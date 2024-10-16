Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin, 16 Ekim itibarıyla 67 bin 189 dolara çıkarak son bir haftada yüzde 8,23, son bir ayda ise yüzde 13,71 değer kazandı. Çin'in açıkladığı teşvik paketi, piyasalardaki yükselişte etkili oldu. Tesla'nın Bitcoin varlıklarını gizemli cüzdanlara taşıması ise dikkat çekti.

Yüksek volatilitesi ile bilinen kripto para piyasasındaki yükselişin arkasındaki en büyük sebebin Çin'in açıkladığı teşvik paketi olduğu öngörülüyor. Çin'in "emlak piyasasını düzenlemek" adına teşvik paketi açıklaması, hem küresel piyasalarda hem de kripto piyasasında yükselişe neden oldu.

ETF'LERE TARİHİ GİRİŞ

14 Ekim'de tüm spot Bitcoin ETF'leri 555,90 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Ayrıca, Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi 25 Ağustos'tan bu yana en yüksek olan 2,78 milyar dolara ulaştı.

Altcoin piyasasında da genel anlamda bir toparlanma yaşanırken, ETF'lere yönelik yatırımcı ilgisi de artarak piyasa likiditesine katkıda bulundu.

Bu güçlü performans, yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisinin hızla arttığını ve hem kurumsal hem de perakende yatırımcıların bu alana yöneldiğini gösteriyor.

KRİPTONUN ODAĞINDA ABD SEÇİMLERİ VAR

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Çin'den gelen pozitif veriler kripto piyasasının yükselişine katkı sağlayan etkenler arasında yer alıyor. Çin, ekonomik teşvik ile parasal gevşemenin sinyallerini verdi. Söz konusu veriler, Bitcoin destekçisi Donald Trump'ın ABD seçimlerine yönelik anketlerde öne geçmesiyle birleşti. Pozitif sinyaller BTC fiyatını 66 bin dolara taşıdı.

Başkan adayı Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i görevden alma sözü verirken, aday Kalama Harris kripto para birimleri için düzenleyici bir çerçeveyi destekleme sözü verdi.

TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ PROJE SINIFTA KALDI



Öte yandan Trump ailesinin desteklediği yeni kripto projesi World Liberty Financial piyasaya çıktı.



Başkan adayı Donald Trump, token satışına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Kripto, geleceğin anahtarıdır. Bu muazzam teknolojiyi benimseyelim ve dijital ekonomide öncü olalım." dedi.



Platformun yeni WLFI tokenlarının ilk satışları hedeflenen rakamın çok altında kaldı. Hedeflenen 300 milyon dolarlık token satışının sadece yüzde 3,4’üne ulaşılabildi.

Kripto analistleri, 66 bin dolar bölgesinde işlem gören Bitcoin’in (BTC) yükselişine devam edeceğini öngörüyor.