Üzücü bir durum!

Eposta kutumda bir mesaj...

“Sadık Bey, Bafra Fen Lisesi’nde edebiyet öğretmeniyim. Sizinle acil telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Ararsanız sevinirim...”

Aradım...

Şaşırdı!

Daha önce çalmadığı kapı kalmadığı için...

Benim de aramayacağımı sanmış!

Hal hatır...

Sonra konuya girdi...

Aramızda şöyle bir konuşma geçti...

“Kızım, bu yıl LGS’ye girdi. Bu sınava gecesini gündüzüne katarak hazırlandı. Bafra Fen Lisesi’ni kazanmak istiyordu, tek hedefi bu okuldu! O kadar zorlu bir süreçti ki, sık sık bunalıma girdi, sürekli psikolojik destek almak zorunda kalık.

Bafra Fen Lisesi’ne yerleşemedi, bir soru ile kaçırdı. Sinop Fen Lisesi’ni kazandı. Yerleştirme sonuçlarını öğrenince depresyona girdi. Kızımı ancak psikolojik destekle toparlayabildik.

Çok zor ve yorucu bir ikna sürecinden sonra, kızımı Sinop Fen Lisesi’ne götürdüm. Okulu ve yurtları gezdik. Bize yalvarmaya başladı ‘Ne olur beni buraya göndermeyin’ dedi. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ona en azından Bafra Fen Lisesi’nin vereceği eğitim ayarında bir okul bulmalıydım. Bu şartları karşılayan okul, bize ancak 50 km uzaklıkta Samsun’daki bir özel okuldu! Bütçemiz elverişli olmadığı halde, kızımı Samsun’daki Özel ... Okullarına kaydettirdim. Servisine, maliyetine, her gün yapacağı bir buçuk saate yakın yolculuğa rağmen, kızımı bu özel okula yazdım. En azından akşamları evinde olacaktı.

İkinci yerleştirme sonunda, yatılı okutmayı veya servislerde geçen uzun yolculuk sürelerini göze alamayan pek çok aile, çocuklarını kendi şartlarını zorlayarak özel okullara yazdırdı.

Bugün itibariyle, ayağımızın dibindeki, hayallerimizin okulu olan Bafra Fen Lisesi’nde 26 kişilik boş kontenjan var. Türkiye genelinde de durum aynı. Okullarda bu şekilde oluşan boş kontenjan sayısını küçük bir araştırmayla görebilirsiniz.

Sadık Bey, sizden istirhamım, bizim durumumuzda olan velilerin sesi olmanız. MEB üçüncü tercih hakkını tanırsa, benim kızım gibi, pek çok öğrenci hayallerindeki okullara kavuşabilir. Neredeyse okul başı bir sınıf demek olan bu boş kontenjanlar, MEB açısından da maliyet kaybı anlamına geliyor. Milli Eğitim Bakanı’ndan ricamız, öğrencilerimizin geleceği için üçüncü tercih hakkı tanıması!”

***

Neresinden baksanız bakın...

Üzücü bir durum!

Gerçi okullar pazartesi açılacak...

Takvim sıkıştı...

Ama yine de...

Geç kalmış sayılmayız!

Önemli olan çocukların mutluluğu...

Üçüncü tercih isteği...

Bana da makul geldi!

VIDEO: OKUL ALIŞVERİŞİ KAÇ LİRA TUTUYOR?