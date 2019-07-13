Vakıf üniversitelerinden hangisini tercih etmeli? (Tercih yaparken bunları bilin!)
YÖK’ün vakıf üniversiteleri raporunu inceledim…
Raporda birincilerle sonuncular arasındaki fark çok açık!
YÖK, geçenlerde “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” raporunu yayınladı…
Güzel bir çalışma…
Emeği geçenleri kutlarım…
Ancak…
Önemli bir eksik var!
Raporda neden KKTC üniversiteleri yer almıyor?
Öğrenci alırken KKTC üniversiteleri bizden…
Değerlendirme yaparken bizden değil!
Yanlış!
Onların da bu raporda yer alması gerekiyordu…
***
İşte rapordan çarpıcı tespitler…
- 24 vakıf üniversitesinde tıp fakültesi bulunuyor. İlk sıradaki ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 1.245’inci öğrenciyi, son sıradaki ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 44.265’inci adayı almış.
- 33 vakıf üniversitesinde hukuk fakültesi var. İlk sıradaki İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 8.106’ncı sıradaki adayı, son sıradaki İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 189.912’nci adayı almış.
- 77 vakıf yükseköğretim kurumunun 48’i İstanbul’da kurulmuş. 19’u isminin başına ‘İstanbul’ ibaresi bulunuyor. Ayrıcalık dediğin böyle olur! Taşı toprağı altın İstanbul…
- 11 vakıf üniversitesinde diş hekimliği fakültesi var. İlk sıradaki İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 33.335’inci sıradaki adayı, son sıradaki ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 70.455’inci adayı almış. İki üniversite arasında iki katından fazla fark var!
- Eczacılık fakültelerinde de benzer tablo söz konusu… İlk sıradaki BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 54.758’inci sıradaki adayı, son sıradaki ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 108.680’inci adayı almış. Diş hekimliğinde olduğu gibi eczacılıkta da iki üniversite arasında iki katından fazla fark var!
- LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ’nde kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 5, İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ’nde ise 115. (115-5=110 iki üniversite arasında kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci farkı!)
- İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’nde öğrenci başına düşen alan 301,5 m2, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’nde ise 4,9 m2. Listenin ilk sırasında bulunan üniversiteyle, son sıradaki üniversite arasında 396,6 m2 fark var; bu fark, yaklaşık 10 oda 1 salona karşılık gelir!
- Uluslararası standartlar ve YÖK tarafından oluşturulan ‘Asgari Mekan Standartı’na göre kütüphane alanı öğrenci başına asgari 0,4 m² olmalıdır. Öğrenci başına kütüphane alanında SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2,1 m2 ile listenin başında yer alırken, 0,1 m2 ile İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ listenin son sırasında yer alıyor. 0,1 m2, herhalde ‘durduğun yer kadar’ anlamına geliyor!
- Listenin ilk sırasında bulunan İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ’nde öğrenci başına 51 basılı kitap düşerken, listenin son sırasında yer alan İSTANBUL AYDIN, İSTANBUL YENİ YÜZYIL, İSTANBUL MEDİPOL, BİRUNİ, ANTALYA AKEV üniversitelerinde öğrenci başına 1 basılı kitap düşüyor.
- Yabancı öğrencilerin uyruklarına baktığımızda, Suriyeliler’in ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 2.734 Suriyeli öğrenci öğrenim görüyor. İkinci sırada 1.801 öğrenciyle Iraklı, üçüncü sırada 1.564 öğrenciyle Azerbaycanlılar bulunuyor. Cibuti’den 75 öğrenci, İngiltere’den 71 öğrenci bulunuyor!
- Öğrenci sayılarına göre vakıf üniversitelerine baktığımızda, listenin ilk sırasında 35.999 öğrenciyle İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’ni, listenin son sırasında ise 381 öğrenciyle LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ’ni görüyoruz. Birinci sıradaki ile son sıradaki üniversite arasındaki farkın yine çok açık olduğunu görüyoruz.
- 25 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcamasının 10 bin TL’nin altında yer alması da dikkat çeken bir durum. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ öğrenci başına 3.388,75 TL cari gider harcaması yaparken, listenin ilk sırasında yer alan İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 143.256,84 TL harcama yapıyor. İkisi arasında dünyalar kadar fark var!
- Toplam araştırma proje bütçelerine baktığımızda listenin başında İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ yer alıyor. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ araştırma projelerine 358.276.103 TL kaynak ayırmış. İkinci sırada 304.277.101 TL ile KOÇ ÜNİVERSİTESİ, üçüncü sırada 112.046.03,2 TL ile SABANCI ÜNİVERSİTESİ yer alıyor.
- Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın reklam-tanıtım giderleri ile ar-ge, kütüphane harcamaları gibi giderleri karşılaştırdığımızda öz kaynaklarını diğer kalemlere göre kat be kat reklam-tanıtıma ayıran kurumların olduğu görülüyor. Reklam tanıtım harcamalarında ilk sırada BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ alıyor. Reklam ve tanıtıma 802.469,94 TL harcayan üniversite, kütüphane harcamalarında frene basmış. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ kütüphane için sadece 4.527.370,59 TL bütçe ayırmış!
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