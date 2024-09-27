Altın neden yükseliyor: 3 bin liraya dayandı

Bu yılın en fazla değer kazanan yatırım araçlarının başında gelen altın, rekor kırmaya devam ediyor.

İç piyasada gram altın 2 bin 900 lirayı aşarak 3 bin liraya yaklaştı.

Ons altında yılın başından bu yana değer kazancı yüzde 30, gram altın ise yılbaşından beri yüzde 50 değerlendi.

Analistler, 100 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini ifade ediyor.

İŞTE YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, ABD öncülüğünde başlayan faiz indirim dönemi altını desteklemeye devam ediyor.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri de altın fiyatlarının yükselişinde etkili; ancak son dönemde Lübnan'a yapılan saldırılar, çağrı cihazlarının patlaması, Şubat 2022'de başlayıp süregelen Rusya-Ukrayna savaşı ile jeopolitik gerginlikler altını tırmandırdı.

ABD ekonomisine ilişkin artan resesyon endişeleri, Fed’in dört yıl sonra faizleri indirmesine yol açmıştı. Faiz indirim kararı ise altında yeni rekor seviyeleri beraberinde getirmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yılsonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Tüm bu sebeplerin etkisiyle kısa vadeli geri çekilmeler ve kar satışları yaşanabilir. Altında tekrar hızlı ve yukarı yönlü hareketler olabilir. Uzun süreli yükseliş sonrası sert düşüşler de gelebilir.

Analistler, sene sonu için ons altında 2 bin 750 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Teknik açıdan da altının ons fiyatında 2 bin 670 ve 2 bin 690 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.