Zorluklar aracılığıyla büyüyebiliriz!

“Anlatmam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz…
Gülü yetiştirir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Kişi sabır ile bulur kemali
Sabretmeyen maksudunu bulamaz…”
***
Aşık Veysel…
‘Anlatamam derdimi dertsiz insana’ türküsünde…
Ne güzel dile getirmiş…
Derdin dermanının…
Kendimizde olduğunu…
***
Hz. Mevlâna da…
Benzer tavsiyede bulunuyor…
“Her şey üzerine gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme; çünkü orası gidişatın, kaderinin değişeceği yerdir” diyor…
***
Abraham Joshua Twerski…
ABD’li bir psikiyatrist…
Stres, madde bağımlılığı, özgüven konularında uzmanlaşmış…
Bu konularda…
Altmışın üzerinde yazılmış kitabı var…
***
Stres ve stresi yönetimi hakkında…
İlginç bir örneği var…
“Geçenlerde bir diş hekimine gittim…
Muayenehanede beklerken…
Sayfalarını karıştırdığım kitapta…
‘Istakozlar nasıl büyür’ adlı bir makaleye gözüm takıldı…
Istakozların nasıl büyüdüğü…
Umurumda değil…
Ancak…
Makale ilgimi çekti…
Makale…
Istakozların sert bir kabuk içinde yaşayan…
Narin, yumuşak bir hayvan olduğunu söylüyordu…
Bu sert kabuk genişlemiyor…
Peki…
Istakoz nasıl büyüyebiliyor?
Istakoz büyüdükçe…
Sert kabuk onu sıkıştırıyor…
Istakoz kendini rahatsız ve baskı altında hissediyor…
Kendini avcı balıklardan korumak için…
Bir kayanın altına giriyor…
Kabuğunu çıkartıp atıyor ve yeni bir kabuk üretiyor…
Zamanla büyüdükçe…
Kabuk rahatsız bir hâl alıyor…
Tekrar kayanın altına giriyor…
Istakoz bunu…
Birçok kez tekrarlıyor…
Istakozun büyümesine olanak sağlayan tetikleyici…
Aynı zamanda…
Onun rahatsızlık duymasına da sebep oluyor!
Eğer…
Istakozların doktorları olsaydı…
Hiçbir zaman büyüyemezlerdi…
Çünkü…
Istakoz kendini rahatsız hisseder hissetmez…
Doktora giderdi…
Doktor ona…
Bir antidepresan verir…
Istakoz kendini iyi hissederdi…
Kabuğunu hiçbir zaman çıkartıp atmazdı!
Bence…
Stresli durumlar…
Büyümenin işareti olduğu anlardır!
Bunun…
Farkına varmamız gerekiyor!
Eğer…
Zorlukları uygun şekilde kullanırsak…
Zorluklar aracılığıyla…
Büyüyebiliriz!”
DÜNYANIN LİDERİ!
Kitabının Adı: King of the Mountain (Dağın Kralı)
Yazarı: Arnold Ludwig
Konu: 20 Yüzyılın 2000 Lideri Arasında Yapılan Bir İnceleme…
***
Kitap…
20. Yüzyıl’da…
Ülke yönetmiş politikacılarla ilgili…
Bir seri araştırmayı kapsıyor...
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Bu araştırma…
Tam 18 yıl sürüyor!
119 ülkeden…
Bin 941 lider mercek altına alınıyor…
Araştırma neticesinde…
377 devlet adamı ön plana çıkıyor…
Öne çıkan 377 lider…
1'den 31'e kadar değişen puanlar üzerinden…
200 farklı alanda değerlendiriliyor…
Değerlendirme alanlarının başında…
Askeri zaferler, sosyal yapılanma, toplumun doğasını değiştirme, ekonomik başarı, etik değerler vb. geliyor…
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Değerlendirme testi…
“Political Greatness Scale” (Siyasi Büyüklük Ölçeği) olarak tanımlanıyor…
Ludwıg: “Bunun şimdiye kadar liderler üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma olduğuna inanıyorum. Bu araştırma, siyasi liderler hakkında diğer kitaplardan daha fazla bilgi içeriyor” diyor…
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Değerlendirme neticesinde…
F. D. Roosevelt ve Mao 30’ar puan almış…
Lenin 28, Nehru 25, Fidel Castro 23, Churchill 22, Einshower 18, Kennedy 15 puan almış...
Sadece tek bir lider…
31 puanla ilk sırayı almış…
Bu lider…
“Visionary” (Öngörülü) sıfatıyla…
20. yy. ın gelmiş geçmiş…
En büyük devlet adamı unvanına layık görülmüş…
‘O lider devlet adamı kimdir’ diye sorarsanız…
Yanıt: Mustafa Kemal Atatürk!
***
Gelelim…
‘Atatürk neden listenin zirvesinde yer alıyor’ sorusunun yanıtına…
Ludwig…
Bu soruyu…
Şu şekilde yanıtlıyor:
“Atatürk’ün neler yaptığına bakmak lazım. Atatürk, Türkiye’yi kurdu, yarattı. O sadece bir ülkenin kurucusu, yaratıcısı değil, aynı zamanda Türkiye’de çok büyük sosyal değişime neden olmuş bir lider. Türkiye’yi demokrasi ile tanıştırdı. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı” diyor…
Deneyim beyni nasıl değiştirir?
Sizce zengin olanaklarda yetişen çocuklarla kısıtlı olanaklarda yetişen çocukların beyinlerinde farklılık olabilir mi? Bu farklılığın doğal sonucu ne olabilir? Bu yüzden mi daha başarılılar? Deneyimler beyinde nasıl bir iz bırakıyor?Yazının Devamı
Dezavantajlı çocuklar, avantajlı çocukları yakalayabilir mi?
Dezavantajlı ve avantajlı bölgelerde eğitim görmek çocuklar arasındaki makası gerçekten açıyor mu? Gelin bu konuda yapılan bir araştırmaya birlikte göz atalım…Yazının Devamı
‘30 Milyon Kelime Farkı’ nedir? Bugün Betty Hart ve Todd Risley tarafından gerçekleştirilen“30 Milyon Kelime Farkı” araştırmasından söz edeceğiz…Yazının Devamı
Üniversite anaokulunda başlar!
Eğitim bilimci Robinson’a göre sanat da kendi içinde bir hiyerarşiye sahip. Resim ve müzik, drama ve dans gibi gibi sanatlardan daha üstte konumlanmış. Bedensel yetenekleri ve beden eğitimini arka plana atıp öğrencinin sadece belden yukarısını eğitmeye çalışan bir sistem söz konusu. Eğitimin temel hedefi profesör yetiştirmek olan bir forma bürünmüş. Çocukları, özgün dinamik yapısını ve varoluşundan getirdiği yetenekleri yok sayarak ve bedenlerinden soyutlayarak kafalarının içinde yaşayan profesörler yetiştirmeye dönüştürüyoruz!Yazının Devamı
Freud, şöyle der: “Gerçekleştirmesi çok hayati ve güç olan üç meslek vardır; anne-baba olmak, psikolojik danışman olmak, öğretmen olmak.” Gelelim, Freud’un neden böyle dediğine...Yazının Devamı
Mevcut eğitim sistemlerine tepki olarak doğan hızla yaygınlaşan bir kavram var, okulsuz eğitim. Eğitimi belirli standartlara okul binaları içerisine sığdırmaya karşı çıkıyor!Yazının Devamı
Besteci, yazar, beş dil bilen özgür bir eğitim uzmanı… André Stern… Bu sıfatları… Bir gün bile okula gitmeden edinmiş!Yazının Devamı
Tıp fakülteleri asgari koşulları ne ölçüde karşılıyor?
YÖK… Fakültelerin eğitim ve öğretime başlaması ve sürdürebilmesi için… Birtakım asgari koşullar belirler…Tıp fakülteleri de… Bu kapsamda değerlendirilir…Yazının Devamı
“Olimpiyatların asıl amacı, kazanmak değil katılmaktır; hayatın esası fethetmek değil, iyi savaşmaktır”Yazının Devamı
Görme engelliler kanser olmaz mı?
Görme engellilerde kanser riskinin düşük olması melatonin salınımın düzenli olmasına bağlanıyor...Yazının Devamı
Hafiften bir yazı, pazar gününe uygun… Okuması kolay, anlamı derin… Bir çırpıda okunuyor, ama hemen geçilmiyor. Durup bir düşünmek gerekiyor! Aslında bu türden yazılar okul müfredatlarına da eklense ya. Hayatın ‘taa’ içinden, denenmiş, bilgece ifadeler… Bu türden yaşanmış hayat dersleri sıkıcı dersleri daha anlamlı kılmaz mı? Benim hoşuma gitti. Umarım beğenirsiniz.Yazının Devamı
Araştırma dediğin böyle yapılır!
Üniversite dediğin böyle olur… Araştırma dediğin böyle yapılır!Üniversiteyi ve araştırma yapan iki bilim insanını tebrik etmek gerekiyor...Yazının Devamı
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Endüstrileşen tıp sorgulanmalıdır!
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Az bilinen bir sistem: Renzulli Öğrenme Sistemi…Yazının Devamı
YÖK’ün bundan sonraki önceliği doktoralı insan kaynağını artırmak olacak
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Holdingleşen vakıf üniversiteleri...
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Sınavlarda gözcü olmasın (Açık kaynak sistemi ile kopya da olmaz)
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Ödüllü matematikçi İran’lı Maryam Mirzakhani 40 yaşında hayata veda etse de, kısacık ömrüne sayısız başarı sığdırdı.Yazının Devamı
Gerçek hikayeden uyarlanmıştır…
Yaşanmış olayları anlatan filmler her zaman ilgi çekmiştir…Aşağıda anlatılan olay, diğerlerinden biraz farklı…Yazının Devamı
NTV’nin gündeme getirdiği ‘Okulda ilçe seçim kurulu var, kütüphane yok!’ haberi büyük ses getirdi...Yazının Devamı
Okulda İlçe Seçim Kurulu var, kütüphane yok
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Bir başarı hikayesi: Remziye'nin Darüşşafaka ile hayata dönüşüYazının Devamı
Formasyon konusunda kafalar karışık!
Formasyon konusunda kafalar karışık!Yazının Devamı
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Bu nasıl bir ‘ek yerleştirme’dir?
Bu nasıl bir ‘ek yerleştirme’dir?Yazının Devamı
Sınıf dizilimi kırk yıl öncesi ile aynıysa ortada bir problem yok mu?
Teknoloji çağına doğmuş insanları televizyonun bile yaygınlaşmamış olduğu dönemdekine eş değer bir sınıf ortamına mahkum etmek nasıl bir eziyettir hiç aklınıza geldi mi?Yazının Devamı
Sahibinden satılık az kullanılmış vakıf üniversitesi
El değiştiren vakıf üniversiteleriYazının Devamı
Demek yine bana hasret, bana yine hüsran var…
Demek yine bana hasret, bana yine hüsran var…Yazının Devamı
Turkiye eğitim kalitesinde dünyada 99’uncu
Turkiye egitim kalitesinde dünyada 99’uncuYazının Devamı
Üniversite kontenjanları neden boş kaldı?
YÖK, YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2017 yılında boş kalan kontetenjan sayısı 214 bin, 2018 yılında ise bu sayı 128 bin minvalinde bir açıklama yaptı. Peki kontenjanlar neden boş kaldı?Yazının Devamı
Sadık Gültekin YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi
Sadık Gültekin YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.Yazının Devamı
Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?
Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. İstenen en düşük not ortalamasını üniversiteler kendisi belirler ve genelde en düşük ortalama 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.50 arasında değişir. Öğrenciler en erken 1. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz.Yazının Devamı
Dört MF puan türü bu yıl sadece SAY puan türü oldu (Peki MF-3, MF-4 puan türleri nasıl hesaplanacak?)
MF-1, MF-2, MF-3, MF-4 puan türleri yerine bu yıl sadece sayısal puanı hesaplandı. SAY sıranızı, 1,87 katsayısına bölerseniz, geçen yılki MF-4 sırasını bulmuş olursunuz. Örneğin; SAY sıranızın bu yıl 60 bin olduğunu var sayalım, 60.000/1,87= 32.086 geçen yılki MF-4 puan türününün sırasına karşılık geliyor.Yazının Devamı
Sadık Gültekin yazdı: SBS ve TEOG’da, okulların puan ve yüzdelik dilimini bilen var mı?Yazının Devamı
Öğrenciler üniversitelerden ne kadar memnun?
Öğrenciler üniversitelerden ne kadar memnun?Yazının Devamı
Birçok zorluğun bir arada yaşanacağı bir ünivesite tercih dönemi geçireceğiz
YÖK'ün TYT ve AYT yaptığı kat sayı değişikliği ile tercihlerde dört yıllık patlaması yaşanacak. Birçok zorluğun bir arada yaşandığı bir tercih dönemi geçireceğiz.Yazının Devamı
Eğitimde bir şey de düzgün gitsin!
Gün geçmiyor ki, eğitimle ilgili bir şikayet olmasın…Yazının Devamı
LGS’de yabancı dil puanları yeniden hesaplandı!
VATAN’ın 4 Temmuz Çarşamba günü ‘LGS puanlamasında sıkıntı var!’ haberi ses getirdi.Yazının Devamı
YKS tercih bilgileri... İş bulma oranı yüksek olan üniversite bölümleri hangileri?
YKS tercihleri öncesinde hafiften tercih bilgileri...Yazının Devamı
LGS puanlamasında sıkıntı var!
LGS puanlamasında sıkıntı var!Yazının Devamı
TYT’de ‘süre’, AYT’de ‘bilgi’ yetmedi!
AYT ile üniversite sınav maratonunu tamamladık. Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak, sonra tercih marotunu başlayacak.Yazının Devamı
YKS öncesi tavsiyeler: Doğru strateji sınav kazandırır!
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sadık Gültekin sınavı kazandıracak doğru stratejileri yazdı.Yazının Devamı
"Türkiye eğitim kalitesinde çok geride"
“The Spectator Index ‘Quality of Education, 2017” verilerine göre, eğitim kalitesinde Türkiye’nin Pakistan’ın bile gerisinde.Yazının Devamı
ÖSYM güncelleme yapmış! (Maç oynanırken kural değişiyor)
ÖSYM YKS'ye kısa bir süre kala güncelleme katsayı güncelleme yapıldığını açıkladı. Sadık Gültekin, adayların lehine bir güncelleme yapıldığını belirtirken, sınava çok az bir zaman kala değişiklik yapılmasını eleştirdi.Yazının Devamı
Matematik testini yapan sınavı kazanır!
Matematik testini yapan sınavı kazanır!Yazının Devamı
Sadık Gültekin yazdı: ‘Niteliksiz!’ sistem…Yazının Devamı
Bizimle yaşasalardı, böyle mi derlerdi acaba?
Eğitimden uzaklaşmayan bir haftasonu yazısı…Yazının Devamı
MSÜ Sınavı, adayları yanlış yönlendirecek!
İstemeden de olsa, ‘MSÜ Sınavı’ adayları yanlış bir beklenti içine soktu. Bir sınav, her yönüyle bir başka sınavın ‘tıpkı basım’ı olmamalı!Yazının Devamı
Sadık Gültekin YKS'yi yazdı: Bu YKS çok can yakar!Yazının Devamı
Dünyanın değişik yerlerinden ilginç eğitim bilgileri...Yazının Devamı
Eğitimin harika bir eleştirisi…
Okulu, yaratıcılığı ve özgünlüğü öldürmekle ve eğitimi kötüye kullanmakla suçlayan Williams, eğitim sistemini yerden yere vuruyor…Yazının Devamı
Sadık Hoca'dan üniversiteye girişte tüm merak edilenler: Sor - ÖğrenYazının Devamı
Üniversiteye girişte tüm merak edilenler (50 soru - 50 cevap)
Sadık Gültekin merak üniversiteye giriş sistemiyle ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı.Yazının Devamı
Hangi bölüm için kaç net? Sadık Hoca yanıtlıyor
Hangi bölüm için kaç net? Sadık Hoca yanıtlıyor.Yazının Devamı
Sadık Gültekin sorularınızı yanıtlıyor
Sadık Gültekin yeni sistemle ilgili sorularınızı yanıtlıyor.Yazının Devamı
Sadık Hoca yeni sistemle ilgili sorularınızı yanıtlıyor (Sorun cevaplasın)
Sadık Hoca yeni sistemle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. (Sorun cevaplasın)Yazının Devamı
Üniversite sınavında devrim gibi karar!
ÖSYM Başkanı Prof. Özer, Sadık Gültekin'in bu yıl ilk defa uygulanacak üniversite sınav sistemiyle ilgili sorularını yanıtladı. Özer, “TYT’de PISA gibi, TIMSS gibi yaklaşımlar geliştirebiliriz” dedi.Yazının Devamı
Açık uçlu, kısa cevaplı sorular olmayacak!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 23 Haziran’da ilk kez uygulanacak sınav sistemini Sadık Gültekin’e anlattı.Yazının Devamı
Sınavda 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi , 10 da yabancı dilden soru çıkacakYazının Devamı
YÖK, 1997 ÖSS-ÖYS sistemini taklit etti!
YÖK, 1997 ÖSS-ÖYS sistemini taklit etti! Yeni sistemle tek farkları sınav tarihleri..Yazının Devamı
Aynı puana sahip binlerce öğrenci yığılacak!
Yeni sistemde yığılmalar olur, aynı puana sahip onbinlerce öğrenci olur.Yazının Devamı
Serbest Kayıt Sistemi ile trafik rahatlar
Yılmaz, ‘basit, yalın, sade bir sistem hazırladık’ diyor...Bence sadece ‘basit’ bir sistem hazırlanmış...Yazının Devamı
Hani sistem yalınlaşmıştı, sadeleşmişti, basitleşmişti? Virgülden sonraki basamaklar önem kazanacak. Hazır olun, adayları amansız bir yarış bekliyor!Yazının Devamı
Anaokullarına da merkezi sınav koysak!
Anaokullarını da merkezi bir sınav koysak. Anaokuluna alacağımız bebeleri tam gün sınava tabii tutsak…Yazının Devamı
Hiçbir öğrenci başladığı sistemle mezun olamadı
Hiçbir öğrenci başladığı sistemle mezun olamadı...Yazının Devamı
Sadık Gültekin yeni sistemi yazdı.Yazının Devamı
Yeni sınav sistemi üzerine her gün bir ayrıntı
Bu satırları yazarken yeni bir açıklama oldu mu, onu bilmiyorum!.. Olduysa şayet, biz de yarın yeni bir açıklama yaparız…Yazının Devamı
Yeni sisteme selam, ders çalışmaya devam!
5 farklı sınav günü, 6 farklı sınav, 18 farklı puan türü, 2 milyon 200 bin farklı aday…Yazının Devamı
'Kıt düşünce' serüveni nasıl başladı?
Dünya ‘tek boyutlu’ düşünmüyordu!Yazının Devamı
"Yapay zekalı avukatlar gerçek avukatların yerini alacak gibi gözüküyor"
Amerikalı BakerHostetler adlı avukatlık bürosu, yapay zekalı avukat Ross’u işe aldı. Böyle giderse, yapay zekalı avukatlar gerçek avukatların yerini alacak gibi gözüküyor.Yazının Devamı
Yeni müfredatla birlikte lise biyoloji dersinde yer alan ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesi kaldırılarak yerine ‘Canlılar ve Çevre’ isimli yeni bir ünite getirildi.Yazının Devamı
Sınav kaygısı mı? (Güldürmeyin beni)
Sınav kaygısı, eğitim öğretimin her kademesinde öğrenci üzerinde bir baskı oluşturuyor.Yazının Devamı
Şu anda ‘ÖSYM’nin bir başkanı var mı, yok mu’ inanın bilmiyorum. İstifası kabul edildi mi, edilmedi mi inanın onu da bilmiyorum!Yazının Devamı
TEOG kalktı, yeni sistem ne olacak? (Okulda başarı önemli ama yetmez)
TEOG kalktı. Liseye girişte başka bir yöntem uygulanacak. Peki yeni sistem nasıl olmalı, nasıl olmamalı? Sadık Gültekin yazdı.Yazının Devamı
Yıl 1938. Türkiye Cumhuriyeti eğitim atılımı içinde. Köy Enstitüleri bu atılımın kilometre taşlarından olacak. Ama olanaklar kısıtlı…Yazının Devamı
Sayıları, rakamları ve oranları bu kadar çok sevmemize rağmen, sınavlarda matematik sonuçlarımız neden kötü?Yazının Devamı
Şizofreni hastası öğretmenlik yapabilir mi?
Şizofreni hastası öğretmenlik yapabilir mi? ‘Şizofrenik bozukluk’ taşıyan bir kişinin devlet memuru olması, almış olduğu sağlık kurulu raporuna göre şekilleniyor. Memurluk için genel bir yasak söz konusu değil, çalışacağı işe bağlı olmak koşuluyla bu konuda bir yasak yok.Yazının Devamı
Motive olmanın ilacı yok, aşısı yok, serumu yok… Olman gerekiyorsa, olacaksın!Yazının Devamı
‘Çocuğum çok zeki, ama çalışmıyor…’
‘Kalite, bir ahlak felsefesidir’
Başlıktaki söz, Armand V. Fiegenbaum’a ait…Yazının Devamı
Kusurlara odaklanmak güveni zedeliyor!
Kusurlara odaklanmak güveni zedeliyor!Yazının Devamı
"Kalite, bir ahlak felsefesidir"
Başlıktaki söz, Armand V. Fiegenbaum’a ait… Fiegenbaum, ‘Toplam Kalite Kontrolü’ kavramının yaratıcısı… Kaliteyi güzel özetlemiş… ‘Kalite, herkesin işi olduğu için, hiç kimsenin işi haline de gelebilir!’ diyor… Yaptığın iş her neyse, baştan sona kadar kaliteye önem vereceksin!Yazının Devamı
Farklı olacaksın, fark yaratacaksın…Yazının Devamı
Bir garip üniversite hikayesi…
‘Rektör’e n’oldu?’ derseniz. Söyleyeyim, protokol eşliğinde cezaevine konuldu!Yazının Devamı
Hiç mi merak etmedin, hiç mi dikkatini çekmedi? (Manisa'nın beyaz fili)
‘Beyaz Fil’, Manisa'nın en eski yapılarından biri, adeta bu sehrin silüeti… Şehirdeki herkesin bildiği bir yer. Tüm yer tariflerinde baz alınan bir yer olma özelliği de var.Yazının Devamı
Doğru CV nasıl hazırlanır? (Doğru CV hazırlamanın incelikleri)
4x4’lük eleman aranıyor! Ne zor iştir Özgeçmiş (CV) hazırlamak. Özellikle de ilkini.Yazının Devamı
'Mazeretim var' demeden bu adamı tanıyın
Kolsuz ve bacaksız doğan bir adamın ilham veren öyküsüYazının Devamı
İrfan Töreci, sınavda Y-ÖSS-SAY-2'den 372 puan alarak Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ni kazandı. Türkiye birincisinden 8 puan eksik, ilk 2 binde...Töreci ailesi 12 nüfuslu, anne baba ve 10 çocuk...Yazının Devamı
‘Keşke’ özlem ya da pişmanlık bildiren bir bağlaç…Yazının Devamı
Günlerden 1 Eylül 2010 Çarşamba…Yazının Devamı
Bu yazı, ders çalışmayanlara ithaf olunur!
Bu yazı, ders çalışmayanlara ithaf olunur!Yazının Devamı
İş hayatına atılmadan önce referansınız var mı? Yeterli mi? Farklı olmak, fark yaratmak gerekiyor. Bunun da yolları var, arayıp bulmak gerekiyor.Yazının Devamı
II. Meşrutiyet döneminde iki defa Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) görevine iki kez getirilen Emrullah Efendi, yakın geçmiş Türk eğitim hayatının önemli şahsiyetlerinden birisidir.Yazının Devamı
Başarısızlığın nedeni sadece öğretmen adayları mı? (KPSS ÖABT)
KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sonuçları açıklandı. Sınavda netlerin düşük olmasının birçok nedeni var, bunların en belirgin nedenleri arasında atamalarda sözlü mülakatların baz alınması gösterilebilir.Yazının Devamı
‘Vallahi bunu ben soylemedim’ deyip, önce kendimi bir garantiye alayım, sonra da konuyu açıklamaya çalışayım…Yazının Devamı
Sen de globalleşen dünyada yerini al!
‘Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programları’, 14-18 yaş grubunda yer alan lise öğrencilerine yurt dışındaki okullarda unutulmaz bir deneyim sunuyor.Yazının Devamı
‘Eğitim şart!’ diyoruz, ama önceliğimiz farklı…
Kalkınma, sadece ekonomik büyüme olarak anlaşılmamalı. Petrolün bulunduğu birçok ülke, yetişmiş insan gücüne sahip olmadığı için bu kaynaklarından yeterince yararlanamıyor.Yazının Devamı
Türkiye eğitime katılım oranı en düşük üçüncü ülke
OECD’nin ‘Bir Bakışta Eğitim’ raporuna göre, Türkiye eğitime katılım oranı en düşük üçüncü ülke… Türkiye ‘okula devamsızlık’ sıralamasında 55’lik oranla ilk sırada yer aldı.Yazının Devamı
ÖSYM’nin başka sınavlarda da benzer hataları var mı?Yazının Devamı
Müfredatta değil, üründe sorun var
Eğitim alanında istenen düzeye gelememiş olmamız, müfredat olarak benimsenen eğitim anlayışı seçiminden değil, ürünün yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyor.Yazının Devamı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, görevini bıraktı. Demir “ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım” dedi.Yazının Devamı
Kayıt döneminde ücretli bölümleri kazanan indirim istiyor, burslu programları kazanan daha da burs istiyor, istiyor da istiyor… Neden böyle, neden kimse elindeki ile yetinmiyor?Yazının Devamı
Eğitimdeki sorunların ilacı: STEM
Eğitimdeki sorunların ilacı: STEMYazının Devamı
Köy Enstitüleri: Anadolu’da bir aydınlanma serüveni
Köy Enstitüleri: Anadolu’da bir aydınlanma serüveniYazının Devamı
OKS, LYS, SBS, TEOG, ÖSS, YGS, LYS ve diğerleri
OKS, LYS, SBS, TEOG, ÖSS, YGS, LYS ve diğerleriYazının Devamı
ABD ve Almanya'dan iki eğitim farkı örneğiYazının Devamı
Eğitimde anlam veremediğim şeyler
'Staj biter Behlül gider!' ile bu iş olmaz
‘Staj biter, Behlül gider’ misali bu iş olmaz!Yazının Devamı
Diploma önemli peki ya çalışmak?
Diploma önemli, diplomadaki not tabii ki önemli, bunların önemsiz olduğunu kimse iddia edemez.Yazının Devamı
"Türkiye'nin eğitimde yıldızı neden parlamıyor? "
Her alanda yıldızının parladığı söylenen Türkiye’nin, eğitimde yıldızı neden parlamıyor, PİSA sınavlarında neden son sıraların müdavimiyiz?Yazının Devamı
Sınavı kazandınız, ya sonrası?
Üniversiteden mezun olan öğrenciler iş dünyasına adım atarken nelere dikkat etmeli?Yazının Devamı
Milli Eğitim Bakanı: Biraz insaf istiyoruz!
Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredata ilişkin eğitim editörleriyle bir toplantı yaptı.Yazının Devamı
Türkiye okuma alışkanlığında, dünyada 86’ncı sıradayız. Dünyada kişi başına kitap harcaması 1.3 dolarken, Türkiye'de ise bu rakam 25 sent.Yazının Devamı
Tercih döneminde ‘Siri, hangi bölümü seçmeliyim?’ diye soran Türk öğrenci oldu mu? Eminim, bu soruya Siri’nin yanıtı şöyle olurdu: “Tercih yapma, değmez!”Yazının Devamı
Pi sayısı hangi rakamla başlar?
Zimbabve’de kontenjanlar neden boş kaldı?
Bir iki gündür, (+263) kodlu bir numara sürekli beni arayıp duruyor; önce bir anlam veremedim, ama sürekli arıyor.Yazının Devamı
Çok beğendiğim bir slogan var: “Meslek Lisesi Memleket Meselesi”...Yazının Devamı
Vakıf üniversitelerinin doluluk oranları
Sandıklar açılınca, seçmen siyasi partilere bir mesaj verir, “bizimlasın” der veya “bizimla değilsin” der; üniversite sonuçları açıklanınca, mesajı bu kez üniversite adayları verdi, hem de en sertinden: “bizimla değilsiniz!” dedi…Yazının Devamı
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı…Yazının Devamı
Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu
Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan çok daha farklı, somut bilgiler verdik sizlere. Tercihlerle ilgili teknik bilgileri verdik, bunlarda sorun yok; ancak hem üniversiteler hem de bölümlerle ilgili bilinçli tercih yapmanız için çok sağlam istatistikler yayınladık.Yazının Devamı
İdeal üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır?
Üniversite tercihleri başladı. Adaylar zor bir sürecin içinde. Peki ideal tercih listesi nasıl hazırlanır?Yazının Devamı
Çift Anadal (ÇAP), Yandal nedir? Çift ya da Yandal programına devam etmek için şartlar nelerdir?Yazının Devamı
Üniversite tercihi yapacak meslek lisesi öğrencileri dikkat!
Üniversite tercihi yapacak olan meslek lisesi öğrencileri lisans programlarına ek yerleştirme puanları ile yerleştirilmeyecekler.Yazının Devamı
Üniversite kontenjanlarında artış var
Bu yıl üniversite kontenjanlarında geçen yıla göre yaklaşık 58 bin 284 artış var. Lisans programlarında 473 bin 776, önlisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak.Yazının Devamı
Üniversite tercihlerinde ailelere tavsiyeler
Üniversite tercihlerine az bir zaman kala Sadık Gültekin ebeveynlere uyarılarda bulundu.Yazının Devamı
Üniversite tercihinde adaylar kaçıncı tercihine yerleşiyor?
LYS sonuçlarını ardından üniversiteye girişte son aşama olan tercih döneminde olan adaylar karar aşamasında. Peki öğrencilerin tercihlerinde popüler olan bölümler hangisi? Adaylar üniversite tercihinde en çok neyi önemsiyor?Yazının Devamı
Üniversite tercihinde yerleştirmede eşit puan alan adaylara nasıl işlem yapılır?
Üniversite tercihinde okul birincileri nasıl yerleşiyor? Yerleştirmede eşit puan alan adaylara nasıl işlem yapılıyor? Sadık Gültekin ile adım adım tercih listesi hazırlama.Yazının Devamı
Üniversite tercihinde puanı değil sıralamayı kullanın!
Üniversite tercihleri başlıyor. Öğrencilerin kafası karışık. Tercih yaparken sıralamanın önemi ne? Bir bölümü üst sıraya yazmak avantaj sağlar mı? Ölü tercih nedir?Yeni açılan bölümler nereye yazılır? Sadık Gültekin'den tercihler hakkında merak edilen soruları yanıtladı.Yazının Devamı
LYS'de netler yükseldi? Peki tercihleri nasıl etkileyecek?
2017 LYS'de geçen yıla oranla netler yükseldi. Peki netlerin yükselmesi ne anlama geliyor?Yazının Devamı
Üniversitelerin girişimcilik sıralaması
LYS sonuçları sonrası adaylar üniversite tercihleri öncesinde hangi kriterlere bakıyor. Bugün üniversitelerin gelişim ve yenilikçilik sıralamasını gösteren bir liste var.Yazının Devamı
Üniversite tercihinde hangi üniversiteler
LYS sonuçları bugün açıklandı, her şeyden önce sonuçlar hayırlı olsun, inşallah sonuçlar beklentilerinizi karşılar. Bundan sonra tercih telaşı var. Bu sıkıntılı süreçte yalnız değilsiniz, yanınızda olacağız. Ayın 20’sine kadar sizlere rehberlik edeceğiz, bilgi ve deneyimimizi sizlere aktarmaya çalışacağız.Yazının Devamı
Lise seçimi, bir bakıma üniversite seçimi anlamına geliyor. Tabii ki tek amaç üniversite sınavı değil, zaten lisenin amacı bu değil ya da sadece bu olmamalı.Yazının Devamı