Velilerin İTÜ’den ricası (KKTC için şikayetler bana kadar ulaştı)

Türkiye’den 9-10 üniversite, dünya üniversiteler sıralaması yapan 10 kurumdan en az birinde ‘dünyanın en iyi 500 üniversitesi’ listesine girme başarısı gösteriyor.

10 dünya sıralamasının en az 7’sinde 17 Türk üniversitesi bulunuyor.



Genel olarak bakıldığında üniversitelerimizin son 14-15 yılda sıralamalardaki durumu oldukça iyi.



2018 yılı dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500’e giren 9 Türk üniversitesi bulunuyor.



Bu üniversitelerden ODTÜ 4, Boğaziçi 3, İstanbul 3, Koç 3, Sabancı 3, İTÜ 2, Hacettepe 2 sıralamada, Bilkent 2, TOBB-ETÜ bir sıralamada ilk 500’e girdi.



Hacettepe, İstanbul, İTÜ, ODTÜ 10 dünya sıralamasının 10'unda da yer aldı.



***



İTÜ, 245 yıllık tarihiyle bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir kurum.



Dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biri. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiş durumda.



Geçmişi günümüze bağlayan, gelecek için projeler üreten bir bilim merkezi.

Dünya sıralamalarında da sürekli ilk 500 arasında bulunuyor.

Buraya kadar her şey güzel!



Ancak…



Bir veliden gelen e-postayı da dikkate almak gerekiyor.



Yazım düzeltmelerinin yapıldığı e-postayı olduğu gibi aktarıyorum.



İTÜ’nün söz hakkının saklı olduğunu da belirteyim.



***



“Sadık Bey kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ben, Eskişehir’den oğlu İTÜ Gemi Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümüne 2017 yılında ÖSYM ile girmiş bir öğrencinin babasıyım. Bir yıl Gazimağusa’da İngilizce hazırlık sınıfını bitirdikten sonra, 1’inci sınıfı İTÜ’nün Tuzla yerleşkesinde tamamlayarak 2’nci sınıfa geçti. 28 Haziran günü alınan ani bir kararla öğrenciler, Tuzla yerleşkesinden alınarak hiçbir altyapısı, dersliği, barınma, iaşe, ibatesi olmayan Gazimağusa’ya gönderildi. STWC belgesi yani mezun olduklarında alacakları dünya çapında geçerli olan bu belgeyi çocuklarımıza verip veremeyeceklerini de bilmiyoruz. Bizi çileden çıkartan bu karardan bir an önce dönülmesini, Gazimağusa’da tesisleşmeyi bitirine kadar, eğitimin Tuzla yerleşkesinde devam etmesini istiyoruz. Bir oldu bitti ile 300 yakın aile bu duruma maruz bırakıldı. Ayrıca Gazimağusa yerleşkesine bir çivi bile çakılmadığını belirtmek isterim. Öğrenciler ve veliler çok mağduruz. Konumuzu medyada gündeme getirirseniz seviniriz ve sesimiz olursunuz.”



***

Veli bilgilendirmeye devam ediyor.



“İTÜ KKTC Eğitim ve Araştırma yerleşkeleri, temelleri 2010’da atılan ve eğitim hayatına 2012’de başlayan bir eğitim kurumu.



İTÜ Rektörlüğüne bağlı bir yapı olarak eğitimlerini sürdüren kurum, KKTC’de Gazimağusa ve Yenierenköy bölgelerinde yerleşkeler inşa etmeyi planladı fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Yenierenköy’de İTÜ'ye kampüs kurulması için tahsis edilen 600 dönümlük araziyi, sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle İTÜ’den geri aldı.



Geri alınma sebebi ise, arsa tahsis edildiği günden beri bir çivi bile çakılmamasıdır. Bu sırada okul uluslararası oluşumlar tarafından standardize edilmiş ve uluslararası sözleşmeler ile eğitim içerikleri belirlenmiş denizcilik bölümlerine öğrenci almaya devam etti. Halihazırda Gazimağusa’da bulunan harabeden çevrilmiş binalarda 1 yıl hazırlık eğitimi verilmekte ve hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler İTÜ’nün İstanbul’da bulunan ilgili kampüslerinde eğitime devam etmekteydi. Denizcilik eğitimleri Birleşmiş Milletlere bağlı IMO (Dünya Denizcilik Örgütü) tarafından 1978 yılında ortaya çıkarılan STCW sözleşmesi gereğince her yıl ülkelerin bakanlıkları ve yetkili kuruluşları eğitim kurumlarını denetleyerek bu eğitimi vermek için gerekli akademik ve fiziki altyapı yeterliliklerini kontrol eder. Zira denizcilik eğitimi fiziki yapı olarak ciddi ihtiyaçları olan bir eğitim dalıdır. İTÜ KKTC yerleşkesinin denizcilik eğitimi verebilmesi için kampüse ihtiyacı vardı fakat kampüs olmadığı için İstanbul / Tuzla’da bulunan Denizcilik Fakültesinin kampüsünde eğitim vererek gerekli şartları sağladı ve eğitimi verdi.



Gemiadamları Bilgi Sisteminde gözüktüğü üzere İTÜ KKTC’nin bu eğitimi verebilme yetkisi de mevcutta bulunan İTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim vermesidir. Ortada böyle bir durum var iken, İTÜ KKTC Rektörlüğü 29 Haziran 2019 Cuma günü internet sitelerinde İTÜ KKTC öğrencilerinin İstanbul’daki eğitimlerinin sonlandırılıp ivedi bir şekilde Gazimağusa yerleşkesinde eğitimlerine devam etmesi gerektiğini hiçbir detay vermeden söylemiştir.



Bu durum, öğrenci ve velileri ciddi anlamda zor durumda bırakmıştır. Denizcilik eğitimleri 12 ay zorunlu deniz stajı olan bölümlerdir ve yaz döneminde öğrenciler açık denizlerde staj yaparlar. Öğrencilerin bir çoğu açık denizde haberi almışlardır ve 2 ay sonra eğitim aldıkları, yurt-ev sözleşmesi imzaladıkları, sosyal ve akademik çevre oluşturdukları kısaca yaşamlarını oluşturdukları düzenli akademik ve kampüs hayatlarını terk ederek 750 km ötede hiçbir kampüs, barınma ve beslenme imkanları karşılanmadan eğitimlerine devam etmek durumunda bırakılmıştır. Bu ani ve yetersiz açıklama öğrenci ve velilerin aklı ile dalga geçmenin ötesinde hiçbir fiziki ve akademik altyapısı olmayan bir ortamda uluslararası denetlenen eğitimlerin nasıl verileceğini düşündürmüştür. Tüm bu olumsuzlukların yanında sadece 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerin Gazimağusa yerleşkesine çağırılması ise ayrı bir merak konusudur. Denizcilik eğitiminde kullanılan şu an İTÜ bünyesinde aktif 30 adet laboratuvar mevcuttur. İTÜ KKTC`nin 2 ay içerisinde küçücük bir alanda aktif kullanılan ve ihtiyaç duyulan 30 laboratuvarı nasıl oluşturacağı ayrı bir merak konusudur. Halihazırda eğitimlerine İstanbul’da devam eden öğrencilere İTÜ İstanbul kampüslerinde öğrenim görecekleri vaat edilmiş ve öğrenciler bunlara göre yaşam planlarını şekillendirmişlerdir.



Eğer İTÜ KKTC 2 ay içerisinde gerekli olan 30 laboratuvar ve tesisleri sağlayamaz ise, denizcilik eğitim yetkisi düşecek ve öğrenciler icraa etme yetkileri olmayan bir meslek ile ortada kalacaklardır. İTÜ KKTC Rektörlüğü acil bir şekilde bu ivedi kararından vazgeçmeli öğrencileri mağdur etmeyi bırakıp kararı ertelemeli ve tesisi denizcilik eğitimine uygun hale getirmelidir.”