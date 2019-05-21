YÖK’ün bundan sonraki önceliği doktoralı insan kaynağını artırmak olacak

Doktora yapasım geldi…



Çocukların gözlerindeki ışıltıyı, sunumlarındaki özgüveni görünce benim de doktora yapasım geldi.



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Çocuklar dediğime bakmayın…

Yarının bilim insanlarından, Türkiye’nin yarınlarından, doktora öğrencilerinden söz ediyorum.



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Efendim…

YÖK’ün davetlisi olarak Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’ndeydim.

Davetin konusu “Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi”…

Konu derin, konu önemli.



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Çok verimli bir gündü, sadece ben değil salonda bulunan bin kişi de eminim aynı düşünceyi paylaşır.



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‘YÖK 100/2000 3.ÖĞRENCİ BULUŞMASI’na YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da katılacaktı. Rahatsızlığı dolayısıyla gelemedi.

Prof. Saraç bu projeye özel önem veriyor.



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Programdan sonra Prof. Saraç ile telefonda görüştüm.

Sunum yapan doktora öğrencileri kadar heyecanlı en az onlar kadar istekliydi.



“Bu çocuklar bizim geleceğimiz, onlardan çok umutluyuz. Çok samimi bir şekilde belirteyim, hepsi liyakate uygun seçildi. Bilim neyi gerektiriyorsa, sadece o gözetildi. Biz, bu çocuklarla dünyanın ilk on ekonomisi içine gireceğiz. Ülke adına onlardan çok büyük beklentilerimiz var” dedi.



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YÖK’ün ve Prof. Saraç’ın bu konuya önem vermelerinin önemli bir nedeni var!



Dünyada ve Avrupa’da doktoralı kişi sayısı her geçen gün artıyor.



2018’de Avrupa genelinde doktoralı kişi sayısı 750 bin dolaylarında, Türkiye’de ise 97 bin öğrenci doktora yapıyor.



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Doktoralı mezun sayısı Çin’de bin kişiye 2,2

ABD’de 1,7, AB’de 1,5 iken Türkiye’de ise bu oran 0,4



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Çin, Japonya ve Kore ABD ve AB’ye nazaran doktoraya, araştırmaya ve inovasyona daha çok değer veriyor.



Bunun karşılığını da teknoloji ve sanayi de fazlasıyla alıyorlar.



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206 üniversitemizde şu an itibariyle 8 milyona yakın öğrenci öğrenim görüyor.

Bu sayısal veriye nitelik ve kalitenin de eşlik etmesi gerekiyor.



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YÖK sayısal büyümeyi yakaladı.



YÖK’ün bundan sonraki önceliği doktoralı insan kaynağını nitelik ve nicelik yönünden artırmak olacak.



‘YÖK 100/2000 Projesi’ bu düşüncenin bir ürünü, sıradan bir burs program değil!

Bir Türkiye projesi, bir prestij projesi.



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Kalkınmış ülkeler arasında sıralamamızı yükseltmek için doktoralı insan kaynağımızı artırmamız şart!



Bu proje kurgusu, amacı ve süreci itibariyla ülkemiz için bir ilk emeği geçen herkesi kutlarım.



Genç bilim insanlarımızın yolları açık olsun.