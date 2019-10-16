Yetenek sınavlarının kalkacağı haberi bir sosyal medya efsanesi

‘Yetenek Sınavları Kaldırılamaz!’ etiketi…

Sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu…

‘Özel Yetenek Sınavları Tamamen Kaldırıldı!’ türünden…

Daha da iddialı etiketler var!

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Külliyen yanlış ve yersiz iddialar!

128 yetenek programından…

Hepi topu 14 programda değişiklik yapıldı!

114 farklı programda…

‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alımı devam edecek...

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Değişiklik yapılan programlar…

14 bile değil!

Gruplandırdığınızda 5 bölümde değişiklik yapıldı…

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I-Grup: Çizgi Film…

II-Grup: Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım…

III-Grup: Rekreasyon…

IV-Grup: Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği…

V-Grup: Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı…

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İlginç olan…

Bu programların…

Hem merkezi yerleştirme…

Hem de özel yetenek sınavıyla öğrenci almaları!

Kimi sınavla…

Kimi yetenekle alıyor!

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Daha da ilginci…

Bu programların bazılarılarında…

Yeteneğe gerek de yok!

Örneğin…

Spor Bilimleri, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Çizgi Film vb.

Bu programların…

Yetenekle uzaktan yakından ilgisi yok!

Alırsın puanı…

Girersin bölüme…

O kadar!

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Resim, Müzik, Opera, Drama ve Oyunculuk, Beden Eğitim vb. programlarda…

Özel yetenek ile öğrenci alımına devam ediliyor...

Bu programlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil!

Bu konuda…

Doğru bilgi sahibi olmadan…

Farklı yorumlama ve genelleme yapmak doğru değil!

Kamuoyunda…

Yetenek sınavlarının tamamen kaldırıldığı türünden algı oluşturulması…

Tamamen bilgi kirliliğidir!

Kulaktan dolma haberlerle…

Sosyal medya paylaşımlarında bulunmanın…

Bir bardak suda…

Fırtına koparmanın manası yok!