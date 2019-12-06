Yapay zekalı güvenlik kameraları bizde olsaydı…

Ceren Özdemir’in katiline…

‘İyi hal raporu’ mu verildi…

Yoksa…

Kaçtı mı…

Orasını bilemem!

Ancak…

Bildiğim bir şey var…

Cinayetten sonra…

Tesadüfen…

Bir esnafın tanıması sonucu bulundu…

Burası kesin!

İş…

Ne yazık ki…

Tesadüfe kalmış durumda!

***

BBC muhabiri John Sudworth…

Çin’de dünyanın en büyük gözetleme…

Sistemini test ediyor…

Çin’de yaklaşık 170 milyon…

Güvenlik kamerası var…

Buna 400 milyon…

CCTV (Kapalı Devre Televizyon)…

Kamerası daha eklenecek…

***

Peki…

Çin polisi, John’u…

Guiyang sokaklarında ne kadar sürede bulabilir?

Sudworth…

‘Bakalım beni bulmaları…

Ne kadar sürecek’ diyor…

***

Çin’in dört bir yanında…

Yapay zeka kullanan kameralar var!

Bunların bazıları yüz tanıyor…

Bazıları ise…

Yaş, ırk ve cinsiyet tahmin edebiliyor…

***

Her bir yüzü…

Bir kimlikle eşleştirebiliyorlar…

Bir kişinin…

Bir hafta süresince atmış olduğu her adımı tespit edip…

Saklayabiliyor…

Kişinin yüzünü…

Kullandığı araçla eşleştirebiliyorlar…

Ayrıca…

Akrabalar ve ve görüşülen kişiler de…

Rahatlıkla belirlenebiliyor…

Şayet…

Çevrede yeterli sayıda kamera varsa…

Sık bir araya gelinen kişiler de…

Kayıt altına alınıyor…

Tüm veriler…

Büyük veri depolarında saklanıyor…

Sadece ihtiyaç olunca kullanılıyor!

***

Senaryo gereği…

John’un fotoğrafı…

“Şüpheli” uyarısıyla…

Görevlilere iletilir…

Kontrol odası alarma geçer…

Görevlilerin John’u bulması…

7 dakika sürer!

***

PISA 2018 sonuçlarına göre…

Listenin zirvesinde…

Çin’den Pekin, Şangay, Jiangsu, Zhejiang şehirleri yer aldı...

Demek ki…

Bu sonuç tesadüfi değil!

Çin’de “yapay zeka” dersleri…

Gelecek yıldan itibaren okullarda zorunlu ders olarak verilmeye başlanacak…

Çin, dünyanın İngilizce konuşan ilk yapay zeka sunucusunu üretti…

Çin, son yıllarda uluslararası öğrenci sayısını iki katına çıkararak dünyanın en popüler ülkelerinden biri haline geldi. Bunda dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde 17. sırada yer alan Tsinghua University ile 30. sırada yer alan Peking University’nin payı büyük...

Falan filan…

***

Peki…

Soru şu:

Bu yapay zekalı güvenlik kameraları bizde olsaydı…

Ne olurdu?