Borsadan dört ayda 1,2 milyon yatırımcı çekildi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler Borsa İstanbul endekslerini vurdu.

BIST 100 endeksi, jeopolitik risklerin artmasıyla düşüşünü derinleştirdi.

BİR MİLYONDAN FAZLA YATIRIMCI BORSAYI TERK ETTİ

Son üç ayda borsada düşüş oranı yüzde 20'yi buldu. Bu süreçte 1 milyon 200 bin yatırımcı borsadan çıktı.

Borsa İstanbul yılın ilk 4 ayı olumlu bir performans gösterdi. Bu sürede BIST 100 endeksinde kazanç yüzde 40'ı aştı. Ancak endeks bu yükselişten sonra karışık bir fiyatlama dönemine girdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yatırımcı sayısı dört ayda 1,2 milyon kişi azaldı.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM ETKİLİ OLDU

Borsa İstanbul, Ortadoğu'da artan gerilimden olumsuz etkilendi. Savaşın genişleyeceği endişesi riskli varlıklarda satış getirdi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Ortadoğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir takip ediliyor.