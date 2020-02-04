Zorluklar aracılığıyla büyüyebiliriz!

“Anlatmam derdimi dertsiz insana

Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez

Derdim bana derman imiş bilmedim

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz…



Gülü yetiştirir dikenli çalı

Arı her çiçekten yapıyor balı

Kişi sabır ile bulur kemali

Sabretmeyen maksudunu bulamaz…”

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Aşık Veysel…

‘Anlatamam derdimi dertsiz insana’ türküsünde…

Ne güzel dile getirmiş…

Derdin dermanının…

Kendimizde olduğunu…

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Hz. Mevlâna da…

Benzer tavsiyede bulunuyor…

“Her şey üzerine gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme; çünkü orası gidişatın, kaderinin değişeceği yerdir” diyor…

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Abraham Joshua Twerski…

ABD’li bir psikiyatrist…

Stres, madde bağımlılığı, özgüven konularında uzmanlaşmış…

Bu konularda…

Altmışın üzerinde yazılmış kitabı var…

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Stres ve stresi yönetimi hakkında…

İlginç bir örneği var…

“Geçenlerde bir diş hekimine gittim…

Muayenehanede beklerken…

Sayfalarını karıştırdığım kitapta…

‘Istakozlar nasıl büyür’ adlı bir makaleye gözüm takıldı…

Istakozların nasıl büyüdüğü…

Umurumda değil…

Ancak…

Makale ilgimi çekti…

Makale…

Istakozların sert bir kabuk içinde yaşayan…

Narin, yumuşak bir hayvan olduğunu söylüyordu…

Bu sert kabuk genişlemiyor…

Peki…

Istakoz nasıl büyüyebiliyor?

Istakoz büyüdükçe…

Sert kabuk onu sıkıştırıyor…

Istakoz kendini rahatsız ve baskı altında hissediyor…

Kendini avcı balıklardan korumak için…

Bir kayanın altına giriyor…

Kabuğunu çıkartıp atıyor ve yeni bir kabuk üretiyor…

Zamanla büyüdükçe…

Kabuk rahatsız bir hâl alıyor…

Tekrar kayanın altına giriyor…

Istakoz bunu…

Birçok kez tekrarlıyor…

Istakozun büyümesine olanak sağlayan tetikleyici…

Aynı zamanda…

Onun rahatsızlık duymasına da sebep oluyor!

Eğer…

Istakozların doktorları olsaydı…

Hiçbir zaman büyüyemezlerdi…

Çünkü…

Istakoz kendini rahatsız hisseder hissetmez…

Doktora giderdi…

Doktor ona…

Bir antidepresan verir…

Istakoz kendini iyi hissederdi…

Kabuğunu hiçbir zaman çıkartıp atmazdı!

Bence…

Stresli durumlar…

Büyümenin işareti olduğu anlardır!

Bunun…

Farkına varmamız gerekiyor!

Eğer…

Zorlukları uygun şekilde kullanırsak…

Zorluklar aracılığıyla…

Büyüyebiliriz!”



DÜNYANIN LİDERİ!

Kitabının Adı: King of the Mountain (Dağın Kralı)

Yazarı: Arnold Ludwig

Konu: 20 Yüzyılın 2000 Lideri Arasında Yapılan Bir İnceleme…

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Kitap…

20. Yüzyıl’da…

Ülke yönetmiş politikacılarla ilgili…

Bir seri araştırmayı kapsıyor...

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Bu araştırma…

Tam 18 yıl sürüyor!

119 ülkeden…

Bin 941 lider mercek altına alınıyor…

Araştırma neticesinde…

377 devlet adamı ön plana çıkıyor…

Öne çıkan 377 lider…

1'den 31'e kadar değişen puanlar üzerinden…

200 farklı alanda değerlendiriliyor…

Değerlendirme alanlarının başında…

Askeri zaferler, sosyal yapılanma, toplumun doğasını değiştirme, ekonomik başarı, etik değerler vb. geliyor…

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Değerlendirme testi…

“Political Greatness Scale” (Siyasi Büyüklük Ölçeği) olarak tanımlanıyor…

Ludwıg: “Bunun şimdiye kadar liderler üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma olduğuna inanıyorum. Bu araştırma, siyasi liderler hakkında diğer kitaplardan daha fazla bilgi içeriyor” diyor…

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Değerlendirme neticesinde…

F. D. Roosevelt ve Mao 30’ar puan almış…

Lenin 28, Nehru 25, Fidel Castro 23, Churchill 22, Einshower 18, Kennedy 15 puan almış...

Sadece tek bir lider…

31 puanla ilk sırayı almış…

Bu lider…

“Visionary” (Öngörülü) sıfatıyla…

20. yy. ın gelmiş geçmiş…

En büyük devlet adamı unvanına layık görülmüş…

‘O lider devlet adamı kimdir’ diye sorarsanız…

Yanıt: Mustafa Kemal Atatürk!

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Gelelim…

‘Atatürk neden listenin zirvesinde yer alıyor’ sorusunun yanıtına…

Ludwig…

Bu soruyu…

Şu şekilde yanıtlıyor:

“Atatürk’ün neler yaptığına bakmak lazım. Atatürk, Türkiye’yi kurdu, yarattı. O sadece bir ülkenin kurucusu, yaratıcısı değil, aynı zamanda Türkiye’de çok büyük sosyal değişime neden olmuş bir lider. Türkiye’yi demokrasi ile tanıştırdı. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı” diyor…