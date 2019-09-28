YÖK Başkanı ‘esaslı’ konuştu!
Hatırlarsınız…
Sayın Cumhurbaşkanı…
2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde…
Vakıf Üniversiteleri hakkında…
“Vakıf üniversiteleri vakıf olmaktan çıkmışlar, adı vakıf ama tamamen ticari çalışıyorlar” ifadesini kullanmıştı…
***
Sayın Cumhurbaşkanı…
Daha önce de…
Buna benzer bir uyarıda bulunmuştu…
Cumhurbaşkanı…
ODTÜ'de yaptığı bir konuşmada…
Bazı vakıf üniversitelerinin kazanç odaklı çalıştığını…
İstisnalar hariç…
Kaliteye katkıda bulunmadıklarını vurguladı…
***
YÖK Başkanı Saraç…
Cumhurbaşkanı’nın bu beyanlarını…
“Cumhurbaşkanımızın bu beyanları, milletimiz tarafından yapılan bir tespitin, en üst düzeyde bir uyarı şeklinde tekrarlanmasıdır. Ben, ilgili kurumların bu husustaki uyarıyı dikkate alacağını düşünüyorum. Elbette vakıf esaslı çalışan, yani verme esaslı çalışan, düzeneğini ona göre oluşturan kurumlarımız var. Bir taraftan da vergisiz kazanç yolu olarak görenler var. Bunlar yok dersek, gerçeklik aleminden yok olmuyorlar. Bunlar varlar. Her yıl Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun yapmış olduğu denetlemelerde ve raporlarda gerçekten çok büyük rakamlarda kaynak aktarımı yapıldığı tespit ediliyor” dedi…
***
Artık deniz bitti!
YÖK…
Sarı kartı gösterdi…
Son uyarıyı yaptı…
Dedi ki…
“Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda gayret göstermeyen vakıf üniversitelerimizin kontenjan artış taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bir sistem getiriyoruz. AR-GE bütçesinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1 olması gerektiğini şart koştuk” dedi…
Anlayana sözümüz yok!
Anlamayana…
Kırmızı kart şart!
***
YÖK…
‘2018 YILI ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU’nu açıkladı…
Bu raporun amacı…
Üniversiteleri sıralamak…
Üniversiteleri birbiriyle yarıştırmak değil…
Üniversitelerin gelişimini ortaya koymak!
***
Raporu inceledim…
Üzüldüm!
İşte…
Rapordan çarpıcı birkaç veri…
- Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Sayısı
Nişantaşı Üni. : 1
Beykent Üni. : 0
Gelişim Üni. : 0
Haliç Üni. : 0
Arel Üni. : 2
- AR-GE’ye Harcanan Bütçe Oranı
Nişantaşı Üni. : 0,28
Beykent Üni. : 0,25
Gelişim Üni. : 0,009
Haliç Üni. : 0,002
Arel Üni. : 0,42
- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı
Nişantaşı Üni. : 0,004
Beykent Üni. : 0,02
Gelişim Üni. : 0,03
Haliç Üni. : 0,02
Arel Üni. : 0,03
***
YÖK’ün işi zor…
Yüksek liseden…
Yükseköğretime geçişte…
YÖK’e çok iş düşüyor!
Umutluyum…
Çünkü…
Yekta Hoca bu konuda çok hassas…
Gereğini yapacağından eminim!
Diğer Yazıları
- Deprem, bir İstanbul gerçeği!
- 850 yılında modern havacılığın kurucusu: İbn-i Firnas
- Defterler karıştı!
- Sınırı olmayan organ ‘BEYİN’
- Tarih derslerinde okutulmayan şahsiyet: Cicero
- Başarı için azim şart!
- 'Soruyu çözerken, eliniz beyninizden önce çalışmalı'
- Başarının sırrı!
- Üzücü bir durum: Bazen üçüncü bir tercih hakkı olabilir mi?
- Tatil izlenimleri: Efes Antik Kenti'ne giriş 72 lira, ailece girsek 216 lira