Kolesterol tedavisinde yeni dönem: Risk odaklı yaklaşım

Kolesterol çoğu zaman tek bir sayı gibi konuşulsa da aslında öyle değildir. En sık duyduğumuz değerlerden LDL, damar duvarında birikme eğilimi nedeniyle “kötü kolesterol” olarak bilinir ve kalp damar hastalığı riskiyle en yakından ilişkilendirilen başlıklardan biridir.

HDL ise “iyi kolesterol” olarak anılır; ancak bugün yalnızca HDL’nin yüksek olmasına bakarak kişinin korunduğunu söylemek yeterli değildir. Trigliserid, özellikle metabolik bozukluklar, insülin direnci ve fazla kilo ile birlikte önem kazanan başka bir yağ türüdür. Bir de standart testlerde her zaman öne çıkmayan, daha çok genetik olarak belirlenen Lp(a) vardır; bu değer bazı kişilerde riski beklenenden daha yüksek hale getirebilir. Yani lipid bozukluklarını değerlendirirken tek bir test değil, bütün tabloya bakmak gerekir.

Bu nedenle kolesterol tedavisinde yeni bir anlayış öne çıkmakta. Sadece “kolesterol yüksek mi, değil mi?” sorusundan çok, ‘kişinin toplam kalp-damar riski nedir?’ sorusu daha çok önem kazanmakta. Çünkü aynı LDL düzeyi, iki farklı kişide aynı anlamı taşımayabilir. Daha önce kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, bypass olmuş, diyabeti ya da böbrek hastalığı olan biriyle, başka belirgin risk faktörü bulunmayan bir kişiyi aynı şekilde değerlendirmek doğru olmaz.

Bu değişimin en önemli sonuçlarından biri, özellikle yüksek ve çok yüksek riskli hastalarda LDL hedeflerinin daha düşük hale gelmiş olmasıdır. Son yıllarda güncel bilgiler, LDL ne kadar erken ve ne kadar uygun düzeye indirilirse, uzun vadede kalp krizi ve inme riskinin o kadar fazla azaltılabildiğini gösteriyor. Bu nedenle bugün çok yüksek riskli hastalarda LDL hedefleri daha düşük tutuluyor. Yani kardiyovasküler risk ne kadar yüksekse, LDL kontrolü de o kadar yoğun olmalı.

Burada amaç yalnızca laboratuvar sonucunu düzeltmek değildir. Asıl amaç, damar duvarındaki hastalık sürecini yavaşlatmak, yeni kalp damar olaylarını önlemek ve kişinin uzun dönem riskini azaltmaktır. Bu nedenle tedavinin temelini aslında yine yaşam tarzı oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolü, sigaradan uzak durmak ve uyku düzenine dikkat etmek her zaman önemini korur. Ancak özellikle yüksek riskli kişilerde yalnızca yaşam tarzı önerileriyle yetinmek çoğu zaman faydalı olmaz.

İlaç tedavisinin temel taşı bugün de ‘statin’ grubu dediğimiz ilaçlardır. Bunun nedeni sadece LDL’yi düşürmeleri değil, aynı zamanda kalp krizi ve inme gibi olayları azaltmalarıdır. Ancak günümüz yaklaşımı artık tek ilaçla sınırlı değildir. Hedefe ulaşılamıyorsa ya da hasta yüksek dozları tolere edemiyorsa, tedaviye ek ilaçlar eklenebilmektedir. Böylece tedavi daha esnek, daha güçlü ve daha kişiselleştirilmiş hale gelmektedir. Yani artık gğncel yaklaşım, “ilaç verelim ve sonucu bekleyelim” çizgisinden daha ileriye geçmiş durumda.

Bu yeni yaklaşımın önemli başlıklarından biri de Lp(a)’dır. Çünkü bazen klasik kolesterol testleri çok çarpıcı görünmese bile, kişinin gerçek riski beklenenden daha yüksek olabilir. Lp(a), büyük ölçüde genetik olarak belirlenen ve damar hastalığı riskini bağımsız olarak artırabilen bir lipoproteindir. Özellikle ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olanlarda, beklenenden erken damar hastalığı gelişen kişilerde ya da risk hesabı ile klinik tablo arasında uyumsuzluk bulunan durumlarda bu değer daha da önem kazanır ve mutlaka araştırılmalıdır.

Lp(a)’nın pratikteki değeri, bazı hastalarda risk tablosunu sessizce ağırlaştırabilmesidir. Yani LDL çok yüksek görünmese bile, yüksek Lp(a) nedeniyle kişinin toplam riski aslında düşündüğümüzden fazla olabilir. Bu durumda tedavi yaklaşımı yeniden gözden geçirilir ve LDL düşürücü strateji daha dikkatli planlanır. Yani bazen mesele sadece kolesterolün yüksek olup olmaması değil, görünmeyen ek risklerin bulunup bulunmamasıdır.

Günümüzde kolesterol tedavisinde bir başka değişim de tedavi kararlarının daha erken ve daha kararlı verilmesini içermekte. Özellikle riski yüksek kişilerde “bir süre daha bekleyelim” anlayışı yerini daha aktif bir korunma yaklaşımına bırakmıştır. Çünkü damar hastalığı çoğu zaman sessiz ilerler; ilk belirti bazen doğrudan kalp krizi ya da inme olabilir. Bu nedenle risk yüksekse, tedavi de geciktirilmeden planlanmalıdır.

Yani aslında kolesterol tedavisi herkese standart bir yaklaşımı uygulamayı içermemekte, kimi hastada yaşam tarzı değişikliği ön plandadır, kiminde statin yeterlidir, kiminde ise daha baştan kombine tedavi gerekir. Kimin ne kadar risk taşıdığı, hedef LDL düzeyi, ilaca toleransı, eşlik eden hastalıkları ve gerektiğinde Lp(a) gibi ek belirteçler birlikte değerlendirilmelidir.

Bir noktayı da özellikle vurgulamak gerekir: Bitkisel ürünler, vitaminler ya da sosyal medyada sıkça önerilen “doğal çözümler”, maalesef kanıta dayalı lipid tedavisinin yerini çoğunlukla tutamayabiliyor. Bazı destekler ilgi çekici görünse de, kalp krizi ve inme riskini azaltma açısından tıbbi tedavilerin yerine geçtiklerini söylemek mümkün değildir. Bu nedenle kolesterol tedavisinde karar verirken kişisel yorumlarla değil, tıbbi değerlendirmeyle ilerlemek gerekir.

İlaç dışı düzenlemede de etkili ve uygulanabilir hiç yok değil aslında. Doymuş yağdan zengin beslenmeyi azaltmak, sebze, baklagil, tam tahıl ve liften zengin bir beslenme düzenini benimsemek, fazla kilo varsa kalıcı kilo kaybı sağlamak, düzenli fiziksel aktiviteyi hayatın parçası haline getirmek, sigaradan uzak durmak ve sağlıklı uyku alışkanlıklarını korumak, kolesterol yönetiminde tedaviyi destekleyen temel adımlardır. Bu yaklaşım ilaçların yerine geçen bir seçenek olarak değil, doğru hastada doğru tedaviyi güçlendiren bir temel olarak görülmelidir.

Sonuç olarak kolesterol tedavisinde güncel bilimsel yaklaşım risk odaklı yönetimdir. Yani tedavi planlamasında yalnızca rakama değil, aslında hastanın risk profilini değerlendirmek gerekir. Hedefimiz sadece LDL’yi düşürmek değil; bunu doğru hastada, doğru hedefe, doğru yöntemle yaparak kalp ve damar sağlığını uzun vadede korumaktır. Bu da ancak kişiselleştirilmiş, dengeli ve bilimsel bir yaklaşımla mümkündür.