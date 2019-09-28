YÖK Başkanı ‘esaslı’ konuştu!

Hatırlarsınız…

Sayın Cumhurbaşkanı…

2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde…

Vakıf Üniversiteleri hakkında…

“Vakıf üniversiteleri vakıf olmaktan çıkmışlar, adı vakıf ama tamamen ticari çalışıyorlar” ifadesini kullanmıştı…



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Sayın Cumhurbaşkanı…

Daha önce de…

Buna benzer bir uyarıda bulunmuştu…

Cumhurbaşkanı…

ODTÜ'de yaptığı bir konuşmada…

Bazı vakıf üniversitelerinin kazanç odaklı çalıştığını…

İstisnalar hariç…

Kaliteye katkıda bulunmadıklarını vurguladı…



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YÖK Başkanı Saraç…

Cumhurbaşkanı’nın bu beyanlarını…

“Cumhurbaşkanımızın bu beyanları, milletimiz tarafından yapılan bir tespitin, en üst düzeyde bir uyarı şeklinde tekrarlanmasıdır. Ben, ilgili kurumların bu husustaki uyarıyı dikkate alacağını düşünüyorum. Elbette vakıf esaslı çalışan, yani verme esaslı çalışan, düzeneğini ona göre oluşturan kurumlarımız var. Bir taraftan da vergisiz kazanç yolu olarak görenler var. Bunlar yok dersek, gerçeklik aleminden yok olmuyorlar. Bunlar varlar. Her yıl Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun yapmış olduğu denetlemelerde ve raporlarda gerçekten çok büyük rakamlarda kaynak aktarımı yapıldığı tespit ediliyor” dedi…



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Artık deniz bitti!

YÖK…

Sarı kartı gösterdi…

Son uyarıyı yaptı…

Dedi ki…

“Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda gayret göstermeyen vakıf üniversitelerimizin kontenjan artış taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bir sistem getiriyoruz. AR-GE bütçesinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1 olması gerektiğini şart koştuk” dedi…

Anlayana sözümüz yok!

Anlamayana…

Kırmızı kart şart!



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YÖK…

‘2018 YILI ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU’nu açıkladı…

Bu raporun amacı…

Üniversiteleri sıralamak…

Üniversiteleri birbiriyle yarıştırmak değil…

Üniversitelerin gelişimini ortaya koymak!



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Raporu inceledim…

Üzüldüm!

İşte…

Rapordan çarpıcı birkaç veri…



- Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Sayısı

Nişantaşı Üni. : 1

Beykent Üni. : 0

Gelişim Üni. : 0

Haliç Üni. : 0

Arel Üni. : 2



- AR-GE’ye Harcanan Bütçe Oranı

Nişantaşı Üni. : 0,28

Beykent Üni. : 0,25

Gelişim Üni. : 0,009

Haliç Üni. : 0,002

Arel Üni. : 0,42



- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı

Nişantaşı Üni. : 0,004

Beykent Üni. : 0,02

Gelişim Üni. : 0,03

Haliç Üni. : 0,02

Arel Üni. : 0,03



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YÖK’ün işi zor…

Yüksek liseden…

Yükseköğretime geçişte…

YÖK’e çok iş düşüyor!

Umutluyum…

Çünkü…

Yekta Hoca bu konuda çok hassas…

Gereğini yapacağından eminim!