerine vermiş olduğu telkinlerle…

Elini kolunu sallayarak çıkar...

Üstelik…

Hepsini bir araya toplayarak…

Üzerlerine kapıyı kilitler…

Bu olaydan sonra Almanya’da duramayacağını anlayan Messing…

Rusya'ya kaçar...



***



Polonya-Sovyetler sınırındaki tüm Nazi kontrol noktalarını…

Telepati yeteneğini kullanarak birer birer aşar…

Sovyetler Birliği’ne sığınır…

Rusya’da bulunduğu ilk günden itibaren…

Stalin’e ulaşmayı kafasına koyar…

Yine aynı yöntemlerle…

Tüm nöbetçileri atlatarak Stalin’ine ulaşır…



***



Kendisiyle ilgili anlatılan en ünlü hikaye…

Stalin’le ilk tanıştığında gerçekleştirdiği banka soygunudur…

Rusya'ya kaçtığı sırada Messing'in ününü duyan Stalin…

Bu Yahudi ile ilgili anlatılanların palavra olduğuna kanaat getirerek…

Yeteneklerini sınamaya karar verir...

Messing…

Stalin tarafından teste tabi tutulur...

Moskova’da çok iyi korunan…

Devlete ait bir bankadan 100 bin ruble getirmesini ister...



***



Messing…

Sıradan bir vatandaş gibi bankaya girer…

Veznedardan…

Elindeki çantaya 100 bin ruble doldurarak kendisine vermesini söyler...

Veznedar…

Hiç itiraz etmeden söyleneni yapar…

Çantayı alan Messing…

Kendini uğurlayan güvenlik görevlilerinin arasından…

Elini kolunu sallayarak bankadan çıkar…



***



Messing'i, elinde para dolu çantayla karşısında görün Stalin…

Derhal banka görevlilerinin sorgulanmasını ister...

Yapılan uzun sorgulamalara karşın…

Veznedar başta olmak üzere…

Kimse…

Olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söyler!



***



Bu andan itibaren…

Stalin’in, Messing’i yanından ayırmadığı…

Özellikle yabancı bürokratları ikna etmek gibi görevlerde kullandığı söylenir...

Stalin…

Messing’in yeteneklerini kullanarak…

Hitler´in yenileceğini…

İkinci Dünya Savaşını SSCB’nin kazanacağını öğrenir...

Savaşın stratejisini…

Messing’in da katıldığı Kremlin´deki gizli seanslarda hazırlar...



***



Messing…

Sovyetler Birliği’nde büyük ün ve servet edindi…

Bazı siyasetçiler ve üst düzey yetkililer…

Messing’in çok tehlikeli ve öldürülmesi gerektiğini savunurlar...

Stalin…

Bu söylevlere hiçbir zaman kulak asmadı…

Messing’in başına bir şey gelmemesi için…

Sibirya’da bilinmeyen bir yere götürdü...



***



Messing…

1974 yılında Moskova’da yaşamını yitirdi...

En ünlü telepat olarak tarihe geçti...

Yaptığı diğer söylevler…

Hiçbir zaman…

Sovyetler tarafından kamuoyuna açıklanmadı!



***



Kendisiyle yapılan bir röportajda…

İnsanların düşündükleri ve aklından geçen şeylerin…

Kendi beynine imgeler olarak geldiğini…

Kişiyle fiziksel temasta bulunursa…

Mesajları daha güçlü algıladığını…

Uzaklığın çok önemli olmadığını…

Sağır ve dilsizlerden gelen düsüşüncelerin…

Daha yoğun ve berrak olduğunu…

Düşünce okuma gücünün…

Doğaüstü bir güç olmadığını…

Sadece doğal yasaların disipline edilmiş hali olduğunu söyledi…



