Tercihler hatalı mı?

Ek yerleştirmelerde son iki gün…



Ayın 20’sinde ek yerleştirme işlemleri tamamlanıyor…



Ancak ortada ilginç ve vahim bir iddia var!



İddia İzmir’den…



Şayet bu iddia doğru ve ÖSYM tercih sistemi yanlış işlem yapılıyorsa, sonuçta onbinlerce adayın canı yanabilir!



Olay, bununla da bitmez…



Acaba iddia edilen bu durum, sadece ek yerleştirme ile mi sınırlı, yoksa ilk yerleştirmede de aynı sorun var mıydı?



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İzmir’den bir rehber öğretmen aradı, “Öğrencim, meslek lisesi iklimlendirme alanı mezunu. TYT puanı 208, ek puanlı TYT puanı 227. Kendi istekleri doğrultusunda 6 tercih yaptık. Bu 6 tercihten, çocuk gelişimi ve iç mekan tasarımı programlarına ek puanlı TYT puanı yetiyor, ancak normal TYT puanı yetmiyor. Çocuk gelişimi ve iç mekan tasarımı programlarına ek puanlı TYT puanı yetiyor. Ek puanlı TYT puanı yettiği için kabul edilmesine rağmen, bu programlar aslında alandışı tercih oluyor. Bu aday, sadece kendi bölümüyle ilgili alanları tercih yaptığında ek puandan yararlanabiliyor. Nasıl oluyor da, ÖSYM’nin sistemi, alandışı tercihleri, alaniçi tercih olarak kabul ediyor?”



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İddia böyle!



Ciddi ve vahim!



ÖSYM, bu durumu ivedilikle araştırmalı ve aşağıdaki soruları aydınlatmalı…



Sistem böyle bir duruma nasıl müsaade ediyor, yazılımda bir hata mı var?



Bu durum, haksız yerleştirmelere neden olmaz mı?



Haksız durum söz konusu ise, bu işin geri dönüşü nasıl olacak?



Bu durum, bazı adayların hak kaybına neden olmadı mı?



Şayet sistem hatalı ise, hatalı yerleştirilen adayların durumu n’olacak?

İlk tercih döneminde de iddia edilen bu durum yaşandı mı?



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ÖSYM’nin kılavuzunu incelediğinizde, mesleki ortaöğretim kurumlarının ‘Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme’ alanının ‘İklimlendirme Sistemleri’ dalından mezun olan adayların, 2018-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu TABLO 6C’de, hangi önlisans programlarında ek puan alacakları belirtiliyor.



‘Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları’ Tablo 6C’de şu şekilde belirtiliyor: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim önlisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Gördüğünüz gibi, bu tabloda çocuk gelişimi ve iç mekan tasarımı programlarının adı geçmiyor; ancak bu programların adı geçmemesine rağmen, sanki adayın kendi alanı gibi işlem görüyor.

Bence, iddia ciddi araştırmayı hak ediyor!!!