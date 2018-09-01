Üniversite kontenjanları neden boş kaldı?

YÖK, sonuçları ‘boş kontenjanlarda önemli azalma’ olarak yorumladı.



Yerleştirme sonuçlarına göre 2017 yılında boş kalan kontetenjan sayısı 214 bin, 2018 yılında ise bu sayı 128 bin minvalinde bir açıklama yaptı.



Külliyen yanlış!



2017 ile 2018 verilerini kıyaslamak doğru olmaz, çünkü geçen yıl boş kalan kontenjanların çoğunluğu, yaklaşık 164 bini iki yıllık önlisans programlarına aitti.



Peki, bunda ne var diyeceksiniz?



Açıklayayım…



2017’de kontenjanların boş kalmasının üç önemli nedeni vardı:



- Meslek liselerine sınavsız geçiş hakkının kaldırılması, dolayısıyla bu adaylar doğru tercihte bulunamadı.

- Meslek liseleri, ek puan uygulamasını doğru algılayamadı. Tüm meslek lisesi adayları ek puandan yararlanacağını sandı, halbuki bu haktan sadece 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar yararlanıyordu.



- Açıköğretime LYS’yle öğrenci alınması.



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İki yılın lisans kontenjanlarını kıyasladığımızda, tablo YÖK’ün cephesinden bakıldığı gibi gözükmüyor…



Geçen yıl lisans bölümlerinde 50 bin kontenjan boş kalırken, bu yıl boş kalan kontenjan sayısı 90 bine yükselmiş.



Lisansta boş kontenjan sayısı, bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanmış.



Bu çok ciddi bir sorunun göstergesi…



Daha da ilginci, boş kalan kontenjan sayının yaklaşık üçte ikisi devlet üniversitelerine ait.

Hadi vakıflarda işin ucunda ‘para’ var, peki devlet üniversiteleri neden boş kaldı?



Boş kalan program kontenjanlarına bakıldığında, önemli kısmının mezuniyet sonrası istihdam endişesinin olduğu veya arz ve talep dengesinde güçlük yaşanan programların esaslı olduğu görülüyor.



Yani planlama hatası…



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YÖK, kontenjan doluluğunu yeni sınav sistemine bağlamış!



İlginç…



Üniversiteye giriş için ‘taş atma yarışması’ yapılsa, kontenjanlar yine dolar…



Olayı yukarıdaki örnek gibi basitleştirmeyelim…



YÖK, baştan itibaren çok hata yaptı!



YÖK, ‘TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birindenen az 0,5 veya daha fazla ham puan almaları gerekiyor.



Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için TYT puanı hesaplanacak’ diye bir kural koydu...



26 Mart tarihli yazımda bir uyarıda bulundum ‘çok büyük hata yaparsınız, bu kuralı değiştirin, puanı hesaplanmayan çok aday olur, adayların testlerdeki başarısı gittikçe düşüyor’ dedim…



YÖK’ün beğendiğim bir özelliği var, eleştirileri dikkate alıyor. Sınavdan birkaç gün önce bu kuralı değiştirdiler…



1 Ağustos tarihinde ciddi bir uyarıda daha bulundum…



‘Mühendislik, hukuk, mimarlık, tıp, öğretmenlik programları için gereken başarı sıralamasını genişletmezseniz, baraj dışında çok aday kalacak ve üniversite kontenjanları dolmayacak’ dedim…



Bunu da dikkate aldılar…

Tüm bu uyarılara rağmen, yine de lisans bölümlerinde 90 bin boş kontenjan kaldı.



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YÖK, 2006 yılını baz alarak, 2017 ve 2018 yükseköğretime giriş istatistiklerini karşılaştırmış…



Oradan kendine epeyce bir pay çıkarmış…



Keşke bu yılın verilerini 1974-ÜSS (Üniversite Seçme Sınavı) verileri ile kıyaslasaydınız, çok daha başarılı gözükebilirdiniz!



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Dün devlet üniversitesinden bir örnek verdik, bu gün de bir vakıf üniversitesinden örnek verelim…



Beykent Üni. İç Mimarlık İng. Yüzde 50 İndirimli bölümü SAY’dan 216 puan ile öğrenci aldı…



Bu bölümü kazanmak için bakın iki sınavdan ne yapmak gerekiyor?



Adayın Ortaöğretim Başarı Puanı’nı 70 kabul edelim…



İlk sınav, TYT’den…



Türkçe testinde 40 sorudan 10 net,



Sosyal Bilimler testinde 20 sorudan 7 net,



Temel Matematik testinde 40 sorudan 7 net,



Fen Bilimleri testinde 20 sorudan 2 net yapmak gerekiyor…



İkinci sınav ise, AYT’den…



Matematik testinde 40 sorudan 8 net,



Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerindeki soruların her birinden 2’şer net yapmak yeterli oluyor.



Böylelikle 216 puanı alıp, iç mimar olabiliyorsunuz…



Durum bu!

Vallahi üniversiteyi kazanmak çok kolay, kimse kalıp da ‘bizim çocuklar helak oluyor, yandık bittik’ filan demesin…



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Rahmetli Levet Kırca’nın ‘Olacak O Kadar’ programını hatırlarsınız…



Jenerik müziğinde ‘Tam yerine denk geldi manzara koyduk…’ derdi.



Hatırladınız mı?



Tercih döneminde çok eleştirildik, suçlandık…



Belirsizliği gidermek, yardımcı olmak amacıyla bir takım katsayılar verdik…



Aslında risk aldık!



‘Bunları nereden uydurdunuz, kaç kişinin canını yakacaksınız, saçmalıyorsunuz, sonuçlar açıklanınca göreceğiz’ türünden saldırılar oldu…



Bunları söyleyenler, şunun farkında değildi; bir takım programlardaki başarı sıralamasının genişletilmesi, bu katsayıların ortaya çıkmasından sonra devreye girdi…

Bizi dinleyip tercih yapanlar, bu işten kazançlı çıktı...



Puanlar düştüğünden dolayı, cesur davranıp, yüksek puanlı bölümleri yazanlar, tahminlerinin ötesindeki bölümleri kazandılar.



Sonuçlar açıklandı, sesler kesildi…



‘Tam yerine denk geldi manzara koyduk…’



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Vakıflar da bu yıl boş kaldı…



Geçen yıl 16 bin kontenjan boş kaldı, bu yıl bu sayı 23 bine yükseldi…



Dur bakalım, bu kontenjanların daha ne kadarı kayıt olacak; bu da bir başka bir sorun!

Aşağıdaki tabloda vakıf üniversitelerinin 2018 lisans yerleştirme sonucundaki doluluk oranını göreceksiniz. Sadece iki vakıf üniversitesi yüzde 100 doluluk oranını yakalamış, kaldı ki bunlardan biri sadece 150 öğrenci alıyor…