Turkiye eğitim kalitesinde dünyada 99’uncu

Sınav karmaşasından, yerleştirme kargaşasından biraz uzaklaşalım, biraz soluk alalım…



Eğitim ekseninden de pek ayrılmayalım…

Aşağıda eğitimle ilgili çarpıcı başlıklar var…

Bana ilginç geldi, bakalım siz ne diyeceksiniz?



***

İsveç’te bu yıl 28’incisi düzenlenen ‘Müzik ve Sanat Festivali’ kapsamında başkent Stockholm’ün merkezinde bulunan Drottningatan Caddesi'nde 3 kilometrelik kitap pazarı kuruldu.



***

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yükseköğretimden sorumlu devlet bakanı olarak atanan Satyapal Singh, Charles Darwin’in evrim teorisinin bilimsel açıdan yanlış ve ‘mit’ten ibaret olduğunu öne sürerek, bilim derslerinden evrim teorisinin kaldırılmasını istedi.



Singh, bu görüşünü şöyle temellendirdi: “Atalarımız, bir maymunun bir insana dönüştüğünü gördüklerinden hiçbir yerde söz etmiyor. Okuduğumuz hiçbir kitapta ya da ninelerimizin, dedelerimizin bize anlattığı masallarda da böyle bir şey geçmiyor.”



***



Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun , ‘Eğitim Kalitesi-2018’ başlığıyla yayımladığı listede 99’uncu sırada yer aldı.



Ülkelerin eğitim sistemi kalitesine göre oluşturulan listede Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye’nin önünde sıralandı. Listenin başında İsviçre gelirken Yemen son sırada bulunuyor.



***



Çok farklı, hiç duymadığınız ve aklınızın ucundan geçmeyecek üniversite bölümlerinin varlığından haberdar mısınız?



İşte, dünyanın en ilginç üniversite bölümlerinden bazıları…



Fantastik Edebiyat - Ohio State University

Süper Kahramanlar Bilimi - University of California

Popüler Medyada Zombi - Columbia College Chicago ve University of Baltimore

Learning from YouTube - Pitzer College

Etik Bilgisayar Korsanlığı - University of Abertay Dundee



***



Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarında doğru çözme ortalamaları geçen yıla göre düştü. 16 branşta yapılan sınavın sonuçları, 12 branşta düşüş olduğunu gösteriyor.

En büyük düşüş, yaklaşık 11 soruluk fark ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde oldu.



2017’de net ortalaması en yüksek olan rehber öğretmenlikte de 2018 yılında 5 soruluk gerileme yaşandı.



***



Dünyada her yüz kişiden yaklaşık 40’ı aktif olarak Internet kullanıyor, ancak çoğu zaman siyasi, bazen de güvenlik nedeniyle bu hizmet kapatılıyor veya yavaşlatılıyor...



Kâr amacı gütmeyen insan hakları, kamu politikaları, özgür internet ve ifade özgürlüğü kuruluşu Access Now tarafından hazırlanan ‘İnterneti en çok kapatan ülkeler’ listesinde Türkiye de var. Euronews’in haberine göre Türkiye, Hindistan, Pakistan, Irak ve Suriye’nin ardından 5’inci sırada.



***



André Stern…

Besteci, yazar, beş dil bilen bir eğitim uzmanı…

Bu sıfatları, bir gün bile okula gitmeden edinmiş!

Tabii ki okula gitmeyin demiyorum, bunu özendirmiyorum…

Öğrencilere bir öneride bulunuyor, dikkate almakta yarar var…

“Hayatta onları heyecanlandıran konuları bulmalarını öneririm. ‘Hangi konuda kötüyüm, nasıl daha iyi olabilirim’ yerine, ‘hangi konuda iyiyim, nasıl daha da iyi olabilirim’ sorularının cevaplarını araştırsınlar. Aynı alanlarda birbirleriyle yarışmaktansa, farklı alanlardaki becerilerini ortaya çıkarmaya çalışsınlar.”



***



Yazıyı güzel bir sözle noktalayalım…

Söz, Dostoyevski’ye ait…



“Yalan öyle nüfuz etmiş ki insanların diline, ‘doğruyu söylemek gerekirse…’ diye bir cümle kalıbı var.”