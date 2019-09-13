Tarih derslerinde okutulmayan şahsiyet: Cicero
Yıl 1943…
O dönemde…
İngiltere’nin Ankara Elçisi…
Sir Hugh Knatchbull Hugessen’dir…
İlyas Bazna ise…
Büyükelçi Sir Hugessen’in yanında…
‘Özel Uşak’ olarak görev yapar…
***
İlyas, 1904 doğumlu bir Balkan genci…
Sesi etkileyici ve güzel…
Hayali opera sanatçısı olmak…
Byük paralar kazanmak…
Özel davetlerde…
Elçiliklerde Napoliten şarkılar söylüyor…
Elçi Sir Hugh Knatchbull Hugessen’in…
Müzik tutkunu olduğunu bilen İlyas…
Uygun zamanlarda elçiye aryalar okur…
Kendini sevdirir…
Güven kazanır…
***
İlyas…
Aslında İngilizler’i hiç sevmez…
Onlardan nefret eder!
Babasının ölümünden onları sorumlu tutar…
Bir yolunu bulup…
Almanlar’la bağlantıya geçer...
Birtakım gizli evrakları Almanlar’a ulaştırır…
Önceleri ciddiye alınmayan İlyas…
Gönderdiği bilgiler doğru çıktıkça…
Almanlar’ın gözdesi olur...
***
Naziler…
İlyas’ın güvenilir bir ajan olduğunda hemfikirdir...
İlyas’ın bundan sonra…
Adı ‘CICERO’dur!
***
Elçilikte işler yolunda gider…
Cicero’dan kimse kuşkulanmaz…
İngilizler…
CICERO’yu…
‘İngilizce bilmeyen eğitimsiz cahil’ olarak tanımlar!
Güven telkin eden Cicero…
Bir şekilde ‘Normandiya Çıkartması’nın istihbaratına kavuşur...
Ele geçirdiği bu belgeleri…
Almanlar’a satar...
Normandiya istihbaratını elinde bulunduran Naziler…
Bu istihbarata pek güvenmezler…
Hitler…
Saldırının batıdan değil…
Balkanlar’dan ya da Norveç'ten geleceğini tahmin eder…
Cicero’ya güvenmeyen Naziler…
Bunun bedelini ağır öder!
İşte bu an…
Tarihin kırılım noktasıdır!
***
Alman büyükelçiliğinde çalışan bir sekreter…
İngilizler’e ajanlık yapıyordur…
Gerçek kimliği bilinmeyen Cicero’nun…
İpliği pazara çıkmak üzeredir...
1944 yılında İngilizler…
‘CICERO’ avına çıkar...
İlyas da…
Şüpheliler arasındadır…
Ancak…
Görevinden ayrılan İlyas…
Almanlar’ın 300 bin Sterlin değerindeki istihbarat ödülünü alarak uzaklara gider...
***
Cicero, kazandığı parayla lüks bir hayat yaşamanın hayalini kurar…
Hayali olan her şeye…
Bu sayede kavuşacaktır…
Ancak gittiği yerde onu kötü bir sürpriz bekler…
Nazilerden aldığı bütün paralar…
Sahtedir!
Naziler’in İngiliz ekonomisini çökertmek için bastığı sahte Sterlinler onun elindedir…
***
İlyas…
Savaş bitiminden sonra Almanlar’a tazminat davası açar…
Ancak işler umduğu gibi gitmez!
Zira verilen tazminat miktarı…
Oldukça mütevazıdır...
Daha fazlasını…
Anılarını yazdığı…
‘I was Cicero’ (Ben Cicero) adlı kitaptan kazanır…
***
İlyas…
1970 yılında, 66 yaşındayken…
Münih’te…
Gece bekçiliği yaptığı sırada hayata gözlerini yumar…
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