Şüpheli aile bağlantıları!

Eski dosyaları karıştırırken…

2013 yılına ait bir haber gözüme çarptı…

Haberde…

“Alman otomobil şirketi BMW’nin hissedarı Quandt ailesinin, Başbakan Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne 690 bin avro bağış yapması ülkede tartışmalara sebep oldu. CDU’dan yapılan açıklamada ise Quandt ailesinin partiyi hükümette olup olmadığına bakmadan yıllardan beri desteklediği belirtilerek, bağışların somut siyasi kararlarla ilgisi olmadığı vurgulandı” diyor…

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Bu haberin….

Konumuz ile bir ilgisi yok…

Ancak…

Bu haberi okuyunca…

Quandt ailesi ile ilgili…

Başka bir olay aklıma geldi…

Onu sizinle paylaşacağım…

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Quandt ailesi…

Almanya’nın 5, dünyanın en varlıklı 15 ailesi arasında bulunuyor…

Ailenin serveti 40 milyar dolar…

Aynı zamanda…

Alman otomobil devi BMW’nin…

Hisselerinin yüzde 47’sine sahip bir aile...

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Günther Quandt…

Quandt imparatorluğunun kurucusu…

1881-1954 yılları arasında yaşamış bir Alman sanayici, sermayedar...

Babasının tekstil fabrikasını…

İki dünya savaşının sonunda…

Dev bir imparatorluğa dönüştürüyor...

Birinci Dünya Savaşı’nda orduya asker üniforması satarak…

Çok büyük servet birikimi sağlıyor...

Savaşın karlılığını anlayan Quandt…

Savaş ekonomisine yatırım yapıyor...

Diğer taraftan…

Yahudi işletmelerini satın almaya başlıyor…

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Sanayici Günther Quandt…

1921 yılında Magda Behrend Rietschel ile evleniyor…

Çift, 8 yıl sonra boşanıyor…

Boşanmalarına rağmen…

Son derece samimi bir şekilde arkadaş olarak kalıyorlar…

Magda…

Eski kocası Günther Quandt’a ait bir tesiste…

Hitler’in sağ kolu Goebbels ile evleniyor...

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Magda’nın Günther’den tek çocuğu…

Goebbels’den ise 6 çocuğu oluyor…

Quandt’ın, Magda'dan doğan çocuğu…

Goebbels tarafından büyütülüyor…

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Günther Quandt…

Joseph Goebbels ile iyi ilişkiler kuruyor...

Üçlü, güle oynaya hayatlarına devam ediyor…

Bunun nedeni…

Belki de Hitler’in böyle olmasını istemesi olabilir!

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Zira Günther Quandt…

Naziler için hayati öneme sahip bir endüstri ikonuydu!

Savaş sonuna kadar Nazilerle iyi geçinen…

Hitler tarafından taltif edilen Günther…

Savaştan sonra Nazi destekçilerine uygulanan ağır yaptırımlardan…

Kısa sürede kurtulmasını da bilir...

***

1945 yılında Naziler savaşı kaybedince…

Magda ve Goebbels…

Altı çocuğu ile birlikte intihar eder…

Goebbels ailesinin tüm serveti…

Magda’nın ilk evliliğinden olan oğlu…

Herald Quandt ve üvey kardeşi Herbert’e kalır…

***

Herbert…

1960’ta büyük bir kriz yaşayan BMW’yi…

Serveti sayesinde kurtarınca…

Otomobil devinin hisseleri Quandt ailesine geçer…

Herald 1967 yılında bir uçak kazasında ölür…

Herbert ise 15 yıl sonra hayata veda eder...

***

Goebels’in, Nazi silah sanayinden elde ettiği…

BMW’yi iflastan kurtaran bu olağanüstü serveti…

Herald’ın 5 çocuğu ile…

Herbert’in dul eşi ve onun iki çocuğu arasında paylaşılır...

***

“Quandt Ailesinin Sessizliği” (Das Schweigen der Quandts) isimli bir belgesel…

2007 yılında yayımlandığında…

Oldukça ses getirir...

Belgesel…

BMW’nin sahibi Quandt ailesinin…

Nazi rejimi ile ilişkilerini ortaya çıkarır…

Ailenin servetinin…

Nazi dönemindeki ilişkiler ile tutuklu esirlerden elde edildiğini öne sürer…

Belgeselde…

Almanya’daki çeşitli arşivlerden toplanan belgeler kullanılır...

***

Günther Quandt…

Üst düzey Nazi ilişkileri sayesinde…

İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusuna büyük satışlar gerçekleştirir...

Nazi rejimin sağladığı esir işçi nimetlerinden de yararlanır...

***

Günther Quandt…

18 Temmuz 1945 yılında…

Savaştaki rolü nedeniyle tutuklanır…

1948 yılında ise soruşturmalardan aklanır…

Şirketlerinin başına geri döner…

Ölümüne kadar şirketlerini yönetir...

Ölünceye kadar…

Esir işçiler konusundaki suçlamalar ile ilgili hiç bir açıklama yapmaz!

Sessizliğini korur…

***

1954 yılında Günther Quandt öldüğünde…

Quandt imparatorluğu tam 200 şirkete sahipti!