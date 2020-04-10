YÖK'ten bir rica: Kontenjanlar artırılsın

YÖK’ten bir ricamız var!

LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu…

Geçtiğimiz hafta yayınlandı…

MEB, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını artırdı…

Bir önceki yıl 139 bin olan kontenjan…

Bu yıl 213 bine yükseldi…

Yüzde 53’lük bir artıştan söz ediyoruz…

Oldukça yüksek bir artış!

Bence bu artış…

İki yönden iyi oldu…

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Birincisi…

Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde…

Böylesi olumlu bir habere ihtiyacımız vardı…

Öğrenciler ve veliler açısından motive edici oldu!

İkincisi…

Bu yıl sınava girecek öğrenci sayısı…

Geçen yıla göre 700 bin arttı…

Doğal olarak kontenjanın da artması gerekiyordu…

Bu beklentiyi de karşıladı…

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Ancak…

Ortada ciddi bir sorun olduğunu da…

Belirtmekte yarar var…

Kontenjan artışı yüzde 53 iken…

Okul sayısı yüzde 21…

Derslik sayısı ise yüzde 41 arttı…

Yani, ortada şöyle bir sorun var:

Kontenjan, okul ve derslik sayısındaki artışlar orantısız!

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Peki…

Bu sorun nasıl aşılacak?

Şu aşamada pek bir çözüm yolu gözükmüyor…

Ya okullarda bazı alanlar sınıf yapılarak…

‘Yanaşık düzen’ eğitime geçilecek…

Ya da ikili eğitim daha da yaygınlaşacak!

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Neyse…

Biz yine de bardağın dolu tarafından bakalım…

Bir önceki yıla göre kazanma şansını yüzde 11 yükselten…

Bu olumlu yaklaşımı destekleyelim!

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Üniversite giriş sınavlarının bir ay ertelenmesi…

Hazırlık süreci açısından olumlu…

Sıkıntıların uzaması bakımında olumsuz oldu…

Adaylar, aynı sıkıntılara bir ay daha katlanacak…

Sınavların yazın en sıcak günlerine gelmesi de…

İşin bir başka cilvesi!

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Şu günlerde…

Zor bir sınavdan geçiyoruz!

Bu sınav…

Ne LGS’ye ne de YKS’ye benziyor…

Sorular, çalışmadığımız yerlerden geliyor!

Sabır ve disiplin…

En büyük güvencemiz!

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Böylesi bir süreçte…

Ulusal boyuttaki…

Böylesi zor sınavlara hazırlanmak…

Hakikaten kolay olmasa gerek!

‘Delikanlı’ sürecinde bulunan milyonlarca aday…

Biz yetişkinlere göre…

Daha da sıkıntılı günler geçiriyor…

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Onlara bir umut…

Onlara bir destek gerek!

YÖK Başkanı Saraç’ın…

Bu çağrıya duyarsız kalacağını hiç sanmıyorum…

Her zamanki olumlu yaklaşımının…

Öğrenci dostu davranışının…

Devam edeceğini umuyorum…

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Önerim şudur:

Sadece bu sınav dönemi geçerli olmak üzere…

Adayların moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla…

Kontenjanlarda yükselmeye gidilsin...

Şartları ve sınırları zorlayacak…

Mümkün olduğu ölçüde…

Kontenjanlar bu yıl artırılsın!

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Corona musubetinden dolayı…

Yüz yüze eğitim yapamadığımız bu günlerde…

Mecburen uzaktan öğretime geçtik…

Bu durum…

Bir bakıma krizi fırsata çevirme fırsatı da sundu!

İşini layıkıyla yapan ve bunu hak eden üniversitelere…

Uzaktan eğitim veren bölümler açılmaları için izin verelim…

Böylelikle hem kontenjan artışı sağlamış oluruz…

Hem de yükseköğretimde yeni bir boyuta geçeriz!

Yine sadece bu yıla özgü olmak koşuluyla…

Hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik vb. bölümlerde…

Sıralama barajını ya esnetelim…

Ya da tamamen kaldıralım…

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Sayın Başkanım…

Genç adayların moral ve motivasyonunu yükselteme açısından…

Müjdeli haberinizi dört gözle bekliyoruz…