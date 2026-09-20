Melatonin kalp sağlığını etkiler mi?

Melatonin aslında doğal bir hormon

Melatonin bir uyku ilacı değil, vücudumuzun karanlıkla birlikte ürettiği ve uyku-uyanıklık düzenini yöneten doğal bir hormon. Çok kullanan var. Kalp ameliyatlarından sonra hastalarımızda sağlıklı uyku düzeninin sağlanmasında biz de önerebiliyoruz. Ancak bir maddenin vücudumuzda doğal olarak bulunması, dışarıdan ve uzun süre alındığında mutlaka zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Melatoninin kalp yetmezliği gelişimi ile ilişkili olabileceğini bildiren çalışma 2025 yılında New Orleans’ta düzenlenen ‘American Heart Association’ kongresinde sunuldu. Çalışmada kronik uykusuzluk tanısı bulunan yüz binden fazla yetişkinin sağlık kayıtları incelendi. Katılımcıların yarısında en az bir yıllık melatonin kullanımı mevcuttu. Beş yıllık takip sonunda yeni kalp yetersizliği tanısı uzun süre melatonin kullananlarda daha fazla saptandı. Bu dikkat çekici bir bulgu. Fakat çalışmanın bize ne söylediği kadar ne söylemediği de önemli.

Melatonin kalp yetersizliğine neden oluyor diyebilir miyiz?

Hayır. Bu araştırma, geriye dönük sağlık kayıtlarına dayanan gözlemsel bir çalışma. Üstelik henüz ayrıntılı bir tam makale olarak hakem değerlendirmesinden geçmiş değil; bir kongre bildirisi niteliğinde. Araştırma bir ilişki gösteriyor, neden sonuç ilişkisini kanıtlamıyor.

Melatonin kullanan kişilerde uykusuzluk daha ağır olabilir. Bu kişilerde depresyon, kaygı bozukluğu, obezite, uyku apnesi veya başka kronik hastalıklar daha sık bulunabilir. Bu durumların bir kısmı hem melatonin kullanımını hem de kalp yetersizliği riskini artırabilir.

Kullanılan melatoninin dozu, alınma saati ve hastaların ürünü gerçekten ne kadar düzenli kullandığı da bilinmiyor. Kısacası bu çalışma melatonini suçlu ilan etmiyor. Ancak çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor, kronik uykusuzluk çeken hastalar ile kalp hastalıkları arasında kuvvetli bir ilişki mevcut.

Melatoninin kalp için olumlu etkileri olabilir mi?

Melatoninle ilgili veriler aslında çoğunlukla kalp sağlığını destekler nitelikte. Melatonin yalnızca uyku zamanını belirleyen bir hormon değil. Aynı zamanda antioksidan ve iltihabı azaltıcı özelliklere sahip. Damar iç yüzeyini oluşturan hücrelerin işlevini, gece kan basıncı düzenini, otonom sinir sistemini etkileyebileceği düşünülüyor. Yakın tarihli önemli çalışmalarda melatonin kullananlarda tansiyon kontrolü ve kolesterol üzerine olumlu etkiler saptandı. Dolayısıyla elimizde olumlu biyolojik sinyaller var. Fakat melatoninin kalp krizi, inme, kalp yetersizliği veya kardiyovasküler ölümü azalttığını gösteren güçlü klinik kanıt henüz yok.

Asıl sorun uzun süreli kullanımda

Melatoninin kısa süreli ve uygun amaçla kullanımında bugüne kadar belirgin bir ciddi güvenlik sorunu gösterilmiş değil. Mevcut veriler, kısa süreli kullanımın çoğu yetişkin için genel olarak güvenli olduğunu göstermekte. Asıl belirsizlik, melatoninin aylarca veya yıllarca, özellikle her gece düzenli kullanılmasının uzun dönem sonuçlarıyla ilgili.

Bu noktada çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekmekte fayda var. Çok uzun süreli melatonin kullanımının etkileri belirsizlik içeriyor ancak sağlıklı uykunun ve kronik uykusuzluğun önemi kalp sağlığı açısından çok net. Yetersiz ve düzensiz uyku; stres hormonlarını ve sempatik sinir sistemi aktivitesini artırabilir, kan basıncını yükseltebilir, kilo kontrolünü ve kan şekeri dengesini bozabilir. Bu nedenle sağlıklı uyku, Amerikan Kalp Derneği’nin kalp sağlığını korumak için belirlediği ölçütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yetişkinlerin genel olarak gecede 7–9 saat uyuması öneriliyor. Burada sağlığımız için kronik uykusuzluk problemi aslında ön planda önemli olan, bu problem için kullanılan ilaçların başarısı veya olası yan etkileri değil. Bu nedenle kronik bir uyku problemini yıllarca yalnızca bir takviyeyle örtmeye çalışmak çok da sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir. Öncelikle deneyebileceğimiz bazı sağlıklı adımlar da var.

Melatonin dışında sağlıklı uyku için beş doğal adım

1. Uyku saatlerinizi düzenleyin

Hafta sonları dahil mümkün olduğunca aynı saatlerde yatıp kalkın. Özellikle sabah kalkış saatinin düzenli olması biyolojik saatin kurulmasına yardımcı olur.

2. Işığı doğru zamanda kullanın

Sabah doğal gün ışığına çıkın. Akşam ise parlak ışıkları ve yatmadan önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını azaltın. Böylece vücudun kendi melatoninini doğru zamanda üretmesini destekleyebilirsiniz.

3. Düzenli egzersiz yapın

Tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi düzenli egzersizler uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ve uyku kalitesini artırabilir. Ancak yatmadan hemen önce yapılan yoğun egzersiz bazı kişilerde uyanıklığı artırabileceği için fiziksel aktiviteyi mümkünse gün içine yerleştirin.

4. Kafein, alkol ve ağır yemeklere dikkat edin

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kafeini azaltın. Alkol başlangıçta uyku veriyor gibi görünse de gece uykusunu bölebilir. Ağır yemekleri de yatma saatine bırakmayın.

5. Uyku ortamını hazırlayın

Yatak odasını karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatağı telefonla çalışılan veya televizyon izlenen bir alan değil, uyku alanı haline getirin. Uyumadan önce kitap okumak da vücudun uykuya hazırlanmasını kolaylaştırabilir.

Bütün bunlara rağmen uykusuzluk devam ediyorsa veya horlama, uykuda nefes durması, sabah baş ağrısı ve gündüz uyuklama varsa çözüm daha fazla melatonin almak değildir. Uyku apnesi ve diğer uyku bozuklukları araştırılmalıdır.

Sonuç olarak kaliteli uyku kalp sağlığımız için çok değerli, uyku düzeni bozukluklarında kısa süreli melatonin kullanımında bir sakınca görülmemekte, ancak uyku probleminiz kronik ise konuyu sadece uzun süre melatonin takviyesi almak şeklinde değerlendirmeden önce daha farklı ve doğal çözümler planlayabilirsiniz, ancak sorun hala devam ediyorsa uyku bozuklukları açısından kontrol olmanız gerekebilir.