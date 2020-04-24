Uzaktan eğitimle ilgili bazı tespitlerim var!

Son günlerde...

Uzaktan eğitimle ilgili güzel girişimler oluyor...

Uzaktan eğitim işini sevdik...

Bu işe çabuk adapte olduk...

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Dünya genelinde pandemi salgını...

184 ülkenin öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına yol açtı...

Salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının...

1,5 milyarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor...

Salgının yayıldığı ülkelerde de okullar kapalı..

Bu ülkeler...

Türkiye’dekine benzer ulusal çapta bir uzaktan eğitim sistemi kurumadı..

Türkiye’nin bu alanda hiç deneyimi yoktu...

Çok kısa sürede toparlandık...

Baştan bir takım aksaklıklar oldu, doğaldır...

Uzaktan eğitimi Çin'den sonra ulusal çapta yapan ilk ülkeyiz!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak...

“1 Milyon Yazılımcı Projesi”ne katılmak isteyen gençlerin...

Internet üzerinden başvuru yapacağını...

Hemen eğitime başlanacağını belirtti..

“Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek” dedi...

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)...

İlk, orta ve lise seviyesindeki kodlama eğitimlerini...

Online platforma taşıyarak...

Türkiye genelinde erişime açtı...

MESS Yönetim kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol...

“Meclis'imizin açılışının 100’üncü yılını kutladığımız bu seneyi, kodlama eğitimlerini tüm Türkiye'deki çocukların kullanımına açarak kutlamanın anlamlı olacağını düşündük” dedi...

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MEB, öğretmenlere de uzaktan eğitim başlattı...

MEB, pandemi tedbirleri kapsamında...

Okullardaki eğitime ara verildiği süreçte...

Uzaktan eğitim programlarıyla...

Öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi için...

Bilişim ağırlıklı 17 mesleki gelişim programı açtı...

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Buraya kadar her şey güzel...

Şimdi...

Uzaktan eğitim konusunda tam havaya girmişken...

MEB’den üç ricam var:

1- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin yeniden modelleneceğini söylemişti. Selçuk, 4 yıl içinde bütün öğretmenler için 'yüksek lisans' hedefi koymayı düşündüklerini dile getirmişti. İşte, şimdi tam zamanı; gelin tüm öğretmenlere uzaktan eğitim yüksek lisans olanağı sağlayalım. Böylelikle hem öğretmenlerin mesleki eğitimine katkı sağlamış hem de zamandan tasarruf etmiş oluruz...

2- Eba projesi oturdu, ilerleyen süreçte daha da iyi olacak. Eba, her ne kadar ders dışı etkinliklere yer verse de, yine de eksik! Siteye, yaş gruplarına göre kodlama eğitimi koyulsun, çocuklar küçük yaştan itibaren bu işe adapte olsun. Öğretmenler için açılan hizmetiçi eğitim programları, öğrenciler için de açılsın...

3- Yüz yüze eğitime, büyük olasılıkla eylül ayında, okullar açılınca geçeceğiz. Uzaktan eğitimi burada kesmeyelim, yüz yüze eğitime geçince, bazı dersler yine internet üzerinden yapılsın. Böylelikle çocukların ders dışı faaliyetleri için zaman yaratılmış olur...

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Pandemi sürecinde...

Sınıf geçme nasıl olacak...

Bu konu hala belirsizliğini koruyor...

Elimizde sadece ilk dönemin notları var, başka bir veri yok!

Yeter mi, bence yetmez!

Önerim şu:

Sınıf seviyelerine ve derslere göre...

Tüm öğrencilere ‘proje sunumu, portfolyo hazırlığı’ görevi verilsin...

Çocuklar araştırıp...

Proje hazırlasın, internet üzerinden öğretmenlerine sunum yapsın...

Buna göre değerlendirme yapılsın...