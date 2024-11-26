Borsa 10 bin puan sınırını aşacak mı?

TCMB'nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında banka hisselerine gelen alımlar öncülüğünde 9 bin 500 direncinin üzerine yükseldi.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,7 değer kazancı ile tamamladı. Haftanın ilk yarısı jeopolitik gerginliklerle baskılanırken, ikinci yarısı ile faiz indirim beklentileri ile yükseldi.

Hatırlanacağı üzere TCMB; beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, yüzde 50 olan politika faizini 8. kez sabit tuttu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer verdi.

Ekim ayı boyunca 8 bin 700 puanı önemli bir destek hattı oldu. Sonrasında ise 9 bin 400-9 bin 530 hattında teknik olarak önemli seviyelerin üzerinde kapanışlar öngörülüyor. Bu hafta, vade sonuna gelinmesinden ötürü 10 bin seviyesinin hemen kırılması beklenmiyor.

Yurt içinde bu hafta büyüme verisi takip edilecek. Sıkı para politikası ile çeyreksel bazda daralma bekleniyor. ABD piyasaları haftanın ikinci yarısında tatil olacak. Bu durum ile yurt içi haber akışlarına bağlı olarak endekste 10.200 seviyesini hedef haline getirebilir.

BORSA 2024'Ü NASIL TAMAMLAYACAK?

Uzmanlara göre borsada uzun vadeli bir yükseliş için aranan bazı şartlar bulunuyor. Merkez Bankası aralıkta sembolik bir faiz indirimine gitse bile faiz yine yüksek. Bu bir engel olarak görülüyor. Ayrıca imalatta ve sanayide de bir toparlanma olması gerektiği vurgulanıyor.

Endeks 9 bin 500 seviyesinin üzerine yerleşirse ve güçlenirse 10 bin 300'lü seviyeler de test edilebilir.