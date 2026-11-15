Yeni nesil obezite ilaçları ve kalp sağlığı: Kullanırken nelere dikkat edelim?

Bu durum aslında yeni nesil zayıflama ilaçlarının faydalarını göz ardı etmemize neden olacak düzeyde değil. Ancak tabiki, bize her ilaçta olduğu gibi bunların da faydalarıyla olası risklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü uygun hastalarda bu tedaviler, kilo kaybının yanında kalp ve damar sağlığı açısından da önemli yararlar sağlamakta. Peki bu ilaçları kullanırken kalp sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

Obezite kalbi nasıl etkiliyor?

Öncelikle, obezite özellikle kalbin iş yükünü artırırken yüksek tansiyon, insülin direnci, tip 2 diyabet ve kan yağlarındaki bozuklukların gelişimini kolaylaştırıyor, metabolizmayı ve iltihabi süreçleri etkileyerek damar hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Uyku apnesi, ritim bozuklukları ve kalp yetersizliği de obeziteyle yakından ilişkili sorunlar. Bu nedenle obezite tedavisinde amaç; kilo kaybıyla birlikte metabolik sağlığı ve uzun vadeli kalp-damar riskini iyileştirmek aslında.

Bu ilaçlar neler, nasıl etki ediyor?

Liraglutid ve semaglutid, bağırsaklardan salgılanan GLP-1 adlı hormonun etkisini taklit ediyor ve iştahı azaltıyor, tokluk hissini artırıyor, mide boşalmasını yavaşlatıyor ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bir diğeri; tirzepatid ise hem GLP-1 hem de GIP adlı hormonların etkileri üzerinden çalışıyor. Ancak bu ilaçların kullanım alanları, dozları ve uygun oldukları hasta grupları aynı değil. Tedavi seçimi, kişinin kilosuyla birlikte kalp ve böbrek sağlığına, diyabet durumuna ve kullandığı diğer ilaçlara hekim gözetiminde göre yapılmalı.

Kalp sağlığı açısından ne tür faydalar sağlıyorlar?

Bu konuda elimizde çok sayıda bilimsel veri var. Önceden kalp-damar hastalığı bulunan, fazla kilolu veya obezitesi olan ancak diyabeti bulunmayan 17 binden fazla kişinin incelendiği bir araştırmada bu ilaçlar, kalp-damar kaynaklı ölüm, kalp krizi veya inmeden oluşan ortak riski yüzde 20 azalttı. Bu sonuç belirli bir yüksek risk grubunda elde edildi; her kullanıcıda aynı faydanın sağlanacağı anlamına gelmiyor. Obezitesi ve kalp yetersizliği bulunan 529 kişinin katıldığı başka bir araştırmada ise bu ilaçların kullanımı, hastaların yakınmalarını ve fiziksel kısıtlılıklarını azaltıp egzersiz kapasitesini iyileştirdi. Benzer özelliklerdeki 731 hastanın incelendiği bir araştırmada ise kalp-damar kaynaklı ölüm veya kalp yetersizliğinin kötüleşmesi risklerini azalttığı tespit edildi. Güncel veriler, bu ilaçların kalp sağlığı üzerine olan faydalarının kalp-damar yalnızca verilen kiloya bağlı olmayabileceğini de düşündürüyor.

Bu veriler doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü, obezitesi olan yetişkinlerde uzun süreli kullanımını önermeye başladı. Avrupa Kardiyoloji Derneği, diyabeti olmasa da koroner damar hastalığı ve fazla kilosu veya obezitesi bulunan uygun hastalarda bu ilaçların düşünülmesini öneriyor. Tabiki bu tedavinin kişiye özel seçilmesi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerekmekte.

Kalp hastaları açısından hangi riskler önemli?

Bu ilaçların kullanımı ile ilgili en sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi yakınmaları aslında. Kalp sağlığı açısından özellikle sıvı kaybı önemli: Uzayan kusma ve ishal, tansiyon düşmesine ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. İdrar söktürücü veya tansiyon ilacı kullanan kişilerde bu durum önemli. Bazı ilaçlar kalp hızını da artırabiliyor. Bu nedenle ritim bozukluğu bulunan kişilerde yeni başlayan veya artan çarpıntıların doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kilo kaybı ve beslenme değişiklikleriyle tansiyon ve kan şekeri düşebildiğinden, mevcut ilaçların dozlarının yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor.

Kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken beş nokta

1. Tedaviye kalp-damar riskiniz değerlendirilerek başlayın. Koroner damar hastalığı, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, böbrek hastalığı ve kullanılan ilaçlar birlikte değerlendirilmeli. Göz hastalığı öyküsü ve gebelik planı da doktorunuzla paylaşılmalı.

2. Tansiyon ve nabzınızı izleyin; ritim bozukluğunuz varsa doktorunuza danışın. Özellikle tedavi başlangıcında ve doz artışlarında yeni başlayan veya sıklaşan çarpıntı, dinlenirken sürekli hızlı nabız ya da nabızda belirgin düzensizlik doktora bildirilmeli. Gerekirse EKG veya ritim takibiyle tedavi yeniden değerlendirilmeli. Kusma ve ishale bağlı sıvı ve mineral kaybı da ritim sorunlarını kolaylaştırabilir; gerektiğinde böbrek fonksiyonları, potasyum ve magnezyum düzeyleri kontrol edilmeli. Kilo kaybıyla tansiyon ve diyabet tedavilerinin dozlarının da gözden geçirilmesi gerekebilir.

3. Sıvı dengesini koruyun, uyarıcı belirtileri önemseyin. Uzun süren kusma veya ishal, sıvı alamama, idrarda azalma ve belirgin baş dönmesi doktorunuza bildirilmeli. Kalp yetersizliği nedeniyle sıvı kısıtlaması olanlar, sıvı alımını kendi başına artırmak yerine kişisel planına uymalı.

4. Kilo verirken kas gücünüzü ve sağlıklı beslenmeyi koruyun. İştah azalması yetersiz beslenmeye dönüşmemeli. Uygun protein alımı, dengeli beslenme, yürüyüş ve kişinin kalp sağlığına uygun kas güçlendirme egzersizleri birlikte planlanmalı. Böbrek hastalığında protein miktarı kişiye özel belirlenmeli. Hedef, kilo kaybıyla birlikte güç ve hareket kapasitesini korumak olmalı. Tedavi bırakıldığında yeniden kilo alma ihtimaline karşı uzun vadeli beslenme, egzersiz ve takip planı yapılmalı.

5. Ameliyat ve anestezi öncesinde bu ilaçların kullanımı bırakılmalı. Bu ilaçlar mide boşalmasını yavaşlatabildiğinden, anestezi sırasında mide içeriğinin akciğere kaçma riskini tetikleyebilir. Cerrah ve anestezi uzmanı kullanılan ilacı, son doz zamanını ve sindirim sistemi yakınmalarını bilmeli. Her hastada aynı süreyle ara vermek gerekmiyor; ilaç ve işlem öncesi beslenme planı kişiye özel belirlenmeli.

Sonuç olarak yeni nesil obezite ilaçları günümüzde doğru hastada kalp sağlığını destekleyen önemli bir tedavi seçeneği haline geldi. Bilimsel veriler de bunu desteklemekte. Ancak bu fayda, doğru hasta seçimi ve düzenli takiple birlikte anlam kazanıyor. Tedavi boyunca tansiyonun, nabzın, beslenmenin ve kas gücünün izlenmesi; mevcut kalp ilaçlarının gerektiğinde yeniden düzenlenmesi ve yeni belirtilerin zamanında değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenme ve hareket alışkanlıkları da tedavinin kalıcı bir parçası olmalı. Hedef, tartıda daha düşük bir rakama ulaşırken daha güçlü ve daha sağlıklı bir kalple yaşamaya devam etmek.