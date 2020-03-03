Umudunu kaybetme!

ABD’li psikobiyoloji ve genetik uzmanı Dr. Curt Paul Richter

Bir grup deney faresi…

İçinden tırmanıp kaçamayacakları cam tüplere yerleştirilir…

Suyun üstünde ne kadar süre kalacakları ölçülür...

Farelerin su üstünde hareketsiz kalıp…

Dinlenmelerine engel olmak için…

Üzerlerine su sıkan ve yeniden yüzmelerini sağlayan…

Özel bir mekanizma da geliştirilir...

***

Deneye maruz bırakılan farelerin…

Su üstünde kalma süreleri incelendiğinde…

Dr. Richter’in ilgisini çeken bir durum ortaya çıkar...

Daha önceden yapıldığı gibi…

Kafeslerinden çıkarılır çıkartılmaz…

Su dolu tüplerin içine atılır...

İkinci grup fareler ise…

Kafeslerinden çıkarılıp…

Bir anda su dolu tüplerin içine atılmak yerine…

Önce büyükçe bir kutunun içinde bir araya toplanır….

Bir süre bekletildikten sonra…

Su dolu tüplerin içine atılır…

Tüplerin içinde beş dakika bırakılan fareler…

Daha sonra çıkartılarak…

Tekrar kutunun içine koyulur...

Burada bir süre bekletildikten sonra…

Tekrar tüplerin içine atılır…

Bu işlem…

Birkaç kere tekrar edildikten sonra…

Tüplerin içine son kez atılan fareler…

Artık bir daha sudan çıkartılmaz!

***

Dr. Richter…

Deneyi defalarca tekrarlamasına rağmen…

Hep aynı sonuca ulaşır!

Suya hemen atılan farelerin çoğunluğu kısa sürede pes ediyor…

Suya hemen atılmayıp birkaç kere sokup çıkartılan farelerin hepsi…

Son güçlerine kadar saatlerce suyun üzerinde kalıyordu!

***

Deneyin büyük bir açıklıkla ortaya koyduğu gerçek şuydu:

Birinci gruptaki fareler…

Suyun içine atıldıktan sonra…

Oradan çıkabilme umutları olmadığı için…

Kısa sürede pes ediyorlardı!

İkinci grup fareler ise…

Daha önce…

Farelerin büyük çoğunluğu…

On beş dakika kadar su üstünde kaldıktan sonra…

Pes ediyor ve batıyorlardı...

***

Dikkat çekici olan…

Azınlıkta kalan bir grup fareydi!

Bu fareler bırakın on beş dakika dayanmayı…

Tam altmış saat boyunca…

Tüm güçleriyle suyla mücadele ediyor…

Tüm güçlerini tükettiken sonra suya batıyorlardı…

***

Farelerin büyük bir kısımı…

On beş dakika bile suyun üzerinde kalmakta zorlanırken…

Az sayıda farenin tam altmış saat boyunca su üstünde kalması…

Son derece merak uyandırıcı bir durumdu…

Dr. Richter bunun sebebini araştırmaya başlar...

***

Oysa…

Her iki grup farenin…

İçinde bulundukları şartlar tamamen aynıydı!

Farelerin biyolojik özellikleri de birbirine benziyordu…

Bütün bu benzerliklere rağmen…

İki grup fare arasındaki performans farkı…

Nereden kaynaklanıyordu?

***

Dr. Richter…

Bu ilginç problem üzerinde çalışırken…

Asistanlarından birinin aklına…

Deneyin yapılış şeklinde ufak bir değişiklik yapmak gelir…

***

Fareler…

Önce iki gruba ayrılır…

Birinci grup…

Suyun içinden birkaç kere çıkartılıp kurtarılma deneyimi yaşadıkları için…

Kendilerinin gene kurtulacağını ‘umut’ ediyor…

Sonuna kadar direniyorlardı!

Bu fareler için…

Mücadele gücünün ana faktörü ‘umut’ etmekti!

***

Bu deneyin…

Bizler için verdiği mesaj çok net!

Yaşanılan zorluklar, karşılaşılan engeller karşısında…

Olumsuz durumları aşacağımız konusunda kendimize inancımız varsa…

İçinde bulunduğumuz olumsuz şartların değişeceğine dair umudumuz varsa…

Mücadele etme gücümüz de artıyor!

***

Şayet…

Zorluklar ve engelleri aşamayacağımızı düşünüyorsak…

İçinde bulunduğunuz kötü şartların hiçbir zaman düzelmeyeceğine inanıyorsak…

Kısa sürede pes ediyor…

Suyun dibine kendini bırakan fareler gibi pes ediyoruz!