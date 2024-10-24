Gümüş 12 yılın zirvesinde, altında yükseliş devam

Son dönemde emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik, gümüş fiyatlarında da etkili oldu.

Jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının faiz adımları, yatırımcıların kıymetli madenlere ve gümüş fonlarına ilgisini yükseltti.

Altın zirvedeki yerini korurken gümüşte de yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Buna karşılık borsada zayıf seyir sürüyor. Yatırımcıların güvenli limanlarda kalmayı tercih ettiği görülüyor.

GÜMÜŞ 12 YILIN ZİRVESİNDE



Geçtiğimiz hafta 31.66 seviyesinden 33.75 seviyesine kadar hızla yükselen ons gümüş, yeni haftada yükselişine devam etti ve geçtiğimiz günlerde en son kasım 2012'de görülen 34,26 seviyesine ulaştı.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER FİYATLARI TETİKLEYEBİLİR

Kısa vadede ABD seçimlerindeki belirsizlikler, jeopolitik durum güvenli liman olarak değerli metallere yönelik talebi destekliyor. Uzun vadede ise gümüşün endüstriyel kullanımı önemli bir nokta olarak görülüyor. Rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panelleri, elektrikli araç üretimi gibi yenilenebilir enerji alanındaki kullanımı gümüşe olan talebi uzun vadede destekleyecek önemli unsurlar.

Bu ortam, özellikle Mayıs 2024'e kadar net satıcı olan Batılı varlık yöneticilerinin altın destekli ETF'lere olan ilgisini artırmış durumda.

ABD'Lİ DEV BANKA ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİNİ ARTIRDI

ABD'nin önde gelen bankalarından Citi, geçtiğimiz günlerde gümüş fiyatı için ise 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara çıkardı.

Citi, konuyla ilgili paylaştığı notta, "Altın ve gümüşün, Fed'in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrolün yakın vadede Ortadoğu'da tırmanışa geçmesi senaryosunda da destek bulabilir." dedi.

ALTINDA DA REKOR SERİSİNE DEVAM

Sarı metal, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi ve 2024'te en güçlü performans gösteren emtiası oldu.

Faiz indirimi iyimserliği, Fed'in geçen ay gevşeme döngüsünü başlatmasıyla en son kazanımları körükledi, ancak işlemciler son haftalarda ABD ekonomisiyle ilgili karışık raporların ardından bu yılki faiz indirimlerinin boyutu ve kapsamı hakkındaki beklentilerini azalttı. Güçlü merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginlikler de altını destekledi.