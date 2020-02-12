Tatsız durumlar!

Bakanlık verilerine göre…

Devlet Tiyatroları (DT)’nın Türkiye’de toplam 43 sahnesi var…

Bunların neredeyse yarısı Ankara, İstanbul ve İzmir’de…

58 ilde Devlet Tiyatroları’nın sahnesi yok!

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Verilere göre…

2017 yılında Türkiye’de 783 tiyatro salonu bulunuyor…

Bir yıl sonra…

47 tiyatro salonu perde kapatmış…

Türkiye’de 736 salon kalmış!

Ardahan, Bilecik, Erzincan ve Şırnak’ta…

2016 yılında tiyatro izleyici sayısı sıfır!

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Latince güzel bir söz var…

“Non scholae sed vitae discimus” der…

Dilimize…

“Okul için değil hayat için öğreniyoruz” diye çevirebiliriz…

MEB de aynı ifadeyi kullanıyor…

“Yeni sistem, öğrencileri sadece sınava değil hayata da hazırlayacak” diyor...

***

sınıftan başlayarak…

Uygulanacak yeni sisteminde…

Ders sayıları azaltılarak…

Müfredat sadece ana derslerle ilerlemeyecek…

Akademik derslerin yanı sıra…

Kültürel, sanatsal, fiziksel aktivitelerle birlikte…

Topluma fayda sağlayacak modüllerden oluşan bir yapı oluşturulacak…

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Soru şu:

58 ilde Devlet Tiyatrolarının sahnesi yoksa…

4 ilde tiyatro seyircisi sıfır ise…

2 ilde sinema salonu yoksa…

4 ilde sadece birer sinema salonu bulunuyorsa…

MEB’in yeni sistemi…

Kimi nereye hazırlayacak?

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Türkiye…

Zorunlu eğitimde…

Ders saatlerinin en az olduğu ülkeler arasında bulunuyor!

OECD’ye üye ülkelerde…

Zorunlu eğitimde ortalama ders süresi 7 bin 533 saat...

Zorunlu eğitimde ders saatinin en az olduğu ülke…

5 bin 940 saat ile Macaristan...

Letonya 6 bin saat ile ikinci sırada yer alırken…

6 bin saatin çok az üstünde…

İki ülke bulunuyor…

Biri Polonya diğeri Türkiye!

Zorunlu eğitimde en fazla ders süresinin olduğu ülke…

11 bin saat ile Avustralya…

Bu ülkeyi…

10 bin 960 saat ile Danimarka izliyor…

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Bir düşünsenize…

Zorunlu eğitimde…

OECD’ye üye ülkelerle aramızda bin 500 saat…

Danimarka ile aramızda…

5 bin saat fark var!

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OECD raporuna göre…

Türkiye…

Devlet okulları açısından…

Üye ülkeler içerisinde en kalabalık sınıflara sahip ülke konumunda!

Türkiye…

Devlet okulları ile özel okullar arasındaki farkın…

En derin olduğu ülkeler arasında başı çekiyor!

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OECD raporuna göre…

Türkiye’de devlet okullarında…

Özellere göre…

İki kat daha fazla sayıda öğrenci bulunuyor…

Bu durumun…

Öğrenciler arasında eşitsizlik yarattığı…

Tam öğrenmenin gerçekleşmesine engel teşkil ettiği vurgulanıyor…

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Latince’den çevirdiğimiz söz…

Ne diyordu?

“Okul için değil hayat için öğreniyoruz.”

Yukarıdaki verilere göre…

‘Hayat için’ öğrenemediğimiz aşikar…

Acaba…

‘Okul için’ de mi öğrenemiyoruz?

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