Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi?

***

Haberde…

‘YÖK’ün üniversite rektörlerini tatil süresince herhangi bir adla (uzaktan öğretim, online öğretim vb.) eğitim verilmeyeceği konusunda uyardığı’ belirtiliyor!

Akademik çevrelerin…

Uzaktan eğitimin yasaklanmasını…

Altyapısını yıllar önce kuran üniversitelerin cezalandırılması…

Şeklinde değerlendirdiği vurgulanıyor!

***

Yazar, akademisyenlerin…

Sosyal medya hesaplarından gösterdiği tepkilerle…

Haberi desteklenmeye çalışılmış…

Akademisyenlerden biri…

“Birisi bana, online eğitim kapasitesi olan bir üniversiteye ‘bunu kullanmayacaksın’ demenin mantığını açıklayabilir mi? Biz, her üniversitenin yapması gerekeni yaptık. Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile aynı zamanda online eğitime geçtik. Simdi bize ‘yasak’ deniyor. Öğrenciyi düşünen yok mu” diyor…

Öteki…

“Dünya üniversiteleri online eğitime geçme kararı alıyor. Türkiye’de ise YÖK buna izin vermiyor. Bu karar üniversitelere bırakılmalı. Bu konudaki en iyi değerlendirmeyi üniversitenin kendisi yapar. Gerekli alt yapısı olan üniversitelerde eğitim devam edebilir” diyor…

***

Aynı günün akşamında…

Muhabir…

Bir yazı daha servis etti…

Bu kez…

“Kamuoyuna duyurduğumuz haberin ardından, YÖK geri adım attı ve akademisyenlerin tepkisini çeken yasağı kaldırdı” dedi…

***

İki yazı da hatalı…

Hem de külliyen!

Hatalı yazıya mı yanayım…

Hatalı değerlendirme yapan akademisyenlere mi yanayım…

Hangisine yanayım!

Neresinden tutsanız, elinizde kalıyor…

Hadi muhabir konuya vakıf değil…

Konunun cahili…

Ya akademisyenlere ne demeli…

Yolu biliminden geçenlerin…

Aynı hataya düşmesi çok acı!

Üstelik de…

Eleştiride bulunanlardan birinin…

İdari görevli olması…

İşi daha da vahim bir noktaya getiriyor!

***

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun…

44’üncü maddesinin ‘e’ fıkrasında…

‘Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ belirtiliyor…

Kanunun 44’üncü maddesinde…

“Bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir” diyor…

Kanun açık ve net…

“Önce YÖK’e danışmalısın, ondan görüş almalısın!” diyor…

***

Yükseköğretimin bir mevzuatı, bir kuralı var!

Beğenirsin beğenmezsin, o ayrı bir konu…

Ancak…

Kurala uymak zorundasın!

Bilmemek bahane değil…

Bu işi yapıyorsan…

Bilmek zorundasın!

Öyle çat kapı…

“Ben karar verdim, bundan böyle uzaktan öğretim yapacağım” demekle…

Bu işler olmuyor!

***

YÖK’e danışmadan…

Kafana göre bölüm açabiliyor musun?

Yooo…

Kafana göre kontenjan belirleyebiliyor musun?

Yooo…

Kafana göre öğrenci alabiliyor musun?

Yooo…

***

Her şeyin bir kitabı, kuralı var…

Bunu biliyorsun!

Bilmiyorsan…

Bilim insanısın, araştıracaksın!

“Birisi bana online eğitim kapasitesi olan bir üniversiteye ‘bunu kullanmayacaksın’ demenin mantığını açıklayabilir mi” derken…

Acaba…

“Kıskanmayın, bizde teknoloji var, havamı atıyorum” mu, demek istiyorsun?

Haklısın, teknoloji önemli…

Ancak içerik çok daha önemli!

***

YÖK…

Uzaktan öğretimi yasaklamıyor…

Engellemiyor da…

Kuralına göre davran…

Bizden görüş al…

Sağladığımız zengin içerikten…

Sen de yararlan diyor!

***

YÖK’ün çalışanı değilim…

Sözcüsü de değilim…

Doğrunun hizmetçisiyim…

Olayın gerçeği aşağıda yazdığım gibidir…

YÖK…

Dijital dönüşüm projesine 2 yıl önce başladı…

Bu alanda çok büyük yatırım yaptı ve emek harcadı…

Külliye’deki toplantıdan sonra…

‘Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezleri’ aracılığıyla…

120 üniversitenin derslerinin…

Yüzde 30’a yakın kısmının uzaktan verileceğini belirtti…

Üniversite rektörlüklerinden…

18 Mart’a kadar…

Hangi derslerden uzaktan eğitim talep ettikleri…

Olanakları ve dijital eğitim önerileri ile ilgili görüş istedi…

800’e yakın dijital ders malzemesinin…

Bütün üniversitelerin erişime açılacağını belirtti…

Eee…

Tüm bu yapılanlara rağmen…

Sorun nerede?