Vay anasını sayın seyirciler!

Ne zaman bir basket maçı seyretsem…

Yıllar öncesine gider…

Durur…

Bir düşünürüm…

Yıl 1977…

Üniversite sınavına hazırlanıyorum…

Dershanedeki ilk günüm…

Aylardan ağustos…

O dönemlerde kurslar…

Okullar açılmadan…

3 hafta önce başlardı…

***

İlk ders matematik…

Hoca sınıfa girdi…

Kapıdan girer girmez…

Sırtını…

Kapının sol tarafındaki duvara yasladı…

Sınıfa şöyle bir göz attı…

‘Hoş geldiniz, kolay gelsin, hayırlı olsun’ demeden…

Ağızından şu kelimeler döküldü…

***

“Soruyu çözerken, eliniz beyninizden önce çalışmalı!”

Anlamadık…

Daha doğrusu…

Bu ifadeye…

Bir anlam veremedik!

İnsan önce düşünür…

Sonra çözer…

Bugüne kadar hep böyle olmuştur!

***

Devam etti…

Beyninize gerek kalmadan…

Eliniz…

Soruyu doğru çözmeli…

Bu el…

Bana gerek kalmadan…

Nasıl doğru çözüyor diye…

Beyniniz şaşırmalı…

***

Bu ifade karşısında…

Beynimiz değil…

Biz şaşırdık!

Sınıfta bir sessizlik oldu…

Bir müddet durdu…

Baktı, işin içinden çıkamıyoruz…

‘Basket maçını düşünün’ dedi…

Önünde engelleyen oyuncu…

Seyircinin baskısı…

Saniyeler değil…

Saliseler…

Potaya o kadar mesafe…

Hiç duraksamadan…

Hiç düşünmeden…

Top oyuncunun elinden çıkıyor…

Çembere bile çarpmadan…

Filenin içine gömülüyor…

3 sayılık atış!

Oyuncu her yerden…

Her pozisyonda atıyor…

Her seferinde topu potaya sokuyor…

Şiir gibi…

Hayret ediyorsunuz…

Hayran kalıyorsunuz…



***

Hoca…

Birden ayağını yere vurdu…

Kendimize geldik…

Devam etti…

‘O anda oyunu durdurun, her seferinde topu potaya sokan oyuncunun yanına gidip; bu işin sırrı nedir, bu topu her seferinde bu potaya nasıl sokuyorsun?’ diye sorun…

O oyuncu…

Her seferinde topu sokan oyuncu…

O bile…

Durup düşünmeye başlar!

Neden mi?

Çünkü eli beyninden önce çalışıyor da ondan!



***

Peki…

Eli beyninden önce nasıl çalışıyor?

Arkada öyle bir çalışma var ki!

İnletici…

Yıpratıcı…

Çünkü biliyor…

Maçta fırsat eline geldiğinde…

Durup…

Düşünecek zamanı yok…

Düşünmeden hareket etmek zorunda!

Onun için…

Çok iyi antrenman yapması gerekiyor…

Çok iyi hazırlanması gerekiyor…



***

Bu dersi…

Hiç unutmam!

O dersi…

Yaptığım her işe…

Uygulamaya çalışırım!

Yaptığım işte…

Şayet elim…

Beynimden önce çalışmıyorsa…

Demek ki…

Bir sorun var…

İyi çalışmamışım demektir!