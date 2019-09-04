Bu yazı…

Eğitimle ilgili olmasa da…

Yine de eğitimle ilgili!

***

Yoğun dönemin ardından…

Küçük bir kaçamak da biz yaptık!

Bodrum’a yollandık…

Emekli maaşını yolda çekerim dedim…

Susurluk’tan başladım…

Taa Bodrum’a kadar…

Yol üstündeki bütün PTT’leri ziyaret ettim…

İnat bir yapım var…

Bir işin peşini asla bırakmam!

Lakin…

Tıp bazen caresiz kalıyor!

Siz deyin 8 şube…

Ben diyeyim 10 şube…

Girip çıkmadığım şube kalmadı!

İnanın…

PTT genel müdürü…

Bir günde benim kadar şube ziyaret etmemiştir!

Kiminde para yok…

Kiminde ATM bozuk…

Daha ilginci…

Kimi şubeler…

Öğlen kapanıyormuş!

Yani saat 12.00’de…

Harç bitti yapı paydos…

***

Ertesi gün…

İnat ve azim…

Zirve yapmış durumda!

Biz bu maçı alacağız…

Başka yolu yok!

Millet tatil yapıyor…

Ben PTT avında!

Bodrum … PTT Şubesi…

“Emekli maaşımı çekecektim.”

Görevli: “Para yok! Az önceki ödemeyi de kendi cebimden karşıladım zaten...”

“ATM’de var mıdır?”

“Sanmıyorum, ama yine de bir bakın.”

Yan tarafta yaşlıca bir bey…

“Telgraf çekecektim.”

Görevli: “Beyim, ben telgraf çekmeyi bilmiyorum.”

Gülerek dışarı çıktım…

Aaa, o da ne?

ATM’de para var…

Yaşasın…

***

Meryem Ana Evi…

Aslında bir kilise…

Öyle inşaa edilmiş…

Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor…

Meryem Ana’nın bu evde yaşadığı…

Burada öldüğü var sayılıyor…

Hıristiyanlar hac vazifelerini burada ifa ediyorlar…

Ziyaret edelim dedik…

Dönüşte de…

Önce Efes Antik Kenti’ni…

Sonra da Yedi Uyuyanları…

Ziyeret edeceğiz…

***

Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor...

Meryem Ana Evi…

Selçuk Belediyesi sınırları içinde…

Giriş…

Otomobil 10 TL…

Kişi başı 10 TL…

Biz üç kişiyiz…

Etti 40 TL…

Yabancı turistlere…

Kişi başı 25 TL…

Ne bileyim…

Kutsal mekenların ücretli olması…

Bana çok ters geliyor!

Parasında değilim!

Para istenmesi bana tuhaf geldi…

***

Yolun aşağısına indik…

Efes Antik Kenti’ne gireceğiz…

Arabayı park ettik…

10 TL de orada bıraktık…

Tam gişelerin oraya yöneldim…

Bir kadın…

Hayretler içinde…

Ağızını kapatarak “Aaa, 72 TL dedi”…

İçimden ‘Yok canım, doğru değildir, o turistler içindir’ dedim…

Kadının kocası: “Ne bu ya, böyle şey mi olur?” diyerek gişeden uzaklaştı…

Ben yaklaştım…

“Kaç lira?” dedim…

“72 TL”

“Bizim için mi, turistler için mi?” dedim…

“Herkes için” dedi…

Üç kişiyiz…

216 TL eder…

“Yok, kalsın” dedim…

Şaşırdık, şok olduk…

Ağızımız açık kaldı…

O şaşkınlıkla…

Yedi Uyuyanlar’ı ziyeret edemedik…

Daha doğrusu…

Cesaret edemedik…

Belki orası da ücretlidir!