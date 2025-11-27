Geri dönüşlerin haftası

Liglere verilen milli arada A Milli Takım'ın başarısıyla sevindik, sonra döndük kulüplerimize...

Süper Lig'in 13. haftası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.

BURAK YILMAZ PARLIYOR

Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK, genç çalıştırıcı göreve geldiğinden bu yana ortaya koyduğu grafikle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

3. haftadaki Gençlerbirliği maçıyla göreve başlayan ve 10. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar 5 galibiyet - 2 beraberlikle yenilmezlik serisi yakalayan Yılmaz, sarı-lacivertlilere karşı alınan 4-0'lık mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Alanyaspor ve Rizespor ile oynadığı maçlarda berabere kalan Gaziantep FK, toparlanma evresini bu hafta deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek tamamladı.

Burak Yılmaz göreve geldiğinden bu yana ligde 11 maça çıkan Gaziantep FK, yalnızca 1 kez yenilirken 6 kez kazandı.

Gelecek haftalarda daha da dikkatle izlemek gerekiyor Burak Yılmaz'ın takımını...

İLK GERİ DÖNÜŞ GALATASARAY'DAN

Lider Galatasaray, milli ara dönüşü birçok sakat futbolcusunun olduğu haftada Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Yaşanan sakatlık krizine 17. dakikada Mario Lemina da eklendi ve Gabonlu futbolcu, yerini Yusuf Demir'e bırakarak karşılaşmaya devam edemedi.

Maça tutuk başlayan sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Niang'ın golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü.

Rakip kaleyi yoklayan ancak sonuç bulamayan Galatasaray'a bir kötü haber de Singo'dan geldi. 40. dakikada sakatlanan Fildişili futbolcu kenara geldi ve yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Cimbom, ilk yarıyı hem geri kapattı hem de iki futbolcusunun sakatlığıyla sarsıldı.

Ancak sarı-kırmızılılar, ikinci devreye öyle konsantre olmuştu ki yaşanan problemler 45 dakikalığına kenara bırakılmıştı.

Önce Kazımcan Karataş'ın büyük çabası sonrası asistinde Mauro Icardi çıktı sahneye ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0!

Bu golden hemen 2 dakika sonra ise Barış Alper Yılmaz attı golünü, Galatasaray 2-1 öne geçti.

Bunun üzerine 3 dakika sonra Gençlerbirliği'nde Thalisson ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi ve sarı-kırmızılılar için ibre tamamen tersine döndü.

66. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray iyice rahatladı. Ancak bu rahatlık, 77. dakikada pahalıya patladı ve Metehan Mimaroğlu, farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Kalan dakikalar büyük mücadeleye sahne olurken, Galatasaray'daki sakatlık krizinin yanı sıra bir de Roland Sallai direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilince 14. haftadaki derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk'u ciddi bir düşünce sardı.

KASIMPAŞA, ALANYA'DA 1-0'DAN GELDİ

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor deplasmanına çıktı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İstanbul ekibi, ikinci devreye bambaşka bir kimlikle çıktı adeta...

Önce 48'de sahne alan Pape Gueye, 52. dakikada da galibiyeti getiren golü attı ve Kasımpaşa 4 dakikada zafere ulaştı.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE GALİBİYETE HASRET

Haftanın bir diğer dikkat çeken maçında ise Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda 2 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, şanssızlığını Samsunspor karşısında kırmak istedi.

İlk yarıda iki takım da birçok pozisyon bulurken, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu yaptığı 3 net kurtarışla öne çıktı.

İkinci devrede rakip yarı alanda daha efektif olmak için çaba gösteren siyah-beyazlılar, El Bilal Toure'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Topun başına geçen Cengiz Ünder, fileleri sarstı ancak golden sonraki sevincinin maç sonunda çok konuşulacağından henüz habersizdi.

Müsabaka Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken 66. dakikada yarı alanından paslarla çıkmak isteyen siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder'in hatalı topu ceza sahasındaki Cherif Ndiaye'nin önüne düştü. Deneyimli golcü, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

Bu skorla biten maçın ardından Beşiktaş'ın evindeki kazanamama serisi 3 maça çıktı.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, attığı gol sonrası "Konuşmayın" işareti yapmış ancak skora eşitliği getiren hatası sonrası kamuoyunda hakkında en çok konuşulan isim olmuştu.

FENERBAHÇE İÇİN İLK YARI KABUS, İKİNCİ DEVRE RÜYA

Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte mutlaka 3 puan alması gereken Fenerbahçe, Rize deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikaya öyle başladı ki adeta neye uğradığını şaşırdı.

Önce 6. dakikada gelişen atakta sağ kanattan içeriye çevrilen topu Ali Sowe tamamladı ve skor 1-0'a geldi. Daha sonra 15. dakikada Fenerbahçe yarı alanında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, direkt kaleyi düşünerek mükemmel bir gol attı ve durumu 2-0 yaptı.

Maça büyük bir kabusla başlayan sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 2 golün ardından uyandı ve rakip kaleye daha fazla yüklenmeye başladı. Birçok atak geliştiren Fenerbahçe, ilk yarıda sonuç alamadı ve devreyi 2-0 geride kapattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci devrede değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü.

Rakip yarı alanda daha fazla adamla bulunan sarı-lacivertliler, 54. dakikada farkı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahası dışından şutu önce kaleciye çarptı sonra direğe ve ardından kale önündeki Asensio'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu ağları sarstı ve skor 2-1'e geldi.

Bu golün hemen ardından Tedesco, Fred ve Mert Müldür'ü kenara aldı. Talisca ve Archie Brown'u oyuna sürdü.

56'daki bu değişikliğin hemen ardından 58. dakikada Anderson Talisca, Nene'nin adrese teslim ortasında kafayı vuran isim oldu ve skora denge geldi.

Rakip kaleyi abluka altına alan Fenerbahçe, 63'te Laçi'nin ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilmesinin ardından kontrolü tamamen ele geçirdi.

Nitekim 2 dakika sonra Jhon Duran'ın indirdiği topa ceza sahası dışından mükemmel vuran Marco Asensio, takımını öne geçiren golü kaydetti.

75. dakikada Duran'ın yerine En-Nesyri'yi oyuna süren Tedesco, bu değişikliğin meyvesini 78. dakikada gelen golle aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı topu süratiyle kazanan Nene, müsait pozisyondaki En-Nesyri'yi gördü ve Faslı yıldız da skoru 4-2'ye getiren golü attı.

Maçtaki son sözü ise 88. dakikada Asensio'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına kadar giren Archie Brown söyledi ve müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden önce hem morallendi hem de Beşiktaş maçının ardından bir kez daha 2-0'dan geri dönerek taraftarını sevindirdi.

HAFTANIN MAÇI: BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR

Süper Lig'de 13. haftaya damgasını vuran maçlardan biri de hiç şüphesiz Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması oldu...

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz 10. dakikasında ev sahibi ekipten Ebosele, Trabzonsporlu Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ayağında kırık oluştuğu açıklanan Visca ise oyundan çıkarak yerini Olaigbe'ye bıraktı ve hastaneye götürüldü. Geçmiş olsun Edin Visca.

Sahada 10 kişi olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Başakşehir, 20. dakikadaki VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Selke, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Yediği golün ardından silkinme çabasında bulunan ve ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, rakip yarı alanda bulduğu boşluğu Felipe Augusto ile değerlendirdi ve durumu eşitledi.

Devrenin bu şekilde biteceği düşünülürken, sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Onur Bulut'un ortasında iyi pozisyon alan Shomurodov'un kafa vuruşu, ev sahibini yeniden öne geçirdi.

İkinci yarı, ilk devreye oranla daha durgun başlarken 63. dakikada sakatlanan Folcarelli'nin yerine Ernest Muçi oyuna dahil oldu. Bu değişiklik, maçın da kaderini değiştirecekti...

Rakip yarı alanda baskısını fazlasıyla hissettiren Trabzonspor, 76'da penaltı kazandı. Topun başına geçen Paul Onuachu, filelreri sarsarak durumu eşitledi.

Bu golden 1 dakika sonra ise Trabzonspor stoperi Batagov, rakip ceza sahasının solunda konumlandı ve içerideki Ernest Muçi'ye pasını çıkardı. Arnavut futbolcu, tek vuruşla ağları havalandırdı ve Trabzonspor 3-2 öne geçti.

Maçta son bölüme girilirken heyecan fırtınası da artarak devam etti. Başakşehir, 90+1. dakikada köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde kafalardan seken topu kale ağzında Bertuğ Yıldırım tamamladı ve skor 3-3'e geldi.

Bordo-mavililer büyük bir şok yaşarken, Başakşehir'in gol kontrolü yaklaşık 3 dakika sürdü. Maçın 90+11. dakikası ise Trabzonspor'u yeniden hayata bağladı.

Yine Trabzonspor stoperi Batagov, getirdiği topu yay üzerindeki Ernest Muçi ile buluşturdu. Sağ ayağıyla kontrolünü yapan Muçi, attığı çalımın ardından sola çektiği topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı üst köşeden filelerle buluşturarak takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.

Süper Lig'de 13. hafta, "Geri dönüşlerin haftası" olarak anılmayı hak etti.